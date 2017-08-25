Liệu rằng làm đẹp bằng nha đam ngâm rượu có tốt không?

Làm đẹp 25/08/2017 14:18

Trước khi sử dụng thì chúng ta hãy tìm hiểu xem nha đam ngâm rượu có tốt không nhé. Chắc chắn những lợi ích của nó sẽ khiến chị em làm nha đam dùng ngay hôm nay.

Nha đam ngâm rượu có tốt không là thắc mắc của nhiều người khi hiện nay sản phẩm này trở nên phổ biến hơn. Chúng ta dù đã biết nha đam có công dụng tuyệt vời cho sức khỏelàm đẹp nhưng liệu khi đem nó đi ngâm rượu thì có còn  mang lại lợi ích này hay không. Chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu ngay sau đây nhé.

Thành phần của nha đam ngâm rượu

Nha đam và rượu là loại thực phẩm quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày. Nha đam dùng để chế biến các món ăn giải nhiệt, rượu là thứ đồ uống chứa cồn mà cánh đàn ông yêu thích. Tuy nói rượu uống vô là có hại, tuy nhiên nếu biết sử dụng rượu đúng cách thì nó chính là sản phẩm tuyệt vời của sức khỏe.

Nha đam ngâm rượu là sản phẩm tuyệt vời cho cơ thể
Nha đam ngâm rượu là sản phẩm tuyệt vời cho cơ thể (Ảnh: Internet)

Nha đam có chứa nhiều loại vitamin như A, B, C, E với các khoáng chất thiết yếu như canxi, kẽm, sắt, magie, kali... và nhiều enzyme, axit amin. Đây đều là những thành phần cần thiết cho sức khỏe con người. 

Rượu trắng được chế biến từ gạo lên men nên chứa nhiều axit amin hỗ trợ tiêu hóa tốt và chứa một số loại khoáng chất tốt cho cơ thể. Cách kết hợp nha đam ngâm rượu là biện pháp lưu giữ được nhiều dưỡng chất và có thể sử dụng được lâu hơn.

Nha đam ngâm rượu có tốt không?

Các thành phần trong nha đam giúp cung cấp năng lượng duy trì mọi hoạt động của tế bào, giúp tiêu hóa tốt hơn, tăng cường lưu thông máu, giải độc gan, thanh nhiệt, điều hòa lượng đường huyết trong cơ thể, giảm tình trạng đau đầu, đau răng, trị thấp khớp, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh ung thư.

Đồng thời, nó còn là sản phẩm dưỡng da mịn màng, sạch mụn, hết thâm nám, giảm thiểu các nếp nhăn, giúp da căng mịn, đàn hồi và tươi trẻ hơn. Đồng thời, với khả năng chống viêm, kháng khuẩn, nha đam giúp bảo vệ da trước các tác động xấu từ môi trường bên ngoài. Nha đam chứa chất nhầy và chất xơ nên là loại thực phẩm hỗ trợ giảm cân nhanh chóng và an toàn.

Nha đam ngâm rượu tốt cho sức khỏe và làm đẹp
Nha đam ngâm rượu tốt cho sức khỏe và làm đẹp (Ảnh: Internet)

Sự kết hợp của rượu với nha đam nhằm tăng lên nhiều lần công dụng của nha đam, giúp có thể bảo quản nha đam lâu hơn mà vẫn đảm bảo được lợi ích mà nó mang lại. Do vậy, bạn đã biết được nha đam ngâm rượu có tốt không rồi? Hãy áp dụng nó mỗi ngày để sức khỏe tràn đầy và ngoại hình chuẩn đẹp nhất nhé.

Cách sử dụng nha đam ngâm rượu

Uống để giảm cân và dưỡng da

Rượu nha đam có thể uống mỗi ngày để bổ sung dưỡng chất cho cơ thể khỏe mạnh, giúp giảm cân và dưỡng da từ bên trong tốt nhất.

Mỗi ngày, bạn hãy pha loãng rượu nha đam với nước rồi dùng nó uống. 1 – 2 ly là phù hợp. Nếu bạn muốn giảm cân kết hợp thì nên uống trước các bữa ăn khoảng 20 phút để tạo cảm giác no, giảm lượng thức ăn trong bữa xuống và nhờ vậy bạn sẽ thu gọn được cân nặng.
Massage da bằng rượu nha đam

Massage da hiệu quả

Cách massage da là biện pháp đơn giản, dễ thực hiện mà lại cho kết quả cao. Massage da sẽ giúp các tế bào da giãn nở, máu lưu thông tốt hơn và hỗ trợ hấp thu dưỡng chất tốt nhất. Do vậy, mỗi khi rửa mặt, bạn hãy thoa đều rượu nha đam lên mặt rồi massage nhẹ nhàng khoảng 5 – 10 phút nhé. Sau khi massage xong thì rửa lại với nước. Bạn sẽ cảm nhận ngay sự thay đổi của làn da sau lần đầu áp dụng, không những mịn màng hơn mà còn săn chắn hơn.

Ngoài ra, thu gọn vòng eo bằng rượu nha đam cũng là giải pháp tuyệt vời. Chỉ cần dùng rượu xoa bóp vùng bụng khoảng 15 phút mỗi ngày thì lượng mỡ thừa sẽ bị đốt cháy từ từ, giúp bạn giảm cân hiệu quả

Nha đam ngâm rượu giúp da trắng mịn, hồng hào
Nha đam ngâm rượu giúp da trắng mịn, hồng hào (Ảnh: Internet)

Đắp mặt nạ dưỡng da

Không chỉ là uống và massage da, dùng nha đam ngâm rượu tạo thành lớp mặt nạ sẽ giúp chăm sóc da nhanh chóng và hiệu quả hơn nhiều. chỉ cần bạn thoa đều nó lên da và giữ khoảng 20 phút sau thì rửa lại với nước ấm là được. Áp dụng cách ngày 1 lần để cho công hiệu tốt nhất nhé.

Như vậy, nha đam ngâm rượu có tốt không ta đã rõ, chắc chắn sau bài viết này, bạn sẽ chuẩn bị cho mình hũ rượu nha đam để sử dụng.

Cần chi mỹ phẩm cao cấp khi đã có cách ngâm rượu nha đam dưỡng da

Cần chi mỹ phẩm cao cấp khi đã có cách ngâm rượu nha đam dưỡng da

Hiện nay, cách ngâm rượu nha đam dưỡng da đã được nhiều người biết đến và áp dụng thường xuyên. Làn da của bạn sẽ trắng mịn, hồng hào hơn cả sử dụng mỹ phẩm đắt tiền.

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