Siêu rẻ siêu tiết kiệm khi chọn nha đam ngâm rượu làm đẹp da

Nha đam có chứa nhiều loại vitamin như A, C, B, E cùng các khoáng chất cần thiết như canxi, kali, kẽm, sắt, magie và axit amin có lợi cho sức khỏe tế bào và duy trì mọi hoạt động của cơ thể. Đồng thời nha đam còn là thần dược chăm sóc sắc đẹp hoàn hảo.

Không cần tốn nhiều chi phí mua mỹ phẩm cao cấp, không mất nhiều thời gian thực hiện, dùng nha đam ngâm rượu làm đẹp da là một sự lựa chọn thông minh dành cho chị em phụ nữ Sử dụng sản phẩm thiên nhiên này sẽ giúp dưỡng da đẹp như ý hiệu quả và đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Khi kết hợp nha đam với rượu không chỉ giữ được đầy đủ dưỡng chất trong nha đam mà còn gia tăng công dụng của nó.

Sở dĩ rượu nha đam có tác dụng làm đẹp da là bởi vì trong nó có chứa các loại vitamin, khoáng, axit amin đều cần thiết cho các tế bào da. Bởi đặc tính kháng viêm, chống khuẩn nên dễ dàng loại bỏ được vi khuẩn gây mụn, dưỡng da sạch mụn. Đồng thời còn loại bỏ được những vết thâm, nám còn lại trên da, dưỡng da trắng mịn, đều màu hơn. Chất nhầy có trong nha đam sẽ giúp duy trì độ ẩm trên da, giúp da đàn hồi, căng mịn, giảm nguy cơ lão hóa da sớm.

Đây là những công dụng chính của nha đam ngâm rượu. Vậy bạn còn ngại gì mà không tự làm cho mình một hũ rượu nha đam tại nhà và sử dụng dần nhỉ.

Cách làm nha đam ngâm rượu đẹp da

Làm nha đam ngâm rượu rất dễ, chỉ nghe tên thôi bạn cũng có thể hình dung được cách làm rồi. Có khá nhiều công thức biến tấu khác nhau mà vẫn đảm bảo được công dụng của sản phẩm này. Bạn có thể tự tìm hiểu và tham khảo cách làm của chúng tôi dưới đây

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Chuẩn bị: Nhánh nha đam tươi, rượu trắng, cam, đường.

Thực hiện:

- Nha đam rửa sạch, cắt thành những khúc ngắn vuông, không cần gọt vỏ nhé.

- Cam bóc lấy vỏ, cắt thành miếng nhỏ, còn lại thì đi ép lấy nước.

- Cho nha đam vào bình thủy tinh.

- Thêm vào vỏ cam để tạo độ thơm, tiếp theo cho nước cam và rượu vào cho ngập bình.

- Đậy nắp kìn và bảo quản nơi khô thoáng.

- Sau khoảng 2 tuần là bạn có thể sử dụng được.

Làm đẹp da bằng nha đam ngâm rượu

Như chúng ta đã nêu trên, nha đam ngâm rượu có nhiều công dụng trong đó giúp da trắng hồng, sạch mụn và căng mịn, giảm thiểu các nếp nhăn. Bạn hãy áp dụng nó ngay bây giờ để cải thiện vẻ đẹp làn da nhé.

Vì là rượu nên bạn có thể dùng nó để uống mỗi ngày, đây là cách hỗ trợ chăm sóc da từ bên trong khá hiệu quả. Bằng cách pha loãng rượu nha đam với nước, có thể thêm chút mật ong để dễ uống hơn. Mỗi ngày 1 – 2 ly là phù hợp cho sức khỏe của bạn.

Đồng thời, mỗi khi rửa mặt, bạn có thể lấy rượu nha đam đem massage da mặt liên tục khoảng 10 phút rồi rửa lại với nước. Cách này sẽ giúp loại bỏ tế bào chết, kích thích mạch máu dưới da lưu thông tốt hơn và hỗ trợ hấp thu dưỡng chất hiệu quả hơn.

Ngoài ra, bạn có thể dùng rượu nha đam đắp mặt nạ, đây là biện pháp giúp hấp thu dưỡng chất cho da hiệu quả nhất. Sau khi rửa mặt sạch và lau khô thì thoa đều rượu lên da, thoa từ 2 – 3 lớp để có công hiệu cao nhất. Đợi khoảng 20 phút rồi rửa sạch lại với nước ấm.

Trên đây là biện pháp dùng nha đam ngâm rượu làm đẹp da, bạn hãy tự thực hiện tại nhà. Chắc chắn kết quả của nó còn tốt hơn khi bạn sử dụng mỹ phẩm nữa nhé.