Nghiền nhuyễn khoai lang rồi trộn với thứ này, da bật 3 - 4 tông trắng bóc như bông bưởi

Chăm sóc da 18/09/2017 16:14

Chẳng cần đến spa hay dùng mỹ phẩm cao cấp, hãy thử áp dụng 2 cách làm trắng da bằng khoai lang và bia dưới đây, bạn sẽ bất ngờ với kết quả đạt được.

1. Làm trắng da bằng khoai lang

Nghiền nhuyễn khoai lang rồi trộn với thứ này, da bật 3 - 4 tông trắng bóc như bông bưởi - Ảnh 1
Khoa lang là "mỹ phẩm" tự nhiên giúp dưỡng trắng da vô cùng nhanh chóng - Ảnh: Internet

Khoai lang là một trong những thực phẩm lành tính, tuy rẻ tiền nhưng rất giàu dinh dưỡng. Nhiều dưỡng chất trong loại củ này không chỉ tốt cho sức khoẻ mà còn hỗ trợ cơ thể chống oxy hoá, nuôi dưỡng làn da, tăng độ đàn hồi và se khít lỗ chân lông. 

Nguyên liệu:

- 1 củ khoai lang 

- 1 thìa canh mật ong 

- ½ quả chanh

- 1 hộp sữa chua không đường

Cách làm:

- Khoai lang rửa sạch đem luộc chín, bóc vỏ và cho vào bát rồi dùng thìa nghiền nhuyễn.

- Vắt lấy nước cốt của nửa quả chanh cho vào chiếc bát nhỏ.

- Cho mật ong, nước cốt chanh và sữa chua đã chuẩn bị vào bát khoai, trộn đều đến khi thu được hỗn hợp sánh mịn.

Cách sử dụng:

- Rửa sạch da mặt bằng nước ấm.

- Dùng khăn bông thấm khô mặt rồi thoa đều hỗn hợp vừa thực hiện lên. Mát xa nhẹ nhàng trong 3 - 5 phút.

- Lưu lại hỗn hợp trên da khoảng 30 phút.

- Rửa sạch hỗn hợp trên mặt bằng nước ấm, sau đó lấy viên đá lạnh chà nhẹ lên da để se nhỏ lỗ chân lông.

- Cuối cùng thoa một lớp kem dưỡng để giữ độ ẩm cho da.

Bạn lưu ý chỉ nên áp dụng công thức này 2 lần/tuần để đạt được hiệu quả tối ưu.

2. Làm trắng da bằng bia

Nghiền nhuyễn khoai lang rồi trộn với thứ này, da bật 3 - 4 tông trắng bóc như bông bưởi - Ảnh 2
Với lượng men tự nhiên lớn, bia giúp cải thiện sắc tố giúp da đen sạm trở nên trắng mịn nhanh chóng - Ảnh: Internet

Bia vốn được biết đến là một loại đồ uống có men được các quý ông yêu thích. Tuy nhiên, với chị em phụ nữ đây lại là thứ nước 'thần thánh" giúp trẻ hoá làn da vừa rẻ mà lại cực kỳ hiệu quả.

Nguyên liệu:

- 1 quả chanh

- 1 lon bia

- 1 hộp sữa chua không đường

Cách làm: 

Cho tất cả các nguyên liệu đã chuẩn bị vào một chiếc bát và khuấy đều để được hỗn hợp đồng nhất.

Cách sử dụng:

- Rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt.

- Sau đó thoa hỗn hợp vừa thực hiện lên da và mát xa nhẹ nhàng khoảng 3 - 5 phút.

- Lưu lại hỗn hợp này trên da trong vòng 30 phút thì rửa sạch lại bằng nước ấm.

- Lấy 1 viên đá chà nhẹ lên mặt để lỗ chân lông thu nhỏ lại.

- Cuối cùng thoa một lớp kem dưỡng để giữ ẩm cho da.

Nên áp dụng công thức này 3 lần/ tuần, tốt nhất là vào các buổi tối.

*Lưu ý:

- Trong mọi trường hợp bạn đều phải sử dụng kem chống nắng trước khi ra ngoài.

Trên đây là 2 phương pháp làm trắng da hiệu quả từ khoai lang và bia mà bạn hoàn toàn có thể thực hiện thường xuyên tại nhà. Kiên trì kết hợp một trong hai công thức này trong vòng 1 tuần, sự thay đổi của làn da sẽ khiến bạn bất ngờ.

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