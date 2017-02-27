Nám tàn nhang nặng cỡ nào chỉ cần bôi thứ này là bay sạch không còn dấu vết

Nám da thường rất khó trị trong thời gian ngắn. Tuy nhiên khi áp dụng các biện pháp dưới đây một cách kiên trì, vết nám sẽ mờ dần rồi biến mất hẳn.

Nám da là hiện tượng những đốm đen tạo thành cụm lan tỏa rộng trên da mặt, gây mất thẩm mỹ và ảnh hưởng đến sự tự tin của phụ nữ. Nám có nhiều nguyên nhân, nhưng đa phần là do tuổi tác, sự suy giảm hoocmone và do tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời mà không có lớp bảo vệ da.

Nếu những vết nám chỉ mới xuất hiện, nó sẽ chưa ăn sâu vào bên dưới mà mới ở trên lớp đầu tiên của da. Trong trường hợp đó, việc tẩy tế bào chết đều đặn mỗi ngày sẽ giúp vết nám mờ đi từng ngày. Do đó, bạn có thể tự làm hỗn hợp tẩy tế bào chết từ tự nhiên hoặc dùng sữa rửa mặt có hạt scrub mịn để rửa hàng ngày. Lặp lại mỗi ngày trong 2 tuần để xem chuyển biến của làn da.

2. Dùng axit trái cây tự nhiên

Trái cây như cam, chanh, có chứa một lượng đáng kể các axit ascorbic. Nó có thể loại bỏ các lớp tế bào trên cùng của da mà không làm da bị hư hại. Bạn chỉ cần vắt một chút nước cốt chanh rồi nhúng miếng bông gòn vào, thoa đều lên da và để yên 20 phút trước khi rửa mặt lại với nước sạch.

Một lựa chọn khác là mặt nạ mật ong và chanh. Trộn nước cốt của một nửa quả chanh với hai muỗng cà phê mật ong rồi massage lên da mặt trong 30 phút và rửa lại.

Bạn cũng có thể dùng mặt nạ nước chanh với bột nghệ để vừa làm mờ vết nám vừa làm trắng da. Trộn một muỗng canh nước cốt chanh với một thìa bột nghệ, thoa đều lên da mặt trong 15 phút và rửa sạch với nước ấm.

3. Vitamin E

Vitamin E là một chất chống oxy hóa mạnh có thể giúp cơ thể sửa chữa các tế bào bị hư hỏng. Bạn có thể áp dụng dầu Vitamin E trực tiếp lên da hoặc ăn các thực phẩm giàu vitamin E như các loại hạt, bơ, rau lá xanh, đậu phụ, và bí.

4. Đu đủ

Đu đủ có chứa papain, một loại enzyme giúp tẩy tế bào chết trên da. Đu đủ cũng chứa một lượng lớn vitamin C và E, lý tưởng cho việc điều trị rối loạn sắc tố. Hãy thử dùng đu đủ nghiền, đắp lên da 2 lần một ngày trong 10 phút để thấy vết nám và tàn nhang mờ dần rồi biến mất hẳn.

5. Folic Acid

Đã có một số nghiên cứu cho rằng vết nám hình thành có sự liên quan đến thiếu hụt acid folic. Acid folic cũng thường được bổ sung theo quy định của bác sĩ sản khoa cho phụ nữ mang thai bị nám. Vì vậy, các chuyên gia khuyến khích những ai bị nám nên uống bổ sung và ăn các loại thực phẩm có chứa nhiều chất dinh dưỡng quan trọng này. Thực phẩm này bao gồm, các loại rau xanh, trái cây, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt.

(Nguồn: Beauty Department)