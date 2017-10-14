Mách nhỏ cách làm kem trộn trắng da body siêu nhanh mà siêu tiết kiệm

Chăm sóc da 14/10/2017 11:55

Bạn có muốn dưỡng trắng da toàn thân ngay tại nhà mà hiệu quả như tại spa không? Nếu muốn thì hãy áp dụng ngay cách làm kem trộn trắng da body ngay dưới đây nhé.

Nếu như có một công thức chăm sóc làn da của bạn trở nên trắng sáng chỉ sau 30 ngày và bạn có thể tự mình thực hiện ngay tại nhà thì bạn có quan tâm hay không? Chắc chắn rồi, nếu đã là chị em phụ nữ thì việc làm đẹp sẽ không thể bỏ qua, đặc biệt lại có thể tự mình dưỡng da theo sản phẩm của mình tạo ra thì còn gì bằng. Chúng ta hãy cùng nhau thực hiện những cách làm kem trộn trắng da body ngay dưới đây. Sau khi áp dụng loại kem này, làn da toàn thân của bạn sẽ trở nên trắng mịn đều màu hơn đến không tỳ vết.

Cách làm kem trộn body siêu trắng với hạt mỡ và bơ ca cao

Nói đến công thức này thì bạn sẽ không hề ngạc nhiên, bởi nó dường như rất phổ biến và trở thành loại kem dưỡng được nhiều chị em ưa thích. Hạt mỡ, bơ ca cao, hạnh nhân hay các loại tinh dầu trong loại kem trộn này có thành phần vitamin E cao, nó giúp dưỡng da mịn màng, trắng hồng, loại bỏ những vết thâm nám, mụn sẹo trên da, cho làn da của bạn trở nên trắng đều màu ngay cả những vùng khó dưỡng như khuỷu tay, khuỷu chân, vùng cổ...

 

Chính vì lợi ích tuyệt vời này mà người ta chọn tổng hợp chúng lại để làm kem trộn trắng da cho toàn thân. Hiệu quả của nó sẽ được chứng thực ngay nếu như bạn tự mình trải nghiệm.

 

Loại kem trộn dưỡng trắng da toàn thân hiệu quả từ hạt mỡ và bơ ca cao
Loại kem trộn dưỡng trắng da toàn thân hiệu quả từ hạt mỡ và bơ ca cao (Ảnh: Internet)

Chuẩn bị:

 

- Hạt mỡ, hạnh nhân, bơ ca cao.

 

- Dầu dừa, dầu oliu, tinh dầu mâm xôi hoặc hoa oải hương.

 

Thực hiện:

 

- Cho hạt  mỡ, hạnh nhân, bơ ca cao vào cái chén sứ hoặc ca thủy tinh lớn theo tỷ lệ 1:1.

 

- Sau cùng cho thêm vào 1 muỗng dầu dừa và 1 muỗng dầu oliu.

 

- Đem hỗn hợp trên đun nóng cách thủy đến khi hạt  mỡ, bơ ca cao tan chảy hoàn toàn rồi tắt bếp.

 

- Để nguội rồi bạn cho thêm chút tinh dầu mâm xôi vào đánh cho đều lên cho đến khi tạo thành lớp kem mềm mịn là được.

 

- Cho kem vừa trộn được vào lọ thủy tinh, đậy kín rồi bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh.

Cách làm kem trộn trắng body tại nhà bằng sữa tươi

Sữa tươi không chỉ là loại nước uống thơm ngon, bổ dưỡng tốt cho sức khỏe mà ai cũng yêu thích. Sữa tươi chứa nhiều loại vitamin và khoáng chất nên cũng là sản phẩm làm đẹp toàn diện. Sữa tươi giúp ngăn ngừa lão hóa, dưỡng da căng mịn, giảm mụn nhọt, thâm nám và dưỡng da trắng hồng như ý.

 

Nhiều công thức chăm sóc da từ thiên nhiên có sữa tươi làm nguyên liệu chính, và cả kem trộn cũng vậy. Cách làm kem trộn trắng da toàn thân hiệu quả hơn khi dùng sữa tươi kết hợp với thuốc asprin, cám gạo...

 

Hiệu quả cao nhờ cách làm kem trộn trắng da toàn thân từ sữa tươi kết hợp asprin
Cách làm kem trộn trắng da toàn thân từ sữa tươi kết hợp asprin (Ảnh: Internet)

Chuẩn bị: Bột cám gạo, thuốc asprin, sữa tươi không đường, sữa tắm dê.

 

Thực hiện:

 

- Lấy 3 -4 viên thuốc asprin bóc bỏ lớp màng và chỉ lấy lớp bột bên trong.

 

- Trộn 3 muỗng bột cám gạo với bột asprin, 2 muỗng sữa dê và 3 – 4 muỗng sữa tươi không đường. Nếu bạn sử dụng với toàn thân thì tăng dần số lượng lên là được.

 

- Khuấy hỗn hợp trên đều lại cho đến khi tạo thành hỗn hợp sánh mịn.

 

- Trút hỗn hợp này vào lọ đậy kín rồi bảo quản lạnh là xem như bạn đã sở hữu loại kem trộn dưỡng trắng da body hiệu quả nhất.

 

Mỗi ngày, bạn hãy thoa kem này lên da sau khi tắm. Đợi đến khi kem này khô đi thì tắm rửa lại bằng nước ấm.

Cách làm kem trộn dưỡng trắng body hiệu quả với bột trà xanh

Bột trà xanh chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa nếp nhăn và dưỡng da trắng mịn hơn. Đồng thời trà xanh còn hỗ trợ dưỡng trắng da hiệu quả và an toàn. Dùng bột trà xanh làm kem trộn dưỡng da body là sự lựa chọn mà bạn nên áp dụng thử.

 

Da trắng bật nhờ cách làm kem trộn trắng da body siêu nhanh từ bột trà xanh
Da trắng bật nhờ cách làm kem trộn trắng da body siêu nhanh từ bột trà xanh (Ảnh: Internet)

Chuẩn bị: Bột trà xanh, nha đam, dầu hạnh nhân, sáp ong.

 

Thực hiện:

 

- Nhánh nha đam rửa sạch, cạo lấy phần gel bên trong.

 

- Cho vào chén 2 muỗng sáp ong và 2 muỗng dầu hạnh nhân đun cách thủy để hỗn hợp tan chảy hoàn toàn rồi tắt bếp để

nguội.

 

- Cho thêm vào 2 muỗng bột trà xanh, 1 muỗng gel nha đam. Bạn có thêm chút tinh dầu hoa hồng hoặc oải hương để tạo độ dịu nhẹ, dễ chịu cho kem trộn này.

 

- Trộn đều tất cả lại để tạo thành lớp kem sánh mịn.

 

- Bảo quản tương tự như cách trên nhé.

 

Sử dụng sản phẩm như một loại kem dưỡng thể, dùng mỗi sáng và tối để đạt hiệu quả chăm sóc da tốt nhất nhé.

 

Trên đây là một vài công thức làm kem trộn dưỡng trắng da body đơn giản mà rất công hiệu. Bạn hãy thử áp dụng và chờ xem hiệu quả mà nó mang lại nhé.

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