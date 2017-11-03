Mách bạn cách chống nắng cho da mụn “chuẩn không cần chỉnh” bảo vệ da hoàn hảo

Chăm sóc da 03/11/2017 10:07

Rất khó để chọn được kem chống nắng cho da mụn. Vì loại da này dễ bị dị ứng, viêm nhiễm và bít tắc lỗ chân lông. Do đó bạn cần phải thật tỉ mỉ và căn cứ vào thành phần, công dụng, chỉ số SPF, để lựa chọn loại kem chống nắng phù hợp cho da mụn.

Da mụn khiến cho phái đẹp “khó chịu” vì lớp da sần sùi, thiếu tính thẩm mỹ. Hơn nữa, làn da này còn chịu nhiều tổn thương do mụn gây ra. Nếu phải chịu thêm tác động của tia nắng mặt trời, làn da này sẽ bị thâm sạm và tổn thương sâu sắc. Chính vì vậy, hàng ngày chống nắng cho da mụn là điều rất cần thiết. 

Kem chống nắng cho da mụn loại nào tốt? 

Kem chống nắng vật lý thích hợp cho da mụn.
Kem chống nắng vật lý thích hợp cho da mụn. Ảnh internet

Kem chống nắng có tác dụng bảo vệ tránh các tác động của tia UVB, UVA của ánh nắng mặt trời. Đối với da mụn, nên dùng loại kem chống nắng tránh các thành phần gây viêm nhiễm và bít tắc lỗ chân lông. Đồng thời, loại kem chống nắng cho da mụn không nên có có mùi dẫn xuất, mùi hương, oxybenzone, cồn và PABA. 

Thay vào đó, bạn nên chọn loại kem chống nắng vật lý, không chứa dầu, ở dạng gel hoặc dạng nước đều được. Tuy nhiên, không phải chỉ số kem chống nắng càng cao càng tốt, nếu SPF cao trên 55 dễ khiến cho lỗ chân lông bị bít tắc, đổ dầu và gây nổi nhiều mụn hơn. 

Kem chống nắng cho da mụn nên chứa kẽm, oxit titan hay cồn biến tính sẽ giúp thấm hút dầu hiệu quả và có thành phần hóa học là avobenzone và oxybenzone để bảo vệ da tốt nhất.

Những loại kem nào có đủ các yếu tố trên thì bạn hãy yên tâm sử dụng để bảo vệ da hiệu quả, giúp da trắng mặt xinh lung linh tỏa nắng. 

Hướng dẫn thoa kem chống nắng cho da mụn hiệu quả

Chọn loại kem chống nắng phù hợp với da dầu rất quan trọng nhưng thoa như thế nào để bảo vệ da toàn diện cũng không kém phần quan trọng. Do đó, khi thoa kem chống nắng cho da dầu bạn cần thực hiện như sau: 

  • Làm sạch vùng da mụn, thoa kem dưỡng trước khi thoa kem chống nắng. Không nên thoa kem chống nắng trước kem dưỡng, vì các dưỡng chất không thấm sâu vào da được. Đồng thời kem chống năng cũng không thể phát huy hết tác dụng. 

Làm sạch da trước khi thoa kem chống nắng.
Làm sạch da trước khi thoa kem chống nắng. Ảnh internet

  • Lấy một lượng kem vừa đủ thoa lên da, thoa đều để tạo ra lớp màng bảo vệ da hoàn hảo. Không được bỏ sót vùng da môi và quanh mắt. 

  • Sau khi tắm xong lau khô người và thoa kem chống nắng thêm một lớp nữa để bù lại lượng kem đã mất. 
  • Nếu bạn đi biển, bạn cần thoa kem chống nắng sau 50-60 phút mới bảo vệ da trong vùng an toàn. 
  • Không được tùy tiện thoa kem chống nắng cùng với bất kì loại thuốc bôi ngoài da nào khác. 

Lưu ý khi thoa kem chống nắng cho da mụn 

Thoa kem chống nắng sẽ tạo ra một màng bảo vệ da hiệu quả, tuy nhiên không thể bảo vệ da tuyệt đối. Do đó, khi thoa kem chống nắng bạn cần lưu ý những điều sau: 

  • Không nên đi ra ngoài lúc trời nắng gắt từ 12h-13h. Bởi vì tia UVB, UVA của ánh nắng mặt trời có cường độ mạnh nhất vào khoảng thời gian này. Hơn nữa, tia UVA có khả năng xuyên qua vải vóc, kính… khi bạn thực hiện các bước chống nắng bình thường không thể bảo vệ 100% da bạn trước nắng.

Đắp mặt nạ cà chua cho da mụn để hỗ trợ trị mụn tốt nhất.
Đắp mặt nạ cà chua cho da mụn để hỗ trợ trị mụn tốt nhất. Ảnh internet

  • Nên thoa kem chống nắng kết hợp cùng đội mũ, mặc quần áo bảo hộ, đeo kính khi đi ra ngoài, để bảo vệ da toàn diện. 

  • Đối với da nhờn mụn, ngoài việc thoa kem chống nắng, bạn nên kết hợp uống sinh tố cà chua và đắp mặt nạ cà chua để bảo vệ da tốt hơn. Bởi vì cà chua có chứa chất lycopene là lớp màng bảo vệ da hoàn hảo, giúp da không bắt nắng. 

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