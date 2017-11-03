Mách bạn cách chống nắng cho da mụn “chuẩn không cần chỉnh” bảo vệ da hoàn hảo

Rất khó để chọn được kem chống nắng cho da mụn. Vì loại da này dễ bị dị ứng, viêm nhiễm và bít tắc lỗ chân lông. Do đó bạn cần phải thật tỉ mỉ và căn cứ vào thành phần, công dụng, chỉ số SPF, để lựa chọn loại kem chống nắng phù hợp cho da mụn.

Da mụn khiến cho phái đẹp “khó chịu” vì lớp da sần sùi, thiếu tính thẩm mỹ. Hơn nữa, làn da này còn chịu nhiều tổn thương do mụn gây ra. Nếu phải chịu thêm tác động của tia nắng mặt trời, làn da này sẽ bị thâm sạm và tổn thương sâu sắc. Chính vì vậy, hàng ngày chống nắng cho da mụn là điều rất cần thiết. Kem chống nắng cho da mụn loại nào tốt?

Kem chống nắng có tác dụng bảo vệ tránh các tác động của tia UVB, UVA của ánh nắng mặt trời. Đối với da mụn, nên dùng loại kem chống nắng tránh các thành phần gây viêm nhiễm và bít tắc lỗ chân lông. Đồng thời, loại kem chống nắng cho da mụn không nên có có mùi dẫn xuất, mùi hương, oxybenzone, cồn và PABA. Thay vào đó, bạn nên chọn loại kem chống nắng vật lý, không chứa dầu, ở dạng gel hoặc dạng nước đều được. Tuy nhiên, không phải chỉ số kem chống nắng càng cao càng tốt, nếu SPF cao trên 55 dễ khiến cho lỗ chân lông bị bít tắc, đổ dầu và gây nổi nhiều mụn hơn.