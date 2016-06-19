Không cần tốn chục triệu đi spa, massage hỗn hợp này vài phút da trắng lên hẳn 2 tông

Làn da trắng sáng là mơ ước của nhiều phụ nữ. Để làm được điều này, thay vì nhờ tới các spa, thẩm mỹ viện với mức giá trên trời, bạn hoàn toàn có thể tận dụng các nguyên liệu ngay tại căn bếp của mình.

Bột đậu đỏ, chanh và sữa chua được xem nhự bộ 3 kỳ diệu trong việc làm bật tông da nhanh chóng. Bột đậu đỏ chứa rất nhiều Vitamin A, E, B1, có tác dụng làm bay sắc tố đen trên da, trả lại làn da trắng mịn mượt mà. Chanh và sữa chua giúp tẩy tế bào chết nhẹ nhàng nhờ 2 loại axit lactic và axit citric, rất tự nhiên và lành tính, không hề làm đau rát da như các loại tẩy tế bào chết hóa học.

Nguyên liệu:

- Bột đậu đỏ nguyên chất 200g

- Bã cafe hoặc bột cafe xay thật nhuyễn 50g

- Chanh 2 quả

- Sữa chua không đường 1 hộp

- Mật ong 3 thìa cafe

- Bông tắm hoặc xơ mướp, đá kì

- 1 cái chén

Cách làm:

B1: Trước khi đi tắm, bạn chuẩn bị 1 chén hỗn hợp sau: cho 200g bột đậu đỏ, nước cốt 2 quả chanh, 1 hộp sữa chua không đường (hoặc có đường cũng được) trộn đều với nhau, sau đó cho hết số mật ong vào trộn thêm lần nữa.

B2: Tắm sạch với sữa tắm bình thường, dùng bông tắm hoặc xơ mướp, kỳ cọ cho sạch tế bào chết trên da để làn da sẵn sàng cho các bước tiếp theo.

B3: Lấy hỗn hợp ở bước 1, thoa đều lên da toàn thân, vừa thoa vừa massage nhiều lần cho da được thẩm thấu. Massage trong khoảng 15-20 phút

B4: Tắm lại với nước sạch và lau khô. Da bạn đã sáng hơn so với ban đầu rồi đấy. Sử dụng liệu trình trên thêm 3-4 lần để có kết quả trắng mịn lâu dài. Chú ý khi ra đường, bạn cần che chắn cẩn thận để da không bị đen trở lại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/khong-can-ton-chuc-trieu-di-spa-massage-hon-hop-nay-vai-phut-da-trang-len-han-2-tong-135396.html