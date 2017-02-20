Khỏi cần chục triệu đi spa, uống ly này mỗi ngày da sau 1 tuần trắng mịn như Ngọc Trinh

Chăm sóc da 20/02/2017 14:32

Không cần tốn tiền đến những thẩm mỹ viện với giá chục triệu đồng nhưng chưa chắc có hiệu quả, bạn chỉ cần 1 ly nước dưới đây.

Với quan niệm của người Châu Á, đặc biệt là ở các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, một làn da trắng mịn và tươi sáng vẫn là chuẩn mực của cái đẹp. Chính vì lý do đó, nhu cầu về làm trắng da trở nên nở rộ. Các thẩm mỹ viện đua nhau tung  ra các liệu trình làm trắng nhanh, cấp tốc để thu hút khách hàng dưới những câu quảng cáo hấp dẫn.

Tuy nhiên rất nhiều trong số đó dùng các liệu pháp làm trắng độc hại chứa nhiều hóa chất, bào mòn da để có kết quả nhanh nhất. Chúng sẽ khiến da bạn bị mỏng, nhạy cảm hơn và rất khó phục hồi. Thay vào đó, bạn có thể dùng các biện pháp làm trắng da từ bên trong bằng cách uống hỗn hợp sữa nghệ. Đây là phương pháp làm đẹp khá truyền thống của người Ấn Độ và được sử dụng từ rất lâu.

Trong số các loại gia vị, thì nghệ là một trong những thực phẩm rất quan trọng với  người Ấn. Ngoài công dụng làm đẹp và trắng da, nó còn rất có lợi cho hệ tiêu hóa và sức khỏe nói chung. 

Khỏi cần chục triệu đi spa, uống ly này mỗi ngày da sau 1 tuần trắng mịn như Ngọc Trinh - Ảnh 1

Theo wikipedia, nghệ hay nghệ nhà, nghệ trồng, khương hoàng (danh pháp hai phần: Curcuma longa) là cây thân thảo lâu năm thuộc họ Gừng, (Zingiberaceae), có củ (thân rễ) dưới mặt đất. Nó có nguồn gốc ở vùng nhiệt đới Tamil Nadu, phía đông nam Ấn Độ, và cần nhiệt độ từ 20 độ C đến 30 độ C (68 độ F và 86 độ F) và một lượng mưa hàng năm đáng kể để phát triển mạnh. Cây được thu hoạch hàng năm để lấy phần củ, và được nhân giống từ một phần trong số củ đó vào mùa sau.

Khỏi cần chục triệu đi spa, uống ly này mỗi ngày da sau 1 tuần trắng mịn như Ngọc Trinh - Ảnh 2

Đặc tính quý giá của nghệ là làm lành tế bào bị tổn thương, cải thiện sắc tố da và giúp đánh bật những vết thâm, sạm hay nám đang có trên bề mặt da nhờ chất curcumin dồi dào. Nghệ đen sẽ tốt hơn nghệ vàng. Do đó bạn có thể dùng bột nghệ đen để tăng cường hiệu quả của thức uống này. Kết quả sẽ thấy được sau 2 tuần sử dụng. 

Nguyên liệu:

- Tinh bột nghệ vàng hoặc nghệ đen: 3 thìa cafe

- Sữa đặc: 2 thìa canh

- Sữa đậu nành (hoặc sữa tươi): 250ml

Cách làm:

Nếu đang trong quá trình ăn kiêng, bạn có thể sử dụng sữa đậu nành vì nó chứa ít calo hơn sữa tươi.

Lấy lượng sữa vừa đủ 1 ly khoảng 250-300ml cho vào một cái nồi, hoặc quay trong lò vi sóng 30 giây. Đun sữa đến hơi ấm, không để sôi bùng thì tắt bếp.

Cho thêm 2 thìa sữa đặc (bạn có thể thay bằng mật ong) và 3 thìa bột nghệ vào khuấy thật đều. Sau đó, uống ngay ly sữa khi còn ấm. 

Bạn nên uống sữa nghệ ấm vào buổi sáng sau khi thức dậy để có kết quả tốt nhất. Chỉ sau 1-2 tuần uống đều đặn, làn da sẽ trở nên trắng mịn và không còn vết thâm. Sữa nghệ có tác dụng cho cả da mặt và toàn thân, đồng thời giảm nguy cơ đau dạ dày, nguy cơ bệnh tá tràng và các bệnh về tiêu hóa khác. 

Chúc bạn thành công!

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