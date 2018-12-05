Khổ sở vì da tiết nhiều dầu nhờn, nổi mụn trứng cá, cứ lấy nghệ dùng theo 4 công thức này là da khỏe hẳn sau 10 ngày

Chăm sóc da 05/12/2018 14:15

Nếu đang lo lắng và khổ sở vì tình trạng mụn trứng cá, da dầu nhờn, bạn chắc chắn nên sử dụng bột nghệ theo 4 công thức của Boldsky.

Mụn nhọt, mụn trứng cá nổi trên da khi nang lông bị nhiễm trùng. Thông thường, chúng xuất hiện dưới dạng những nốt nhỏ màu đỏ đầy mủ có thể khá đau. Tình trạng này bắt nguồn từ tuyến bã nhờn hoạt động quá mức, cũng như các yếu tố như vệ sinh kém, rối loạn máu, tiểu đường, hệ miễn dịch yếu... 

Tất nhiên, trên thị trường có rất nhiều loại thuốc kháng sinh có thể giúp bạn điều trị vấn đề này. Nhưng bạn hoàn toàn có thể thử các phương pháp tự nhiên để thay thế. Trong nhiều nguyên liệu tự nhiên giàu kháng khuẩn, nghệ được xem là phương thuốc hiệu quả, dễ sử dụng và an toàn nhất.

Khổ sở vì da tiết nhiều dầu nhờn, nổi mụn trứng cá, cứ lấy nghệ dùng theo 4 công thức này là da khỏe hẳn sau 10 ngày - Ảnh 1
Nghệ là nguyên liệu hàng đầu trong việc điều trị mụn, viêm da - Ảnh: Internet

Vì tiện dụng, mang đến hiệu quả chăm sóc da cao nên nghệ được sử dụng rộng rãi. Các đặc tính chống viêm trong loại củ này giúp ích trong việc làm dịu tịnh trạng ngứa và đau. Các đặc tính chống vi khuẩn giúp tiêu diệt tác nhân gây mụn trứng cá. Củ nghệ còn chứa chất chống oxy hóa giảm các tổn thương gốc tự do trên da, từ đó ngăn ngừa lão hóa hiệu nghiệm. 

Sau đây là 4 công thức điều trị mụn bằng nghệ được tổng hợp bởi Boldsky.

Nghệ và gừng

Các đặc tính chống viêm trong cả 2 thành phần này giúp chữa trị các nốt mụn nhọt, mụn trứng hiệu quả.

Bạn cần xay nhuyễn khoảng 1 muỗng canh gừng, sau đó thêm 1 muỗng cà phê bột nghệ vào rồi trộn đều. Vệ sinh khu vực bị ảnh hưởng cẩn thận, thoa đều hỗn hợp gừng nghệ lên thật nhẹ nhàng. Để mặt nạ này trong vài phút thì rửa sạch bằng nước và lau khô. Bạn có thể sử dụng liệu pháp này từ 1 đến 2 lần mỗi ngày.

Khổ sở vì da tiết nhiều dầu nhờn, nổi mụn trứng cá, cứ lấy nghệ dùng theo 4 công thức này là da khỏe hẳn sau 10 ngày - Ảnh 2
Nghệ và gừng đều rất giàu kháng khuẩn, tiêu viêm, do đó mang đến hiệu quả cao trong việc điều trị mụn - Ảnh: Internet

Nghệ và sữa chua

Tất cả những gì bạn phải làm là trộn đều 1 muỗng cà phê bột nghệ với 1 muỗng canh sữa chua trong chiếc bát sạch.

Áp dụng hỗn hợp thu được lên khu vực xuất hiện nhiều mụn, để khoảng 10 - 15 phút. Sau đó, bạn có thể rửa sạch bằng nước mát. 

Khổ sở vì da tiết nhiều dầu nhờn, nổi mụn trứng cá, cứ lấy nghệ dùng theo 4 công thức này là da khỏe hẳn sau 10 ngày - Ảnh 3
Bột nghệ và sữa chua là công thức điều trị mụn quen thuộc nhưng vô cùng hiệu quả - Ảnh: Internet

Nghệ, giấm và sữa tươi

Giấm giúp cân bằng độ pH trên da và sữa tươi thì dưỡng da mềm mại.

Trong chiếc bát, thêm 1 muỗng cà phê bột nghệ, 1 muỗng cà phê giấm và 1 muỗng canh sữa tươi, dùng muỗng trộn đều. Lấy cọ thoa hỗn hợp lên khắp vùng xuất hiện nhiều mụn. Giữ trong vài phút thì rửa sạch bằng nước mát. Lặp lại điều này 3 đến 4 lần trong tuần.

Khổ sở vì da tiết nhiều dầu nhờn, nổi mụn trứng cá, cứ lấy nghệ dùng theo 4 công thức này là da khỏe hẳn sau 10 ngày - Ảnh 4
Giống như nghệ, giấm cũng là nguyên liệu giàu kháng khuẩn giúp ích cho việc điều trị mụn - Ảnh: Internet

Nghệ và dầu trà

Phương thuốc này sẽ giúp chữa lành cơn đau và ngứa trên da. Đầu tiên, trộn đều vài giọt dầu cây trà và 1 muỗng cà phê bột nghệ. Thoa đều hỗn hợp đồng nhất lên các khu vực bị viêm, mụn. Sau đó khoảng 3 - 5 phút, bạn có thể rửa sạch bằng nước lạnh.

Khổ sở vì da tiết nhiều dầu nhờn, nổi mụn trứng cá, cứ lấy nghệ dùng theo 4 công thức này là da khỏe hẳn sau 10 ngày - Ảnh 5
Dầu nghệ và trà vừa trị mụn hữu hiệu vừa chống lão hóa vượt trội - Ảnh: Internet

Với 4 công thức đơn giản từ bột nghệ trên, bạn có thể chọn loại phù hợp và áp dụng, chỉ sau khoảng 10 ngày, tình trạng mụn sẽ thuyên giảm đáng kể. 

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