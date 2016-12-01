Giã nát rau này lấy nước thoa ngày 2 lần, môi thâm xì cũng trở nên hồng hào khó tin

Chăm sóc da 01/12/2016 09:45

Đôi môi hồng tự nhiên giúp bạn trở nên quyến rũ hơn trong mắt mọi người.

Môi thâm bẩm sinh là do sắc tố da quyết định. Một yếu tố khác cũng khiến môi ngày càng thâm là việc sử dụng nhiều son chứa chì, môi trường ô nhiễm, không dưỡng ẩm môi. Để làm môi hồng, bạn phải làm đúng cách, đúng nguyên liệu cùng sự kiên trì nhất định. 

Vitamin cần thiết để làm hồng môi là Vitamin A, C và E vì chúng có tác dụng điều chỉnh sắc tố môi rất hiệu quả. Để làm hồng môi tự nhiên, bạn có thể dùng một loại rau cực quen thuộc với bữa ăn của người Việt, đó là rau mùi (hay còn gọi là rau ngò ta trong miền Nam), kết hợp với Vitamin E cùng việc tẩy tế bào chết thường xuyên cho môi. Đôi môi hồng giúp cho bạn cảm thấy tự tin hơn khi giao tiếp với mọi người, đồng thời son lên màu sẽ đẹp và tươi tắn hơn. 

Giã nát rau này lấy nước thoa ngày 2 lần, môi thâm xì cũng trở nên hồng hào khó tin - Ảnh 1

 

Nguyên liệu:

- 1 nắm rau ngò (mùi ta)

- 2 viên Vitamin E (mua ở các hiệu thuốc)

- Mật ong 5 thìa cafe

- Đường cát (loại mịn)

Cách làm:

B1: Đầu tiên, bạn cần chuẩn bị hỗn hợp tẩy tế bào chết bằng cách trộn mật ong và đường theo tỷ lệ 1:1.

B2: Rau mùi rửa sạch, cho vào 1 cái chén giã nát. Sau khi có hỗn hợp nhuyễn mịn, bạn cắt viên Vitamin E, lấy phần dầu trộn chung vào hỗn hợp.

B3: Cho hết số lượng mật ong còn lại vào chén rau mùi, trộn đều.

B4: Tẩy tế bào chết cho môi bằng hỗn hợp ở B1, sau đó, thoa hỗn hợp vừa làm lên môi nhiều lần.

Để có hiệu quả tốt nhất, bạn nên thoa nhiều lần trong ngày, nhất là buổi tối trước khi đi ngủ. Sau khi sử dụng từ 2-3 tuần, môi bạn sẽ trở nên hồng hào và căng mịn mà không cần thoa bất cứ loại son dưỡng nào.

 

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Từ khóa:   làm hồng môi với rau mùi

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