Dùng mỹ phẩm, thuốc đặc trị lẫn liệu pháp tự nhiên mà da vẫn đầy khuyết điểm, hãy thử áp dụng 'thần dược' này

Brightside đã thu thập 7 tác dụng tuyệt vời mà tinh dầu hoa hồng mang đến cho làn da, chứng minh nguyên liệu này có thể thay thế hàng loạt dòng mỹ phẩm đắt tiền khác.

Tinh dầu hoa hồng chứa nhiều vitamin, axit béo thiết yếu cùng các phenol có đặc tính kháng virus, kháng khuẩn và kháng nấm. Các nữ ngôi sao như Kate Middleton, Miranda Kerr là những người thường xuyên sử dụng dầu hoa hồng, nhờ đó họ sở hữu làn da hoàn hảo.

Cho tinh dầu vào lòng bàn tay đã được vệ sinh kỹ càng. Bạn có thể hâm nóng dầu nếu muốn. Mát xa nhẹ nhàng da cho đến khi dầu được hấp thụ hoàn toàn. Phương pháp này có thể được thực hiện vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ.

Do lượng dồi dào vitamin A, B, C, dầu hoa hồng có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn giúp tái sinh làn da hư tổn do mụn, viêm nhanh chóng. Do đó, loại dầu này có thể được sử dụng để giảm vết sẹo, vết bỏng và mụn trứng cá ngay tại nhà.

Tinh dầu hoa hồng có tác dụng điều trị mụn, đồng thời xóa mờ các vết sẹo thâm nhanh chóng - Ảnh: Internet

2. Đặc tính chống lão hóa

Dầu hoa hồng chứa tocopherol và carotene kích thích tổng hợp collagen - một protein tự nhiên hỗ trợ tính đàn hồi và săn chắc của làn da. Do đó, làm chậm sự hình thành các nếp nhăn và có tác dụng làm mềm da. Ngoài ra, vitamin C trong tinh dầu này giúp tăng lưu lượng máu, đưa chất dinh dưỡng đến nuôi tế bào, ngăn ngừa lão hóa sớm.

Công thức:

Trộn 1 muỗng canh sữa chua với vài giọt tinh dầu hoa hồng và 2 giọt tinh dầu cam. Thoa hỗn hợp lên làn da trong 20 - 30 phút. Rửa sạch bằng nước ấm.

3. Dưỡng ẩm sâu

Dầu hoa hồng còn có công dụng loại bỏ các tế bào da khô tại lớp biểu bì. Vì chứa các axit béo như palmitic, oleic, myristic, linolenic, đồng thời bảo vệ da khỏi các tác động tiêu cực bên ngoài và duy trì độ ẩm từ sâu bên trong.

Do sự có mặt của các vitamin nhóm B, loại dầu này duy trì độ ẩm trong suốt thời gian dài.

Công thức:

Trộn lòng đỏ trứng với 1 muỗng cà phê dầu hoa hồng. Thoa hỗn hợp lên mặt trong 20 phút. Loại bỏ bằng nước ấm. Sau đó, thoa kem dưỡng.

Mặt nạ từ lòng đỏ trứng và dầu hoa hồng sẽ dưỡng ẩm sâu cho làn da - Ảnh: Internet

4. Tẩy da chết

Bạn có thể sử dụng loại dầu này để rửa mặt. Áp dụng dầu hoa hồng ở dạng tinh khiết hoặc trộn với baking soda.

Công thức:

Kết hợp 1 muỗng cà phê dầu hoa hồng với 1/2 muỗng cà phê baking soda. Nhẹ nhàng mát xa da với hỗn hợp. Loại bỏ bằng nước ấm. Sau đó, thoa kem dưỡng ẩm.

5. Làm săn chắc da

Nếu muốn lấy lại độ đàn hồi, ngăn ngừa da chảy xệ, hãy sử dụng dầu hoa hồng hàng ngày trước khi đi ngủ. Loại dầu này chứa sắt, kali, mangan, phốt pho, stronti, magiê và đồng cần thiết cho quá trình chuyển hóa tế bào, tạo ra kích thích tố và các enzym giúp thắt chặt da.

Công thức:

Trộn 1 muỗng canh chuối chín nghiền nhuyễn với 1 muỗng cà phê mật ong và 1/2 muỗng cà phê dầu hoa hồng. Thoa hỗn hợp lên khuôn mặt trong 30 phút. Loại bỏ bằng nước ấm. Sau đó, bạn có thể thoa kem dưỡng yêu thích.

Tinh dầu hoa hồng mang đến vô vàn tác dụng tuyệt vời cho làn da - Ảnh: Internet

6. Cải thiện làn da hư tổn

Các vitamin B trong dầu giúp làm dịu các kích thích, dị ứng, viêm hay mụn. Trong khi vitamin K có đặc tính phục hồi làn da và giúp loại bỏ hắc sắc tố .

Công thức:

Trộn 2 muỗng cà phê gel nha đam với 1 muỗng cà phê dầu hoa hồng. Thoa hỗn hợp lên khuôn mặt trong 30 phút. Loại bỏ bằng nước ấm.

7. Làm sáng da của bạn

Dầu hoa hồng có tính chất se khít. Vitamin K trong loại dầu này có tác dụng thắt chặt lỗ chân lông giúp làn da căng mịn, trắng hồng.

Công thức:

Đun sôi nửa ly sữa tươi, xay 2 muỗng canh yến mạch cho vào cùng và trộn đều. Tiếp đó, thêm 1 muỗng cà phê dầu hoa hồng, khuấy đều lên. Thoa đều hỗn hợp lên mặt trong 20 phút. Loại bỏ bằng nước ấm.

Với 7 tác dụng tuyệt vời từ dầu hoa hồng mang đến cho làn da, bạn nên đặt ngay 1 lọ nguyên liệu này tại nhà để tiện sử dụng.