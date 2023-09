Dùng mỹ phẩm, thuốc đặc trị lẫn liệu pháp tự nhiên mà da vẫn đầy khuyết điểm, hãy thử áp dụng 'thần dược' này

1. Làm mờ vết sẹo

Do lượng dồi dào vitamin A, B, C, dầu hoa hồng có tác dụng chống viêm, kháng khuẩn giúp tái sinh làn da hư tổn do mụn, viêm nhanh chóng. Do đó, loại dầu này có thể được sử dụng để giảm vết sẹo, vết bỏng và mụn trứng cá ngay tại nhà.

Cho tinh dầu vào lòng bàn tay đã được vệ sinh kỹ càng. Bạn có thể hâm nóng dầu nếu muốn. Mát xa nhẹ nhàng da cho đến khi dầu được hấp thụ hoàn toàn. Phương pháp này có thể được thực hiện vào buổi sáng và buổi tối trước khi đi ngủ.