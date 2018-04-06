Da mặt trắng mịn, hồng hào nhờ cách làm đẹp bằng mặt nạ cà rốt

Chăm sóc da 06/04/2018 09:20

Có vô vàn cách làm đẹp da mặt bằng các loại trái cây, rau củ, nhưng nếu bạn chưa biết công thức từ cà rốt dưới đây thì nhất định phải thử ngay để có làn da trắng mịn tỏa sáng suốt mùa hè.

Cà rốt không chỉ là một nguyên liệu ngon lành, bổ dưỡng cho sức khỏe mà còn có rất nhiều cách làm đẹp da mặt từ loại củ này. Cà rốt chứa nhiều vitamin, đặc biệt là vitamin A và chất chống oxy hóa giúp làn da khỏe mạnh và sáng mịn. Cà rốt còn có công dụng chống lão hóa và ngừa mụn trứng cá, mụn đầu đen.

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Cà rốt có tác dụng làm đẹp da, giúp da khỏe mạnh từ bên trong - Ảnh: Internet

Sử dụng mặt nạ cà rốt hàng ngày là một trong những phương pháp giúp trẻ hóa làn da, loại bỏ những tổn thương trên da do tác động từ môi trường bên ngoài như bụi bẩn, tia cực tím,... Trên hết, sử dụng cà rốt để làm đẹp da là liệu pháp an toàn 100%, không gây kích ứng cho da và có thể tiết kiệm tối đa chi phí cho bạn.

Dưới đây là một vài công thức làm đẹp da từ cà rốt có tác dụng nhanh chóng đối với làn da của bạn:

Mặt nạ cà rốt với lòng trắng trứng

Cà rốt kết hợp với lòng trắng trứng vừa giúp dưỡng da trắng mịn mà còn se khít lỗ chân lông và chống lão hóa.

Da mặt trắng mịn, hồng hào nhờ cách làm đẹp bằng mặt nạ cà rốt - Ảnh 2

Mặt nạ cà rốt với lòng trắng trứng dưỡng trắng da hiệu quả - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Chọn lấy nửa củ cà rốt gọt vỏ, rửa sạch, ngâm muối loãng khoảng 10 phút

- Đem xay cà rốt với 1 lòng trắng trứng gà bằng máy xay sinh tố

- Đắp hỗn hợp mặt nạ lên trên da khoảng 15 phút rồi rửa sạch bằng nước ấm

Bạn nên sử dụng ít nhất mỗi tuần 2-3 lần để mặt nạ có thể cung cấp những dưỡng chất cần thiết giúp da trắng bật tông nhanh hơn và tăng hiệu quả se lỗ chân lông.

Mặt nạ cà rốt và mật ong cho da dầu mụn

Mật ong kháng viêm giúp da dầu mụn có sức đề kháng chống chọi lại với môi trường ô nhiễm và mụn trứng cá vào mùa hè. Cà rốt không chỉ có khả năng nâng tông da mà còn trị thâm mụn hiệu quả.

Da mặt trắng mịn, hồng hào nhờ cách làm đẹp bằng mặt nạ cà rốt - Ảnh 3

Da dầu mụn nên dùng mặt nạ cà rốt mật ong giúp ngừa mụn trứng cá, mụn đầu đen - Ảnh: Internet

Cách làm:

- Tương tự công thức trên, bạn chọn nửa củ cà rốt, gọt vỏ, rửa sạch rồi đem xay nhuyễn với 2 thìa cà phê mật ong nguyên chất

- Thoa đều hỗn hợp mặt nạ vừa xay lên trên da mặt và da cổ, thư giãn trong khoảng 10 phút để mặt nạ khô bớt

- Rửa sạch với nước ấm, vừa rửa bạn vừa dùng 2 tay massage nhẹ nhàng theo chuyển động tròn để mặt nạ lấy đi bụi bẩn và các đầu mụn trứng cá dưới da

Bạn có thể thêm vào hỗn hợp mặt nạ 1 thìa cà phê nước cốt chanh để tăng khả năng dưỡng trắng da của mặt nạ. Tuy nhiên, khi ra đường vào ban ngày, bạn nhớ sử dụng kem chống nắng cho da để chống đen da lại bảo vệ da khỏi nguy cơ ung thư từ tia cực tím nhé. Chúc các bạn luôn xinh!

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