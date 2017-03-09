Chỉ cần 1 lon bia, da toàn thân trắng bật 2 tông không bao giờ đen trở lại

Chăm sóc da 09/03/2017 16:44

Chỉ với 1 lon bia, bạn sẽ có làn da sáng mịn mà không cần tốn chục triệu đi spa.

Nếu bạn nghĩ chỉ có cánh đàn ông mới thích bia và cần bia thì đã nhầm. Bia có tác dụng rất nhiều đối với phụ nữ. Do bia được lên men từ lúa mạch và hoa bia, nó chứa những dưỡng chất quý giá có tác dụng làm trắng và mịn da thần kỳ. Bạn có thể sử dụng bia trong nhiều liệu trình làm đẹp nhưng tốt nhất là dùng để tắm trắng. Cùng tham khảo công thức cực hiệu quả dưới đây nhé!

Chỉ cần 1 lon bia, da toàn thân trắng bật 2 tông không bao giờ đen trở lại - Ảnh 1

Nguyên liệu cần có:

- 1/2 lon bia

- 1 quả trứng gà

- 1 thìa canh mật ong

- 1 thìa cà phê muối 

- 1 quả chanh

Công dụng từng thành phần:

Bia: Chứa Vitamin B1, A, E giúp dưỡng trắng và làm mềm da khô sạm. Ngoài ra bia còn giúp trẻ hóa da, ngăn chặn tình trạng lão hóa sớm.

Trứng gà: Chứa arbutin, protein làm mềm da, dưỡng trắng da bị thâm sạm bẩm sinh. Trứng gà còn rất tốt cho cả da mặt

Mật ong: Dưỡng ẩm và kháng khuẩn, đồng thời làm mềm da khô, thô ráp.

Chanh: Chứa axit nhẹ, tẩy tế bào chết và làm trắng da tự nhiên. Nếu có làn da nhạy cảm bạn có thể bỏ qua chanh trong công thức này.

Cách làm:

B1: Đập trứng gà vào chén sứ, dùng đũa khuấy đều cho trứng tan.

B2: Thêm nước cốt chanh, mật ng, và bia vào rồi tiếp tục đánh. 

B3: Tắm sạch bằng sữa tắm và nước ấm, tẩy tế bào chết toàn thân bằng xơ mướp hoặc bông tắm để đảm bảo da hấp thu dưỡng chất tốt nhất. 

B4: Sau khi tắm sạch, dùng tay thoa đều hỗn hợp bia trứng gà lên toàn thân, massage nhẹ nhàng khắp cơ thể trong 15 phút, để yên trên da thêm 15 phút rồi tắm sạch.

B5: Sau khi tắm, bạn thấm khô da với khăn mềm và thoa kem dưỡng ẩm. Mỗi tuần, dùng công thức này tắm từ 2-3 lần để có kết quả tốt nhất.

Nguồn: Tổng hợp

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