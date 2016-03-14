Cảnh báo! Tẩy trang bằng khăn giấy có thể gây hại "nghiêm trọng" đến làn da của bạn

Theo các chuyên gia làm đẹp , trong khăn giấy có chứa nhiều thành phần độc hại không những không tẩy trang sạch mà còn gây ra nhiều tác hại khác. Cụ thể:

Dùng khăn giấy để xóa lớp phấn trang điểm nhiều lần không những không làm sạch da mặt mà còn gây kích ứng da do độ ma xát mạnh, làm tế bào da chết, tinh dầu và bụi bẩn sẽ bám chặt hơn dưới lỗ chân lông, gâyt? viêm nhiễm cho làn da.

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• Làm khô da

Thực tế cho thấy, khăn giấy ướt thường chứa cồn và nhiều hóa chất làm khô da như nước hoa, chất bảo quản… Do đó, bạn nên tránh dùng khăn giấy để tẩy trang nếu có làn da nhạy cảm.

Đặc biệt, bạn cũng đừng mắc sai lầm khi cho rằng dùng khăn giấy tẩy trang sẽ tốt cho làn da nhờn. Các hoạt chất trong khăn giấy có thể làm gián đoạn việc sản xuất bã nhờn tự nhiên, gây mất cân bằng lượng dầu tự nhiên nuôi dưỡng làn da.

Ảnh: flickr.com

• Gây dị ứng, viêm da

Hầu hết các loại khăn giấy tẩy trang đều chứa chất bảo quản, đặc biệt là các chất methylisothiazolinone (MI), 2-Bromo-2-Nitropropane-1 và 3-diol… có thể gây dị ứng, phát ban, thậm chí là viêm da.

Do đó, nếu bạn có thói quen dùng khăn giấy tẩy trang thì nên hạn chế sử dụng thường xuyên.

Ảnh: flickr.com

• Không phù hợp để tẩy trang vùng mắt

Vì làn da ở vùng mắt rất mỏng manh nên khi cọ xát khăn giấy với da có thể dẫn đến xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn.

Ảnh: flickr.com

• Giảm công dụng của các loại mỹ phẩm khác

Khi tẩy trang da mặt không được sạch, các loại kem dưỡng ẩm, kem dưỡng da, kem chống nếp nhăn… sẽ không phát huy hết tác dụng nếu thoa được lên da. Vì vậy, bạn đừng nên tốn thời gian và tiền bạc để làm đẹp da trong khi tẩy trang không sạch bằng khăn giấy.

Ảnh: flickr.com

• Gây nổi mụn

Thay vì loại bỏ vi khuẩn trên khuôn mặt, thường xuyên dùng khăn giấy để tẩy trang lại tạo điều kiện thuận lợi cho mụn “tấn công”. Tốt nhất là bạn nên dùng chất tẩy rửa chứa axít salicylic để giải quyết vấn đề này.

Ảnh: flickr.com

• Lưu ý

Để tránh các ảnh hưởng xấu tác động lên làn da khi dùng khăn giấy tẩy trang, các chuyên gia làm đẹp khuyến cáo bạn nên dùng nước ấm, hoặc dung dịch tẩy trang để rửa mặt, sau đó lau lại thật sạch bằng khăn mềm là được.

Ảnh: flickr.com