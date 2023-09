Cách sử dụng củ nghệ đắp mặt không bị vàng da.

1. Bí quyết này thực ra rất đơn giản các chị em có thể áp dụng chúng với mặt nạ bột nghệ hoặc ngay cả mặt nạ nghệ tươi nhé. Để loại bỏ màu nghệ vàng, sau khi giã mịn nghệ tươi ép lấy nước hoặc có thể để cả cái và nước, các chị em hãy trộn chúng với sữa tươi nhé. Đặc biệt, bạn nên chọn sữa tươi không đường vừa tốt cho da mặt hơn, vừa giúp tẩy màu vàng của nghệ:

2. Sau khi muốn loại bỏ màu nghệ vàng của mặt nạ nghệ, bạn chỉ cần lấy khăn ướt chùi hơi nặng tay xuống làn da mặt. Tuy nhiên chú ý chỉ chà theo đường đi ra phía ngoài 1 lần nhé. Không chà 2-3 lần vì nghệ từ khăn ướt có thể thấm và lan ra các vùng da khác. Với cách lau này thì da mặt sẽ sạch hoàn toàn, không còn bóng dáng của làn da vàng vàng vì nghệ nữa.

4. Nếu như sau khi đắp mặt nạ nghệ, làn da bạn vẫn còn vàng vàng, bạn cũng có thể lấy lòng trắng trứng gà, dầu ô liu rửa lại mặt. Điều này cũng làm mất màu vàng của nghệ nhé.

5. Đặc biệt nhất phải kể tới phương pháp xóa xổ tàn dư màu nghệ vàng sau khi đắp mặt nạ nghệ bằng lòng đỏ trứng gà. Thực tế, em cũng đã sử dụng rất nhiều biện pháp làm đẹp kết hợp với nghệ như: sữa chua, mật ong, dầu ô liu. Nhưng chỉ có kết hợp lòng đỏ trứng gà khi pha chúng với nghệ thì lúc rửa đi sẽ không bị vàng da.

6. Đã có nhiều nghiên cứu khẳng định công dụng của nghệ đối với da như: tẩy tế bào chết; trị mụn; hạn chế các vết chàm (eczema) trên da nhờ tác dụng sát khuẩn đặc biệt; giảm và chống sẹo, thu nhỏ lỗ chân lông, chống nhờn. Nhiều nghiên cứu khẳng định tác dụng đáng kể của nghệ đối với các vết thương nhỏ và vết thương do mụn để lại.

7. Với những công dụng này, nghệ được sử dụng để chăm sóc da tại nhà. Tuy nhiên, do tác dụng tẩy da chết rất mạnh nên trong thời gian sử dụng nghệ, cần phải bảo vệ da khi ra nắng bằng cách bôi kem chống nắng và che kín những vết thương đang được bôi nghệ để chống đen da và thâm da. Nếu không được bảo vệ, vùng da non do tác dụng tẩy tế bào chết mạnh sẽ dễ ăn nắng hơn gây ra tình trạng tăng sắc tố da và làm thâm các vết mụn hoặc sẹo. Khi đã bảo vệ da tốt rồi thì việc chăm sóc da bằng nghệ sẽ mang lại nhiều hiệu quả.