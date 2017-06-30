Bôi thứ này 3 ngày, mụn thịt quanh mắt biến mất sạch sẽ không để lại dấu vết

Chăm sóc da 30/06/2017 19:16

Đây là cách giúp bạn xóa sạch mụn thịt quanh mắt mà không cần bắn laser.

U tuyến mồ hôi quanh mắt gây ra mụn thịt. Khi đó, việc chuyển hóa và trao đổi chất của các tuyến này bị ứ trệ. Mụn thịt tuy không ảnh hưởng đến sức khỏe nhưng lại gây mất thẩm mỹ nặng nề. Một đôi mắt nhiều mụn thịt sần sùi sẽ khiến bạn trông già hơn. Ngoài ra, thói quen thức khuya, ăn nhiều đồ cay nóng, da bài tiết nhiều dầu cũng là những nguyên nhân khiến mụn thịt phát triển mạnh. 

Không giống như mụn trứng cá thông thường, mụn thịt chỉ đơn thuần là u trên da, không có mủ, không có dịch và không sưng tấy. Tuy nhiên chúng sẽ ở mãi trên da từ ngày này qua tháng khác, thậm chí còn mọc thêm mà không biến mất.

Hiện nay, nhiều người thường nghĩ đến laser để loại bỏ mụn thịt. Đây là cách tạo ra các tổn thương da nhỏ, gây đau đớn đặc biệt là vùng da mắt vô cùng nhạy cảm. Vết thương này sẽ rất khó lành, và khiến bạn trở nên mất tự tin 1 thời gian rất lâu sau đó. Thay vì vậy, có một số biện pháp tự nhiên giúp loại bỏ và điều trị mụn thịt dễ dàng mà không làm tổn thương da. Sau đây là công thức trị mụn thịt từ mật ong và tía tô. Đây là loại rau có tính kháng khuẩn, kháng viêm, và hoàn toàn lành tính với da, không gây tác dụng phụ.

Bôi thứ này 3 ngày, mụn thịt quanh mắt biến mất sạch sẽ không để lại dấu vết - Ảnh 1

 Nguyên liệu:

- 1 nhánh tỏi

- 1 nắm lá tía tô

- 1 thìa mật ong

- 1 thìa muối

Cách làm:

Bôi thứ này 3 ngày, mụn thịt quanh mắt biến mất sạch sẽ không để lại dấu vết - Ảnh 2

Rau tía tô bạn chọn mua lá rau tươi, không sâu bệnh. Sau khi mua về, nhặt rửa sạch, ngâm với nước muối loãng cho rau sạch.

Cho rau vào 1 cái chén, giã thật nhuyễn, khi rau đã nhuyễn, cho vào 1 thìa mật ong, 1 thìa muối trộn đều.

Rửa sạch mặt, lấy tăm bông nhúng vào hỗn hợp vừa làm, chấm đều lên những nốt mụn và để yên 15 phút. Sau đó, rửa sạch mặt với nước ấm. Mỗi ngày, thoa đều đặn 2 lần sáng và tối. Với lần bôi buổi tối, bạn có thể để qua đêm mới rửa lại.

Trong quá trình điều trị, bạn nên uống nhiều nước, ăn rau xanh có tính mát, hạn chế ra nắng và bảo vệ da cẩn thận. Chúc bạn thành công!

Từ khóa:   trị mụn thịt quanh mắt

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