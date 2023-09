Bạn có biết: nhiệt cũng gây lão hóa da?

Nhiệt làm da chúng ta lão hóa như thế nào?

Chúng ta đã được nghe rất nhiều về tác hại của tia UV đối với làn da trên mặt và cả cơ thể. Tuy nhiên không chỉ có thế, da bạn cón bị ảnh hưởng rất nhiều bởi nhiệt độ cao trong những ngày hè như thế này.

Nhiệt độ của da thường thấp hơn cơ thể. Do đó khi sờ vào da, bạn sẽ thấy mát hơn ở những vùng khác như nách, bẹn, khoang miệng. Đó là lý do vì sao khi đo nhiệt độ, bác sỹ không đo trên bề mặt da ở chân, tay vì đa phần nhiệt độ da chỉ ở mức 30-31 độ. Khi chịu nhiệt độ quá cao so với mức lý tưởng trên, da sẽ dần bị tổn thương và lão hóa nhanh chóng. Điều này xảy ra khi bạn ở ngoài nắng lâu, tiếp xúc với các nguồn nhiệt mạnh như máy móc, lò sưởi hay đơn giản là đứng gần bếp lò trong thời gian dài.