Để có làn da đẹp trong thời gian sớm nhất, bạn cần xử lý được các nhược điểm của làn da nhờn là lỗ chân lông to và mụn. Do đó, bạn nên:

Chăm sóc da nhờn mụn mùa hè khá mệt mỏi vì bạn không thể kiểm soát được hoạt động của tuyến bã nhờn. Đến một ngưỡng nào đó, da không thể bài tiết hết, lớp dầu nhờn sẽ tích tụ, khiến cho lỗ chân lông to lên, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn xâm nhập, gây nên mụn. Chính vì vậy, mùa hè chính là cơn “ác mộng” đối với những người sở hữu làn da nhờn. Tuy nhiên, để khắc phục những tình trạng trên thì bạn hãy kiên trì thực hiện những cách chăm sóc da nhờn mụn vào mùa hè , do bài viết này hướng dẫn nhé!

Giấy thấm dầu là công cụ hữu hiệu để bạn hút bớt lớp dầu trên da, giúp lỗ chân lông thông thoáng và không gây mụn. Tốt nhất, bạn nên dùng giấy thấm dầu có mùi hương và chiết xuất tự nhiên như: tinh dầu trà, tinh dầu oải hương, nha đam…

Dùng tonner làm sạch lớp dầu và se khít lỗ chân lông

Tonner có nhiều công dụng tốt cho da. Đối với làn da nhờn, tonnner có công dụng vô cùng hữu hiệu trong việc làm sạch lớp dầu nhờn và se khít lỗ chân lông. Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bạn hãy lấy bông tẩy trang thấm đều tonner và thoa lên da. Khi ngủ dậy, bạn sẽ thấy làn da bớt nhờn, mịn màng hơn nhiều.

Tẩy tế bào chết cho da nhờn mụn

Hàng tuần, bạn nên tẩy tế bào chết cho da nhờn mụn một lần. Hơn nữa, khi bước vào mùa hè, mồ hôi tiết ra nhiều hơn, chất cặn bã tồn đọng trong da cũng dày lên. Nên bạn cần phải tẩy tế bào chết cho da đều đặn.

Để tẩy tế bào chết cho da nhờn hiệu quả, bạn hãy dùng các loại mặt nạ từ thiên nhiên như: mặt nạ đất xét, mặt nạ từ chanh…

Bảo vệ da khỏi những tác động của môi trường

Chăm sóc da nhờn mùa hè cần phải chống nắng toàn diện cho da. Khi đi ra ngoài, cần thoa kem có chỉ số SPF từ 30 trở lên trước 30 phút và mặc quần áo dài để bảo hộ cho da.

Cách chăm sóc da nhờn mụn vào mùa hè bằng thiên nhiên

Da nhờn muốn khỏe đẹp và hết mụn thì cần phải được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng và triệt tiêu vi khuẩn gây mụn. Do đó, bạn cần thường xuyên thực hiện các cách chăm sóc da nhờn nhiều mụn vào mùa hè. Đây là những cách an toàn, tiết kiệm mà vẫn mang lại hiệu quả chăm sóc da tốt nhất.

Cách chăm sóc da nhờn mụn vào mùa hè từ cà chua

Cà chua rất giàu vitamin A, vitamin C và đặc biệt là beta-carotenecao nhiều hơn so với các loại quả khác, có khả năng làm sạch các gốc tự do gây hại cực tốt. Đồng thời điều tiết tuyến bã nhờn, làm sạch da và phục hồi tế bào tổn thương, cải thiện tình trạng mụn nhanh chóng.

Bên cạnh đó, cà chua còn chứa vitamin B1, B2, B6 nuôi dưỡng làn da khỏe mạnh, se khít lỗ chân lông, đẩy lùi quá trình lão hóa da. Đặc biệt, chất lycopene có trong cà chua có tác dụng chống nắng hiệu quả, giúp da không bị bắt nắng, thâm xỉn màu.

Mỗi buổi tối trước khi đi ngủ, bạn hãy cắt quả cà chua thành những lát mỏng và đắp lên mặt. Để khoảng 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước mát.

Cách chăm sóc da nhờn mụn vào mùa hè từ dâu tây, mật ong và bột mỳ

Đây cũng là một loại mặt nạ chăm sóc da nhờn và điều trị mụn cực tốt, nên bạn hãy áp dụng thường xuyên nhé!

2 quả dâu tây.

1 thìa mật ong.

1 thìa bột mỳ.

Cách thực hiện:

Xay nhuyễn dâu tây rồi trộn đều với 2 nguyên liệu còn lại thành hỗn hợp đặc sệt.

Dùng nước ấm vệ sinh da sạch sẽ.

Thoa đều hỗn hợp lên mặt, để khoảng 20 phút rồi rửa sạch bằng nước mát.

Thực hiện 3-4 lần/tuần là phù hợp nhất.

Công dụng:

Dâu tây giúp thanh lọc các độc tố dưới da, triệt tiêu vi khuẩn gây mụn. Mật ong giúp khôi phục độ sáng của làn da. Còn bột mỳ có tác dụng hút ẩm, kiểm soát chất nhờn trên da.