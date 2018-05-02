2 phút với kỹ thuật tự massage mặt có thể thay đổi làn da của bạn

Chăm sóc da 02/05/2018 08:55

Tự massage da mặt tại nhà có thể phản tác dụng nếu thực hiện không đúng kỹ thuật. Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn massage đúng cách giúp mặt thon gọn và giảm béo.

Massage da mặt thường xuyên giúp máu lưu thông tốt hơn, da mặt hồng hào và sáng mịn, căng bóng. Ngoài ra, nếu bạn biết tự massage mặt đúng kỹ thuật thì sẽ nhận được những lợi ích hữu hình khác như cơ mặt được thư giãn, làm chậm tiến trình lão hóa da, giúp mặt thon gọn hơn và giảm mỡ mặt hiệu quả.

2 phút với kỹ thuật tự massage mặt có thể thay đổi làn da của bạn - Ảnh 1

Massage mặt cũng cần tuân thủ những quy tắc để giúp mặt thon gọn - Ảnh: Internet

Với những lợi ích thần kỳ mà massage đem lại, nhiều người cho rằng đây là công việc chỉ phù hợp với những chuyên gia, kỹ thuật viên được đào tạo bài bản. Việc này không hoàn toàn đúng, bởi lẽ chính bạn mới là người hiểu rõ cơ thể và làn da của mình nhất. Do vậy, chỉ cần thực hiện đúng kỹ thuật là bạn đã có thể tự massage mặt hiệu quả.

Một số lưu ý để massage mặt tại nhà đúng cách

Cách massage giúp mặt thon gọn nhanh nhất cần tuân thủ những bước cực kỳ quan trọng như sau:

- Dành tối đa 2 phút cho việc matxa mặt giảm béo để không khiến da mặt chảy xệ

- Luôn nhớ làm sạch da mặt với sữa rửa mặt và rửa sạch tay với xà phòng trước khi tiến hành massage

- Chuẩn bị kem dưỡng ẩm hoặc dầu dưỡng với kết cấu thoáng mát để không gây bí da mà vẫn tạo độ trơn hỗ trợ việc massage trở nên dễ dàng hơn.

 

2 phút với kỹ thuật tự massage mặt có thể thay đổi làn da của bạn - Ảnh 2

Luôn nhớ phải làm sạch da trước khi massage mặt - Ảnh: Internet

Kỹ thuật massage da mặt đơn giản tại nhà

Sau khi rửa mặt và tay thật sạch, bạn chỉ cần chuẩn bị một loại kem dưỡng ẩm hoặc dầu dưỡng như dầu dừa, dầu ô liu,... là có thể bắt đầu quá trình massage da mặt theo chuẩn của chuyên gia ngay tại nhà.

Bước 1: Đổ kem dưỡng hoặc dầu dưỡng ra lòng bàn tay, xoa 2 bàn tay lại để làm nóng và làm kem tan ra lỏng hơn. Tập trung nhiều kem hơn ở các đầu ngón tay rồi bắt đầu thoa lên da mặt

Bước 2: Bắt đầu massage từ giữa 2 bên lông mày, đưa tay lên rồi xuống dưới theo chuyển động xoắn ốc

Bước 3: Tiếp tục di chuyển các đầu ngón tay xuống má, xuống cằm với những chuyển động xoắn ốc liên tiếp. Bạn nên lưu ý khi đưa tay lên trên thì có thể dùng lực nhẹ, còn khi kéo tay xuống dưới thì không dùng lực tác động lên bề mặt da

2 phút với kỹ thuật tự massage mặt có thể thay đổi làn da của bạn - Ảnh 3

Không nên dùng lực quá mạnh lên da khi massage - Ảnh: Internet

Bước 4: Đối với vùng da quanh mắt, bạn không nên dùng lực kéo mà chỉ nên dùng các ngón tay vỗ thật nhẹ và chậm vì đây vốn là vùng da mỏng, nhạy cảm và dễ bị lão hóa

Bước 5: Đừng quên massage da cổ vì đây là vùng da rất dễ bị nhăn, chảy xệ. Đối với da cổ, bạn nên dùng lòng bàn tay massage theo chiều từ dưới xương quai xanh kéo lên phía trên sẽ giúp nâng cơ và ngừa lão hóa

Với kỹ thuật massage cực kỳ đơn giản này, bạn chỉ cần dành ra 2 phút mỗi ngày để chăm sóc cho làn da. Nếu da bạn đang có vết thương hở hoặc mụn viêm thì không nên sử dụng phương pháp massage bởi khi tác động lên da, tình trạng này có thể trở nên nặng hơn.

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Ngoài khả năng tăng tuần hoàn máu việc massage bằng đá lạnh còn góp phần tái tạo tế bào, ngăn ngừa lão hóa, kích thích da dẻ mướt mịn, trắng hồng rạng rỡ.

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