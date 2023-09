Trẻ sơ sinh vàng da mẹ nên ăn gì?

Vàng da ở trẻ sơ sinh có thể do sinh lý hoặc bệnh lý. Trẻ sơ sinh vàng da sinh lý nguyên nhân do sự tích tụ bilirubin. Trong quá trình hồng cầu bị phá vỡ, bilirubin được sản sinh ra. Tuy nhiên, ở trẻ em lượng hồng cầu sản sinh ra khá cao và thường xuyên tái tạo khiến gan chưa đủ khả năng lọc hết bilirubin từ đó dẫn đến chứng vàng da sinh lý. Đối với hiện tượng vàng da bệnh lý, trẻ sẽ có hiện tượng vàng da diện rộng trên cơ thể kèm theo một số dấu hiệu bất thường khác như bỏ bú, co giật…

Khi trẻ sơ sinh bị vàng da, trong mọi trường hợp mẹ đều nên tích cực cho con bú để tăng cường dưỡng chất và đưa con đi khám kịp thời. Về chế độ dinh dưỡng, mẹ nên ăn đa dạng các loại thực phẩm, rau củ quả và uống nhiều nước để cơ thể con khỏe mạnh, sớm đẩy lui các triệu chứng của bệnh vàng da.