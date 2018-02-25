Chế độ dinh dưỡng của mẹ quyết định đến chất lượng sữa nuôi con bú. Khi trẻ bị vàng da, mẹ nên tăng cường ăn đủ chất để con lớn nhanh, hoàn thiện các cơ quan và giảm tình trạng vàng da do chức năng gan chưa phát triển đầy đủ.

Vàng da ở trẻ sơ sinh có thể do sinh lý hoặc bệnh lý. Trẻ sơ sinh vàng da sinh lý nguyên nhân do sự tích tụ bilirubin. Trong quá trình hồng cầu bị phá vỡ, bilirubin được sản sinh ra. Tuy nhiên, ở trẻ em lượng hồng cầu sản sinh ra khá cao và thường xuyên tái tạo khiến gan chưa đủ khả năng lọc hết bilirubin từ đó dẫn đến chứng vàng da sinh lý. Đối với hiện tượng vàng da bệnh lý, trẻ sẽ có hiện tượng vàng da diện rộng trên cơ thể kèm theo một số dấu hiệu bất thường khác như bỏ bú, co giật… Khi trẻ sơ sinh bị vàng da, trong mọi trường hợp mẹ đều nên tích cực cho con bú để tăng cường dưỡng chất và đưa con đi khám kịp thời. Về chế độ dinh dưỡng, mẹ nên ăn đa dạng các loại thực phẩm, rau củ quả và uống nhiều nước để cơ thể con khỏe mạnh, sớm đẩy lui các triệu chứng của bệnh vàng da.

Trẻ sơ sinh vàng da mẹ nên ăn gì? Ăn đa dạng 4 nhóm thức ăn Sau khi sinh, sản phụ nên ăn đa dạng các loại thực phẩm giàu dinh thường thuộc 4 nhóm chất: Nhóm chất bột đường; Nhóm chất đạm; Nhóm chất béo; Nhóm vitamin và khoáng chất. Để con nhanh hết chứng vàng da, mẹ nên ăn nhiều chất nhằm bổ sung dinh dưỡng cho con - Ảnh minh họa: Internet Chỉ có ăn đầy đủ các nhóm chất này, con mới được bú nguồn sữa mẹ dồi dào chất dinh dưỡng. Từ đó, các hệ cơ quan trong cơ thể (hệ thần kinh, hệ tuần hoàn, hệ hô hấp, hệ bài tiết…) mới phát triển một cách toàn diện. Kết quả là chứng vàng da của trẻ sẽ nhanh chóng mất đi nhờ chức năng gan của bé đã phát triển đầy đủ.

Ăn nhiều trái cây có công dụng thải độc Trái cây họ cam quýt và một số loại khác có chức năng giải độc cơ thể hiệu quả - Ảnh minh họa: Internet Các loại trái cây nhiệt đới như: dưa hấu, bưởi, chanh, bơ, dứa, táo, dưa leo… có công dụng kích thích men gan, lọc thận, giải độc cơ thể rất hiệu quả. Các mẹ đừng quên bổ sung chúng vào thực đơn ăn uống hàng ngày khi cho con bú. Ngoài ra, những loại trái cây này còn giúp cân bằng độ pH trong cơ thể mẹ tạo điều kiện cho quá trình tiết sữa nuôi con diễn ra hiệu quả. Bổ sung nhiều rau lá xanh Trẻ bị vàng da, mẹ nên tăng cường ăn nhiều rau lá xanh - Ảnh minh họa: Internet Rau xanh giàu vitamin, khoáng chất và là thực phẩm không thể thiếu trong mỗi bữa ăn của mẹ sau sinh. Đối với những trẻ mắc hội chứng vàng da, mẹ cần đặc biệt ưu tiên ăn nhiều loại rau lá xanh để nuôi con. Một số loại rau thông dụng ở nước ta như: cải xoăn, bắp cải, măng tây, cải xoong, bông cải xanh… Ngoài ra, ăn nhiều sả, rong biển cũng giúp nguồn sữa mẹ chất lượng hơn, đẩy lui căn bệnh vàng da ở bé. Uống nhiều nước Mẹ đừng quên uống 8 cốc nước mỗi ngày - Ảnh minh họa: Internet Mẹ nên uống 8 cốc nước mỗi ngày (tương đương 2 – 2,5 lít nước) để thanh lọc cơ thể, giải độc gan, giúp sữa không nhiễm các chất độc hại. Trẻ bị vàng da cần tăng cường bú mẹ để cơ thể nhanh phát triển, phân giải được hết lượng bilirubin sản sinh ra trong quá trình thay mới hồng cầu. Uống trà thảo dược Trà thảo dược giúp cơ thể mẹ thải độc gan, tăng tiết sữa - Ảnh minh họa: Internet Uống trà thảo dược sau sinh không chỉ giúp mẹ bầu thải hết sản dịch mà còn giúp giải độc cơ thể, mát gan, giảm mỡ máu, tăng tiết sữa. Một số loại trà thảo dược chị em thường sử dụng sau sinh tiêu biểu như: trà hoa cúc, trà atisô, trà mật ong và chanh, trà gừng, trà cam thảo và táo gai… Chứng vàng da của trẻ sẽ giảm dần trong vòng 24h sau sinh nếu mẹ kết hợp ăn đầy đủ các chất, uống đủ nước và bổ sung thêm những ly trà thảo dược.

Trẻ sơ sinh bị vàng da: Dấu hiệu nhận biết, nguyên nhân và cách điều trị Mẹ cần biết rõ dấu hiệu, nguyên nhân và các điều trị khi trẻ sơ sinh bị vàng da để tránh các biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe của bé.

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