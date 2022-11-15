Mỹ nữ VTV kết hôn cùng triệu phú có tiếng giới công nghệ: Quý tử bụ bẫm dự đoán tương lai 1m9

Chăm sóc con 15/11/2022 04:59

Cậu bé trộm vía phát triển quá tốt, ngày càng giống bố.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trẻ từ khi mới chào đời đến năm 10 tuổi, cần được theo dõi sát sao chỉ số chiều cao và cân nặng. Điều này giúp bố mẹ nắm được tình hình phát triển của con và tìm ra chế độ dinh dưỡng phù hợp nhất, đảm bảo sức khoẻ của trẻ.

Mỹ nữ VTV kết hôn cùng triệu phú có tiếng giới công nghệ: Quý tử bụ bẫm dự đoán tương lai 1m9 - Ảnh 1

Có lẽ không gì vui sướng hơn khi con sơ sinh ngày càng cao lớn, khoẻ mạnh và cứng cáp. Người đẹp - cựu BTV VTV Hà My vừa vui mừng chia sẻ: "Hê lu mọi người. Con nà Ken Heo - truyền nhân của cậu Lợn. Con 2,5 tháng - 7kg - 62,5cm. Mẹ con dự con sau này 1m9. Các bác thấy sao ạ?".

Mỹ nữ VTV kết hôn cùng triệu phú có tiếng giới công nghệ: Quý tử bụ bẫm dự đoán tương lai 1m9 - Ảnh 2

Ngay lập tức, bên dưới bài viết, rất nhiều người xuýt xoa cậu bé quá đỗi cao lớn. Theo bảng chiều cao - cân nặng tiêu chuẩn của WHO, bé trai 2 tháng có chiều cao và cân nặng trung bình là 58,4cm và 5,6kg. Con trai Hà My vượt chuẩn chiều cao và cân nặng, trông vô cùng bụ bẫm, cứng cáp. Có lẽ vì vậy mà cô nàng kỳ vọng quý tử sẽ chạm mốc 1m9 trong tương lai.

Mỹ nữ VTV kết hôn cùng triệu phú có tiếng giới công nghệ: Quý tử bụ bẫm dự đoán tương lai 1m9 - Ảnh 3

Trên thực tế trong giai đoạn sơ sinh, chiều cao của trẻ tăng nhanh mỗi tuần. Ở giai đoạn dưới 1 tuổi, cân nặng của bé có thể tăng 1-2 lần so với lúc mới sinh. Chiều cao của bé cũng tỷ lệ thuận với cân nặng, từ lúc sinh cho tới 1 tuổi có thể tăng từ 25-75cm. Ở mỗi độ tuổi, tuỳ vào chế độ dinh dưỡng và chăm sóc của gia đình, các con sẽ có mức phát triển khác nhau.

Mỹ nữ VTV kết hôn cùng triệu phú có tiếng giới công nghệ: Quý tử bụ bẫm dự đoán tương lai 1m9 - Ảnh 4

Bên cạnh chiều cao và cân nặng vượt chuẩn, con trai Hà My còn là "bản sao" hoàn hảo của bố, đặc biệt sở hữu tướng tai tốt. Bạn bè và người thân Hà My bình luận: "Cưng quá. Quả tai hơi bị hâm mộ luôn chị ơi", "Mẹ Ken chăm Ken khéo quá. Mà chân dài giống mẹ là nặn quá chuẩn rùi em ơi", "Cao to đẹp trai quá", "Mẹ cháu đẻ thuê rồi",...

Mỹ nữ VTV kết hôn cùng triệu phú có tiếng giới công nghệ: Quý tử bụ bẫm dự đoán tương lai 1m9 - Ảnh 5

Hà My không phải là gương mặt xa lạ với khán giả Việt Nam. Cô sinh năm 1996, thông thạo nhiều ngoại ngữ và có học vấn đáng ngưỡng mộ. Bên cạnh đó, Hà My còn từng lọt vào top 15 Hoa hậu Việt Nam 2018, là một BTV - MC của VTV. Giữa năm 2021, người đẹp 9X nhận được lời cầu hôn của CEO Hùng Đinh - người được mệnh danh là Triệu phú công nghệ của Việt Nam.

Mỹ nữ VTV kết hôn cùng triệu phú có tiếng giới công nghệ: Quý tử bụ bẫm dự đoán tương lai 1m9 - Ảnh 6

Cả hai hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng - bé Ken vào tháng 8/2022. Để chuẩn bị cho thiên chức làm mẹ và dự định tương lai, Hà My quyết định nghỉ việc ở đài VTV khi mang thai ở tháng thứ 4. Cách đây không lâu, người đẹp khoe mâm cúng đầy tháng hoàng tráng của quý tử khiến nhiều người xuýt xoa. Trong cuộc sống hàng ngày, bà xã triệu phú công nghệ tự tay nuôi dạy con, chăm bẵm quý tử rất tốt. Có lẽ vì vậy mà cậu bé ngày một cao lớn, kháu khỉnh.

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