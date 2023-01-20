Em bé sinh vào năm 2023 hệt như Thần Tài bước vào nhà nếu trong gia đình có bố hoặc mẹ tuổi này

Chăm sóc con 20/01/2023 05:11

Theo tử vi, em bé Quỹ Mão rất hợp phong thủy với 3 bố mẹ thuộc các con giáp dưới đây.

Năm 2023 Quỹ Mão đã chính thức "khởi động" được 1 tuần, chào đón sự xuất hiện của rất nhiều đứa trẻ trên toàn thế giới. Những đứa trẻ sinh năm 2023 cầm tinh con mèo, thường có tính cách ôn hòa, có bản lĩnh nên không thích gò bó, thích bay nhảy và tự do đi lại hơn.

Các bé trai thường có sự nghiệp tốt, cuộc sống đủ đầy, công danh sự nghiệp tương lai tốt. Các bé gái có đường tình duyên thuận lợi, gặp quý nhân giúp đỡ. Chính vì thế năm 2023 này là một năm thích hợp để các cặp bố mẹ dự định sinh con gặp nhiều thuận lợi.

Đặc biệt đối với 3 cặp bố mẹ thuộc 3 con giáp dưới đây thì việc chào đón thêm một thiên thần nhỏ trong năm 2023 là một điều vô cùng may mắn, đứa trẻ hợp tuổi với bố mẹ, đem lại nhiều tài lộc như Thần Tài "gõ cửa nhà" cũng như làn gió mới cho cuộc sống gia đình.

Bố mẹ tuổi Dần

Những bố mẹ thuộc tuổi Dần rất dễ sinh con trong năm 2023 này, đặc biệt lại là một bé trai kháu khỉnh, khôi ngô, tuấn tú. Theo quẻ bói các cung hoàng đạo, nếu người tuổi Dần sinh con trong năm nay thường gặp nhiều may mắn, đứa trẻ giống như một ngôi sao may mắn mang lại nhiều sinh khí mới cho cuộc sống của bố mẹ tuổi Dần.

Nếu sinh con trong năm nay, bố mẹ tuổi Dần cũng trưởng thành hơn, trở thành một người có trách nhiệm, đảm đương tốt các trọng trách của bản thân hơn. Chính vì thế những người bố mẹ tuổi Dần rất thích hợp để sinh con trong năm nay, chắc chắn họ sẽ có trách nhiệm với con cái đến cùng.

Em bé sinh vào năm 2023 hệt như Thần Tài bước vào nhà nếu trong gia đình có bố hoặc mẹ tuổi này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ tuổi Tỵ

Với sự xuất hiện của một em bé Mèo trong năm 2023 sẽ giúp những bố mẹ tuổi Tỵ trở nên hạnh phúc hơn, cuộc sống ổn định hơn, các mối quan hệ trong gia đình cũng trở nên hòa thuận hơn.

Đặc biệt, kể từ sau khi sinh con, bố mẹ tuổi Tỵ trở thành con người năng động, chăm chỉ làm ăn hơn để mong muốn mang đến môi trường sống tốt cho gia đình, cho tương lai của các con.

Nhờ thế, bố mẹ tuổi Tỵ sẽ đạt được những bước phát triển tốt trong sự nghiệp, kiếm được rất nhiều tiền trong năm 2023. Do đó có thể nói việc sinh con năm 2023 là một điều may mắn và phước lành đối với những bố mẹ tuổi Tỵ.

Em bé sinh vào năm 2023 hệt như Thần Tài bước vào nhà nếu trong gia đình có bố hoặc mẹ tuổi này - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ tuổi Tý

Bố mẹ tuổi Tý, đặc biệt là người Giáp Tý sinh con năm 2023 sẽ gặp rất nhiều mau mắn. Gia đình người tuổi Tý không chỉ trở nên hạnh phúc hơn kể từ khi có thêm em bé mà sự nghiệp của bố mẹ tuổi Tý cũng thăng tiến, thu về lộc lá đầy nhà. Điều quan trọng nhất, bố mẹ tuổi Tý sau khi có con sẽ như được quý nhân trợ giúp, đi đâu gặp ai cũng đều được giúp đỡ nên có một môi trường sống tốt, điều kiện vật chất tốt, sự nghiệp tốt...

Ngoài ra, theo tử vi bố mẹ thuộc 4 con giáp sau nên trì hoãn việc có con trong năm Quý Mão này bởi những xung đột giữa bố mẹ và con cái thường mang lại nhiều rắc rối về sau. Cụ thể, bố mẹ tuổi Mão, tuổi Thìn, tuổi Ngọ và tuổi Dậu nên có dự định sinh con vào những năm sau.

Em bé sinh vào năm 2023 hệt như Thần Tài bước vào nhà nếu trong gia đình có bố hoặc mẹ tuổi này - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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