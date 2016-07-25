'Đổi gió' với món Sandwich cà chua trứng giúp bé tăng cân đều đều, không lo béo phì

Chăm sóc con 25/07/2016 00:37

Khi mỗi bữa ăn sáng phải lặp đi lặp lại với các món như cháo, xôi, phở lâu dần dễ khiến bé chán ăn, sụt cân thậm chí suy dinh dưỡng. Vậy sao mẹ lại không thử làm món mới để kích thích vị giác cho bé yêu?

Với bé thì bữa sáng là điều không thể thiếu để giúp thúc đẩy sự phát triển thể chất lẫn trí tuệ. Càng lợi thế hơn khi mẹ có trong tay danh sách nhiều món ăn để có thể thay đi thay lại, không gây nhàm chán trong mỗi bữa ăn của bé.

Dưới đây chúng tôi xin giới thiệu một món ăn 'tuy mới mà cũ' vừa giàu dinh dưỡng vừa giúp phát triển chiều cao, cân nặng đồng thời kích thích khẩu vị cho bé yêu. Đây chính là món 'sandwich cà chua trứng'. 

Món này với nguyên liệu chính là trứng - luôn là sự lựa chọn hoàn hảo của các mẹ. Vì thời gian chiên trứng hay hoàn tất xong món sandwich cà chua trứng chỉ mất 10 phút rất nhanh so với những món khác mà vẫn đảm bảo đủ chất.

Nguyên liệu:

'Đổi gió' với món Sandwich cà chua trứng giúp bé tăng cân đều đều, không lo béo phì - Ảnh 1

- Lát bánh mì

- 2 lát cà chua

- 1 thìa dầu thực vật

- 1 quả trứng gà

- 1 lát phô mai

Cách làm:

'Đổi gió' với món Sandwich cà chua trứng giúp bé tăng cân đều đều, không lo béo phì - Ảnh 2

- Đầu tiên, mẹ chuẩn bị 1 ổ bánh mì rồi cắt lát, sau đó đem nướng đến khi bánh mì giòn.

- Cho bánh mì đã nướng lên đĩa, đặt lên 2 lát cà chua đã cắt sẵn trên mỗi nửa của lát bánh.

- Tiếp theo, mẹ đặt chảo lên bếp và chiên trứng đến khi trứng chín. Lưu ý, nên chiên chín trứng hoặc ốp la, tránh để trứng sống nhiều sẽ ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa của bé.

- Sau đó đặt lát phô mai lên mặt trứng và chiên nhỏ lửa khoảng 1-2 phút. Cuối cùng, đặt trứng lên bánh mì rồi kẹp lại.

Chỉ với những thao tác đơn giản, mẹ đã chuẩn bị xong món sandwich cà chua trứng rồi đấy. Hy vọng với chia sẻ này, sẽ giúp mẹ phần nào bớt được gánh nặng trong việc chăm sóc con nhỏ.

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Từ khóa:   dinh dưỡng cho trẻ

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