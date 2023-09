Bác sĩ Nhi hướng dẫn cha mẹ cách chăm sóc trẻ sinh non

Đặc điểm trẻ sinh non

Theo định nghĩa của Tổ chức y tế thế giới (WHO), trẻ sinh non hay trẻ sinh thiếu tháng là trẻ ra đời trước thời hạn bình thường trong tử cung, tuổi thai từ 28 đến 37 tuần tuổi.

Trẻ sinh càng non tháng, trọng lượng càng nhẹ phải được chăm sóc kỹ càng. Nhiều trường hợp trẻ sinh non phải nằm bệnh viện đến khi đủ sức khỏe và an toàn mới được về nhà.