Bác sĩ Nhi hướng dẫn cha mẹ cách chăm sóc trẻ sinh non

Chăm sóc con 20/05/2018 18:01

Trẻ sinh non cơ thể yếu ớt, hệ miễn dịch kém nên cần có chế độ chăm sóc đặc biệt ngay từ khi mới sinh, cha mẹ cần hết sức lưu ý.

Đặc điểm trẻ sinh non

Theo định nghĩa của Tổ chức y tế thế giới (WHO), trẻ sinh non hay trẻ sinh thiếu tháng là trẻ ra đời trước thời hạn bình thường trong tử cung, tuổi thai từ 28 đến 37 tuần tuổi.

Trẻ sinh càng non tháng, trọng lượng càng nhẹ phải được chăm sóc kỹ càng. Nhiều trường hợp trẻ sinh non phải nằm bệnh viện đến khi đủ sức khỏe và an toàn mới được về nhà.

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Trẻ sinh từ 28 - 37 tuần được coi là sinh non - Ảnh minh họa: Internet

Sự phát triển của trẻ sinh non phụ thuộc phần lớn vào chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng của cơ sở y tế và gia đình. Một thời gian sau, trẻ sinh non sẽ bắt đầu đuổi kịp trẻ sinh đủ tháng.

Chăm sóc trẻ sinh non thế nào cho đúng?

Chia sẻ với Phụ nữ sức khỏe, Bác sĩ Trương Hữu Khanh – Trưởng khoa Nhiễm – Thần kinh Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết khi trẻ sinh non được xuất viện trở về nhà, cha mẹ cần tham khảo ý kiến bác sĩ điều trị các triệu chứng bệnh nặng và thời gian tái khám. Tùy vào mức độ sinh non mà bé cần theo dõi, tái khám các vấn đề: Thị lực, thính lực, tinh thần vận động.

Trẻ sinh non khi được về nhà cần chăm sóc theo phương pháp Kangaroo (Kangaroo Mother Care). Đây là phương pháp thường được sử dụng để chăm sóc trẻ sinh non, trẻ thấp cân bằng cách cho trẻ nằm da kề da trên ngực mẹ hoặc người trực tiếp chăm sóc trẻ. Cơ thể trẻ cần được giữ ấm ở nhiệt độ thích hợp, không quá nóng hoặc quá lạnh, bác sĩ Trương Hữu Khanh thông tin.

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Cha mẹ nên áp dụng phương pháp Kangaroo để ủ ấm và chăm sóc trẻ sinh non ngay tại nhà -  Ảnh minh họa: Internet

Về chế độ dinh dưỡng, bác sĩ Trương Hữu Khanh lưu ý các bậc cha mẹ nên cho trẻ sinh non bú hoàn toàn bằng sữa mẹ. Trường hợp trẻ không thể bú mẹ, trẻ quá thấp cân thì sử dụng sữa công thức cho trẻ sinh non. Cho trẻ ăn sữa nhiều bữa, cứ 1,5 – 2 giờ đồng hồ cho trẻ bú một lần. Đến giai đoạn ăn dặm, mẹ cần cộng bù tháng sinh non cho đủ và tập cho trẻ ăn dặm theo quy trình như trẻ bình thường.

Việc tiêm vắc xin cho trẻ sinh non cần tuân thủ nghiêm ngặt với các điều kiện: Cân nặng trẻ trên 2kg, chích đủ mũi tiêm, đúng lịch và không cần cộng bù tháng non.

Sức đề kháng trẻ sinh non còn yếu nên rất dễ bị nhiễm trùng, cha mẹ nên hạn chế người đến thăm và cần rửa tay khi chăm sóc trẻ.

Đặc biệt, trong giai đoạn chăm sóc con, tâm lý các bà mẹ mẹ nên thoải mái, không nên áp lực, không tự đổ lỗi cho bản thân khi trẻ sinh non và rất cần sự chia sẻ của bố và người nhà.

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