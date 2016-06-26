3 mẹo dân gian giúp bé mọc răng không bị sốt

Mọc răng là giai đoạn vất vả của mẹ khi nuôi con nhỏ. Giai đoạn này, đi kèm với những chiếc răng sữa nhú lên là tình trạng sốt, con quấy khóc, sút cân… Với những mẹo dân gian sau đây, bé sẽ không bị sốt vì mọc răng, các mẹ nhớ làm liền cho con nhé.

Thoa nước lá hẹ vào nướu

Mẹ dùng một nắm lá hẹ rửa sạch, giã nát chắt lấy nước. Hoặc mẹ có thể dùng lá hẹ hấp trong nồi cách thủy hoặc. Mẹ dùng dùng đồ rơ lưỡi của em bé thấm nước lá hẹ thoa đều nướu bé. Để đạt hiệu quả, mẹ nên dùng 9 lá cho bé gái, 7 lá cho bé trai. Mẹ nên thoa cho bé lúc 9 tháng 10 ngày. Lúc mọc răng sẽ không bị hành sốt hay đi ngoài. Mẹ có thể thay lá hẹ bằng cũ nén (hay còn gọi là hành tăm).

Cho trẻ gặm chân gà

Rất nhiều người rỉ tai nhau về mẹo này. Các mẹ mua chân gà về luộc chín và cho trẻ gặm chừng 15 phút, có thể gặm mỗi tuần 1 – 2 lần. Lưu ý khi làm mẹo này, mẹ nên cẩn thận quan sát cầm chân gà cho bé gặm để tránh xương tróc ra gây nguy hiểm cho bé nhé.

Ăn mãng cầu

Quả mãng cầu không những bổ dưỡng cho trẻ mà còn là loại quả có thể giúp trẻ mọc răng không bị nóng sốt. Rất nhiều mẹ áp dụng và đã thành công. Vì lúc này bé chưa mọc răng nên mẹ tách múi ra, nghiền lấy nước, cho con nếm vị ngọt của chúng là được.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/3-meo-dan-gian-giup-be-moc-rang-khong-bi-sot-141155.html