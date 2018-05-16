Những kỹ năng tiết kiệm thời gian cần thiết cho các bà mẹ hiện đại

Bài học làm mẹ 16/05/2018 15:20

Liên tục chạy đua thời gian trong việc chăm sóc con là nguyên nhân chính khiến nhiều chị em cảm thấy quá tải. Những gợi ý dưới đây sẽ giúp các bà mẹ đơn giản hóa các công việc hàng ngày, tiết kiệm được vô số thời gian.

Với tiện nghi sẵn có trong cuộc sống hiện đại, chị em có thể dễ dàng biến mình thành một bà mẹ thông minh trong việc giải quyết mọi việc và vẫn có đủ thời gian để nghỉ ngơi. Nếu không biết bắt đầu từ đâu, đây là 6 gợi ý tiết kiệm thời gian đơn giản cho các mẹ.

Cách tiết kiệm thời gian cho các bà mẹ

Tạo thói quen mua sắm trực tuyến  

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Thói quen mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến đối với nhiều mẹ bỉm sữa - Ảnh minh họa: Internet

Để tiết kiệm thời gian di chuyển, chị em có thể mua sắm trực tuyến các mặt hàng từ quần áo, đồ chơi, tã lót, đồ dùng trong nhà. Khi quá tải với việc công sở, việc nhà và chăm sóc con cái, mua hàng online chính là giải pháp thông minh dành cho các chị em.

Nấu nhiều thức ăn, bảo quản lạnh

Việc chuẩn bị bữa ăn cho cả gia đình đôi khi chiếm nhiều thời gian của phụ nữ. Giải pháp cho nhiều bà nội trợ là nên nấu nhiều thức ăn và đông lạnh một số món ăn. Những ngày không kịp về nhà sau cuộc họp, mẹ chỉ cần rã đông thực phẩm đã nấu rồi hâm nóng lại.

Làm sạch vết bẩn quần áo tại chỗ

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Làm sao để xóa sạch vết bẩn trên áo con cũng là vấn đề khiến mẹ áp lực - Ảnh minh họa: Internet

Sự hiếu động của trẻ em khiến không ít các bà mẹ mệt bở hơi tai khi xử lý các vết bẩn trên đống quần áo. Bí quyết cho vấn đề này là xử lý vết bẩn ngay tại chỗ. Nếu phát hiện quần áo trẻ đã bẩn, bạn nên sử dụng sản phẩm chuyên dụng, tẩy trắng quần áo để làm sạch các vết dầu mỡ, sô cô la, vết nôn trớ ngay khi chúng vừa bị vấy bẩn.

Sử dụng sơn tường dễ chùi rửa

Những bức tường chằng chịt các nét vẽ ngây ngô là minh chứng cho tính tò mò, khám phá và thiên hướng nghệ thuật của những đứa trẻ. Tuy nhiên, đó cũng có thể là mối bận tâm của nhiều ông bố bà mẹ khi thẩm mỹ của ngôi nhà đã bị tàn phá. Giải pháp lúc này là nên chọn một số phản phẩm sơn dễ lau chùi, giúp các bậc cha mẹ tiết kiệm vô số thời gian khi vệ sinh nhà cửa.

Sử dụng phần mềm quản lý chi tiêu

Sinh một đứa trẻ, ngân sách chi tiêu hàng tháng của các cặp vợ chồng sẽ tăng đột biến. Nhiều khoản chi phí cần thiết khiến các bà mẹ xoay như chong chóng. Do vậy, chị em không nên bỏ qua việc theo dõi chi tiêu trong gia đình định kỳ hàng tháng.

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Quản lý chi tiêu bằng phần mềm điện thoại sẽ giúp chị em kiểm soát ngân sách thu chi của gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Để làm được điều này một cách đơn giản, chị em có thể tải các phần mềm về điện thoại để kiểm soát, điều chỉnh mức chi tiêu hợp lý của mình.

Lên kế hoạch

Khi đã quen với nhịp điệu cuộc sống làm mẹ, chị em đã biết một ngày của mình diễn ra như thế nào. Cách tốt nhất là nên lập kế hoạch cho các hoạt động trong ngày. Việc làm này sẽ giúp chị em có thời gian cho một số hoạt động và công việc khác đã từng bỏ lỡ.

Tận dụng những phương pháp đơn giản này, chị em sẽ tiết kiệm được vô số thời gian trong việc chăm sóc nhà cửa, con cái.

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