Dừng ngay 3 kiểu nói này nếu như bạn đang có con nhỏ

Trên đây đều là những câu nói nhiều khi là vô tình, các bậc phụ huynh dùng để so sánh con mình đối với bạn bè cùng trang lứa của chúng. Bạn đâu biết nếu nhiều ngày liên tục cứ luôn lặp đi lặp lại cách nói như vậy, dần dà đứa trẻ của bạn sẽ cảm thấy chúng thật kém cỏi và luôn thua thiệt so với bạn bè. Thậm chí trẻ cảm thấy cha mẹ không yêu mình nên mới so sánh như vậy. Với tâm hồn non nớt và ngây thơ của trẻ, chúng sẽ không thể nào hiểu được cặn kẽ và cũng cảm thấy bơ vơ không biết làm thế nào để bằng bạn bằng bè và làm vừa lòng cha mẹ.

Ảnh minh họa: Internet

Là cha mẹ bạn hãy tinh tế trong việc nhận định và nâng đỡ con mỗi ngày đặc biệt là việc học tập. Bạn nên nhớ, Nếu như chúng ta chỉ luôn nhìn thấy ưu điểm của những đứa trẻ khác, và chỉ thấy con mình có nhược điểm, dần dần con bạn sẽ cảm thấy chúng thật kém cỏi và thua thiệt. Từ đó trẻ sẽ mang theo niềm tổn thương này suốt đời.