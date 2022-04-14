4 cung Hoàng đạo sở hữu trái tim của nữ cường nhân, có số lấy chồng muộn nhưng thân thế bạn đời luôn khiến người ta tròn xoe mắt

12 cung hoàng đạo 14/04/2022 16:18

Các cung Hoàng đạo dưới đây khá khắt khe trong việc tìm kiếm đối tượng kết hôn nhưng khi họ đã tìm ra thì chắc chắn đó phải là người xuất chúng.

Nhân Mã 

Một con người yêu tự do, thích khám phá như Nhân Mã tất nhiên không chịu ổn định cuộc sống sớm. Họ là người lạc quan, sống tích cực, lại còn biết tạo niềm vui cho bản thân và mọi người. Nhân Mã trông có vẻ ham chơi nhưng đến một độ tuổi nào đó, khi xác định bản thân phải tập trung gây dựng sự nghiệp thì họ sẽ quyết tâm cao độ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự kiên định với kế hoạch phát triển của mình một cách bất ngờ.

4 cung Hoàng đạo sở hữu trái tim của nữ cường nhân, có số lấy chồng muộn nhưng thân thế bạn đời luôn khiến người ta tròn xoe mắt - Ảnh 1

Nhân Mã là người tài giỏi, không thích bị gò bó nên hôn nhân đối với họ luôn là chuyện xa vời. Họ sẽ không hối thúc bản thân mà kiên nhẫn đợi mình trưởng thành, thật sự chín chắn và tìm được người phù hợp. Cung Hoàng đạo này mong muốn có thể tiến tới hôn nhân và sống cuộc đời kết hôn viên mãn với người đàn ông lý tưởng về mọi mặt. Nhân Mã đặt ra nhiều yêu cầu cho bạn đời nên việc họ kết hôn trễ một chút so với bạn bè đồng trang lứa cũng là chuyện dễ hiểu.

Sư Tử

Sư Tử luôn là một người tham vọng, đầy bản lĩnh và mạnh mẽ. Thời trẻ, họ chấp nhận gạt chuyện yêu đương sang một bên để toàn tâm toàn ý tập trung phát triển sự nghiệp. Cung Hoàng đạo này thông minh, nhanh nhạy lại còn biết cố gắng, làm việc có trách nhiệm nên luôn đạt được nhiều thành tích cao trong công việc. Ngoài ra, Sư Tử còn được đánh giá là có tài lãnh đạo, có được cấp dưới trung thành, hậu thuẫn tốt nên con đường sự nghiệp cứ thế mà thăng tiến như diều gặp gió.

4 cung Hoàng đạo sở hữu trái tim của nữ cường nhân, có số lấy chồng muộn nhưng thân thế bạn đời luôn khiến người ta tròn xoe mắt - Ảnh 2

Vì là người tài giỏi, lại có địa vị xã hội nên Sư Tử khá khắt khe trong việc lựa chọn người đồng hành bên đời mình. Người có thể chạm đến trái tim của cung Hoàng đạo này phải thật sự tài giỏi, khiến cho họ cảm thấy ngưỡng mộ, khâm phục. Thêm nữa, sự mạnh mẽ và kiên cường của Sư Tử khiến đường tình duyên của họ gặp trắc trở vì đôi khi cung Hoàng đạo này cảm giác bản thân không cần ai bên đời. Nhưng rồi sớm hay muộn, họ cũng sẽ tìm được người phù hợp để đi cùng mình đên hết đời mà thôi.

Xử Nữ

Người thuộc cung Xử Nữ lúc nào cũng có nhiều quy tắc, họ theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo nên cực kỳ chú trọng tiểu tiết và yêu cầu mọi thứ phải nằm trong tầm kiểm soát của mình. Xử Nữ trong công việc là người có trách nhiệm, luôn cố gắng hoàn thành tốt công việc của mình, lại còn hòa đồng, tinh tế và giỏi giao tiếp nên vừa được cấp trên trọng dụng, vừa được đồng nghiệp yêu quý.

4 cung Hoàng đạo sở hữu trái tim của nữ cường nhân, có số lấy chồng muộn nhưng thân thế bạn đời luôn khiến người ta tròn xoe mắt - Ảnh 3

Xử Nữ không chỉ đặt ra yêu cầu cao cho bản thân mà họ cũng có tiêu chuẩn chọn bạn, chọn người yêu nhất định. Cung Hoàng đạo này không dễ đặt niềm tin vào người khác, họ được thiên phú cho một đôi mắt nhìn người tinh tường, dễ dàng nắm bắt tâm lý người đối diện nên không ai qua mắt được họ. Chính vì vậy nên Xử Nữ cần nhiều thời gian để tìm ra đối tượng kết hôn phù hợp và chỉ sẵn sàng "theo chồng về dinh" khi tìm được người đàn ông mình ưng ý nhất.

Bảo Bình

Bảo Bình là người khá đặc biệt, thích sáng tạo và làm chủ cuộc đời mình. Cung Hoàng đạo này tự lập từ khi còn bé, biết rõ mục tiêu sống nên cứ thế mà phấn đấu để biến ước mơ thành sự thật. Bảo Bình sẵn tính mạnh mẽ, đương đầu với sóng gió mà mặt không hề biến sắc nên đôi lúc điều đó khiến họ vô tình đẩy mọi người ra xa mình hơn.

4 cung Hoàng đạo sở hữu trái tim của nữ cường nhân, có số lấy chồng muộn nhưng thân thế bạn đời luôn khiến người ta tròn xoe mắt - Ảnh 4

Tình yêu đối với Bảo Bình là một điều gì đó giúp cuộc sống họ trở nên thú vị hơn chứ không phải là tất cả. Vậy nên, họ rất thoải mái trong việc tìm kiếm đối tượng kết hôn, mọi thứ cứ thuận theo tự nhiên nhưng bản thân họ cũng có những yêu cầu nhất định. Là người có năng lực, Bảo Bình vẫn rất muốn người đi bên cạnh mình có cùng đẳng cấp hoặc hơn, nhất là phải có chí cầu tiến. Cung Hoàng đạo này không ngại kết hôn trễ nhưng họ luôn đảm bảo mình sẽ tìm ra được người phù hợp, cùng mình tiếp tục khám phá cuộc đời này và nắm tay nhau đến cuối cuộc đời.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm. 

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