Tử vi tuần mới từ ngày 23/8 đến 29/8/2021: Tuổi Mão đón nhận tin vui về tài chính, Tuổi Hợi sự nghiệp gặt hái được quả ngọt

Tử vi tuần mới của 12 con giáp nói rằng từ ngày 23/8 đến 29/8/2021, khó khăn nhất của tuổi Tý đó là vào giữa tuần, khi có thể rơi vào tình huống khó xử do chính người thân là người đứng sau gây hại hoặc bản mệnh cho vay tiền nhưng người thân không trả. Bản mệnh phải bình tĩnh để đưa ra quyết định làm gì, đừng để mọi sự rối tinh lên.

Với những người độc thân, hãy cẩn trọng xem xét những đặc điểm mà mình đang tìm kiếm ở nửa kia. Con giáp này cần hiểu rõ bản thân trước thì mới tìm được người phù hợp với mình. Và hãy nhớ không ai là hoàn hảo, và tất nhiên không ngoại trừ bản mệnh.

Bù lại vận trình tình cảm của tuổi Tý có nhiều tín hiệu tốt trong tuần mới. Những người đã có đôi có cặp sẽ chìm đắm trong sự lãng mạn của tình yêu. Hai người trao cho nhau những cử chỉ, hành động ngọt ngào, khiến cả hai lại nồng nàn như thuở mới yêu.

Hung tinh xuất hiện dự báo tình hình sức khỏe của tuổi Tý không như ý. Tuần này khi tham gia giao thông bản mệnh nhất định phải cẩn trọng. Nhất là trong lúc tâm lý không tốt thì nhớ không nên điều khiển xe. Ngoài ra bản mệnh nên hạn chế ra ngoài trong lúc dịch bệnh căng thẳng.

Tuổi Sửu

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 23/8 đến 29/8/2021, tuổi Sửu trong công việc càng nỗ lực càng cảm thấy đuối sức lại không nhận được thành quả gì. Lúc này, nếu bản mệnh đang buồn và lo người khác đánh giá về mình thì hãy lấy đây là cơ hội để mạnh mẽ vượt lên, để không ai có thể cười chê điều mình không làm được.

Nhờ sự che chở của cát tinh nên khó khăn trước mắt sẽ sớm đi qua thôi. Hơn nữa, hứa hẹn tuần này tài lộc của bản mệnh sẽ được khởi sắc. Tuổi Sửu nên duy trì thói quen tiết kiệm tiền hiện tại vì việc làm ăn trong năm nay vẫn chưa có cơ hội để bứt phá. Cũng chính vì thế con giáp này thấy rõ giá trị của việc tích lũy.

Về cuối tuần việc làm ăn, đầu tư của bản mệnh thuận lợi, doanh thu hứa hẹn hơn. Nhờ sự xuất hiện của tài tinh mà những người làm việc liên quan hoặc sử dụng ứng dụng của nền tảng công nghệ làm ăn phát đạt. Nếu được may mắn hơn người, con giáp này có thể nghĩ đến việc hỗ trợ những người khác khi họ khó khăn.

Trong tuần này có nỗi buồn trong chuyện tình cảm của tuổi Sửu. Một số người độc thân vỡ mộng về chuyện tình cảm mà mình đang ấp ủ. Trong khi đó, những cặp đôi giữa hai người dễ nảy sinh những cảm xúc ganh tỵ hoặc nóng giận. Đây là lúc nên tìm cách khơi lại những phút giây lãng mạn như thuở mới yêu thay vì giận dỗi.

Tuổi Dần

Tử vi hàng tuần của 12 con giáp dự báo từ ngày 23/8 đến 29/8/2021, công việc của tuổi Dần có thể không được như ý. Con giáp này sẽ cần nỗ lực nhiều hơn mới có thể hoàn thành các phần việc còn dang dở. Để bớt cảm thấy đuối sức, bản mệnh nên biết lượng sức mình. Những mục tiêu quá xa vời có thể khiến con giáp này dễ nản lòng mà bỏ cuộc giữa chừng.

Nếu cần thực hiện việc gì quan trọng thì bản mệnh nên dồn tâm, dồn sức từ đầu tuần vì càng cuối tuần càng có nhiều rắc rối không ngờ tới. Nhất là ảnh hưởng của hung tinh nên con giáp này dễ bị mất tự chủ, không có khả năng kiểm soát được những phiền phức xảy đến với mình.

Trong tuần mới này, bản mệnh vất vả một chút nhưng có cơ hội gia tăng tài lộc. Mảng tài chính sẽ có nhiều biến động khi con giáp này nhận được nhiều cơ hội hợp tác. Tuy nhiên, hãy tìm hiểu thêm nhiều khía cạnh khác mà bản mệnh có thể mở rộng trước khi dấn thân vào lời mời này.

Trên phương diện tình cảm, người độc thân thiếu cảm hứng trong việc đi tìm tình yêu bởi cuộc sống còn nhiều bộn bề lo toan. Trong khi mọi người lo lắng thì con giáp này chẳng mấy quan tâm. Những cặp đôi thời điểm này thường xuyên đưa ra những quan điểm bất đồng và không thể chấp nhận sự khác biệt này nên có lúc hai người không muốn đối mặt với nhau nữa.

Tử vi hàng tuần của 12 con giáp dự báo từ ngày 23/8 đến 29/8/2021, công việc của tuổi Dần có thể không được như ý. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 23/8 đến 29/8/2021, tuổi Mão có tiền và còn có tin vui ăn uống nhưng đi kèm với đó là một số phiền phức. Vì thế, khi có niềm vui vào thời điểm giữa tuần thì con giáp này nên vui trọn vẹn với niềm vui đang có đi.

Tuần này, bản mệnh giúp mọi người xung quanh mình thì đừng nghĩ đến việc được ghi nhận. Còn nếu không xác định được thế thì tốt nhất hãy ưu tiên chăm sóc bản thân chu đáo hơn. Con giáp này đang có nhiều suy nghĩ ngổn ngang nên tâm trạng có thể không ổn định. Tuy vậy, việc giao tiếp thuận lợi nhờ vào khiếu hài hước.

Bên cạnh đó, hung tinh xuất hiện trong tuần còn cảnh báo những ai tỏ ra cao ngạo, cho rằng ta hơn người thì tuần này dễ vướng vào tai vạ. Nếu con giáp này càng tỏ ra khiêm tốn thì càng có lợi vì cơ hội đến sẽ càng ngày càng nhiều lên khi được nhiều người quý mến.

Trong phương diện tình cảm, người độc thân đừng quá hy vọng vào một cơ hội tình yêu mới vì càng hy vọng sẽ càng thất vọng, hãy cứ để mọi thứ diễn ra tự nhiên. Những cặp đôi lúc này khó chia sẻ và đồng cảm khi có mối quan tâm khác nhau. Thay vì cáu kỉnh, con giáp này nên biết thông cảm cho đối phương.

Tuổi Thìn

Tử vi tuần mới của 12 con giáp cho biết từ ngày 23/8 đến 29/8/2021, tuổi Thìn nên lưu ý tránh xa các trò may rủi. Trước các quyết định tài chính lớn, con giáp này nên có sự thận trọng và cân nhắc rõ ràng. Với vấn đề tiền bạc lại càng không nên đùa cợt, nếu không sẽ dễ phải trả giá đắt.

Tuy có một số sự cố xảy ra nhưng nhờ cát tinh giúp sức mà bản mệnh đủ khả năng xử lý được từng vấn đề dù là lớn hay nhỏ. Con giáp này vừa đủ cứng rắn vừa đủ mềm mỏng để có thể kiểm soát tình hình trong khả năng của mình.

Tử vi tuần của 12 con giáp cũng cho thấy, tuổi Thìn sẽ nhận được giúp đỡ rất nhiều từ người thân cho tới người lạ. Nhờ đó con giáp này có cơ hội cải thiện tình hình tài chính hiện tại rất cao. Bản mệnh đừng quên sự hỗ trợ quý giá này.

Trong tình cảm, tuổi Thìn có xu hướng giận cá chém thớt, chỉ vì những điều không vui mà đổ hết sự tức giận của mình lên người thương. Do đó, nếu có khó chịu trong lòng, đầu tiên con giáp này hãy làm rõ bứt rứt này đến từ đâu trước đã, rồi mới nói chuyện với đối phương.

Tuổi Tỵ

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 23/8 đến 29/8/2021, nếu tuổi Tỵ cảm thấy không chắc chắn về việc gì thì chớ nên vội vàng trong tuần này. Đừng quên bản mệnh có thời gian để cân nhắc và giải quyết mọi việc, vậy thì sự hấp tấp sẽ chỉ làm mình mắc sai lầm thôi.

Tuần này dù thế nào thì tuổi Tỵ vẫn phải nỗ lực đảm bảo tiền bạc của mình để phòng tránh khi gặp khó khăn thì vẫn có đủ tiền để trang trải cuộc sống và làm lại mọi thứ từ đầu. Con giáp này đừng quá tự tin mà quên mất kế hoạch hỗ trợ cho mình.

Chuyện tình cảm khiến tuổi Tỵ cảm thấy buồn vì không có chung tiếng nói. Thậm chí có người còn nhận ra kế hoạch tương lai của đối phương không có hình bóng con giáp này trong đó.

Tuy nhiên nữ mệnh được cát tinh hỗ trợ cho tìm được hướng đi phù hợp cho mình trong công việc. Ngoài ra, chuyện tình cảm hiện tại dù có chút khó khăn nhưng con giáp này đã tìm được cách thức để tháo gỡ, không còn cảm thấy bế tắc như trước nữa.

Tuổi Ngọ

Tử vi hằng tuần của 12 con giáp chỉ ra rằng từ ngày 23/8 đến 29/8/2021, tuổi Ngọ công việc không thuận lợi, nhất là khi cần hợp tác bởi con giáp này có phần cố chấp. Bản mệnh cũng không nên thực hiện mọi thứ quá gấp rút, hãy thư giãn và tận hưởng hành trình dù nó có khó khăn thế nào đi nữa.

Tuần mới niềm vui và nỗi buồn liên tục thay phiên nhau xuất hiện khiến cuộc sống của tuổi Ngọ có chút xáo trộn. Vì thế, ngay khi lúc mà công việc có cơ hội phát triển khi cát tinh ghé thăm thì phải chớp lấy vì sang ngày hôm sau mọi thứ đã trở thành hoàn toàn khác biệt rồi.

Tuần mới con giáp này có thể phải thay đổi một phương thức làm việc mới hoặc có việc khiến phải đi xa nhà. Thời điểm này mọi thứ đều rất nhạy cảm cho nên dù là quyết định nào thì bản mệnh cũng phải mạnh mẽ đối mặt.

Tuần này, tuổi Ngọ cũng chớ vội đưa ra nhận định vội vàng về đối phương. Dù là chuyện gì con giáp này cũng tìm hiểu thật kỹ, nếu cần nên nói chuyện trực tiếp để hiểu hơn, nếu không nghe hết sự việc mà đã chọn cách tránh mặt thì không hay chút nào.

Tử vi hằng tuần của 12 con giáp chỉ ra rằng từ ngày 23/8 đến 29/8/2021, tuổi Ngọ công việc không thuận lợi, nhất là khi cần hợp tác bởi con giáp này có phần cố chấp. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 23/8 đến 29/8/2021, không hề tốt cho những quyết định vội vàng và những việc quan trọng. Đây chính là lúc tuổi Mùi suy nghĩ và nhìn nhận lại những mục tiêu nghề nghiệp. Con giáp này có thể có những ước mơ lớn lao, nhưng mục tiêu thiết lập vẫn cần tính khả thi và thiết thực.

Trong tuần mới, nhờ cát tinh nên mọi việc sẽ tỏ tường, giúp bản mệnh nhìn ra chân tướng dù là trong công việc hay chuyện tình cảm. Đó là lúc con giáp này có thể đưa ra quyết định khôn ngoan nhất bất kể đánh giá của người xung quanh có thế nào cũng không ảnh hưởng tới mình nữa.

Đồng thời tuần này, bản mệnh trở nên đa nghi hơn và dường như điều này có cơ sở khi trực giác cho phép tuổi Mùi nhận ra một số điều mà đối phương đang giấu giếm. Bản mệnh nên khéo léo trong việc tìm hiểu sự thật và tìm cách xử lý hợp tình hợp lý.

Vận trình tình cảm của tuổi Mùi có thể rơi vào bế tắc khi con giáp này và đối phương xa mặt cách lòng. Dù đã cố thông cảm nhưng sự lạnh lùng xen lẫn trong cảm xúc con giáp này vẫn phải đối mặt thường xuyên. Những cặp vợ chồng cũng hay cáu giận với nhau hơn, có thể xuất phát từ việc thiếu tiền.

Tuổi Thân

Tử vi hàng tuần của 12 con giáp cho hay từ ngày 23/8 đến 29/8/2021, tuần mới có phần ổn định cũng là khi tuổi Thân nên thích nghi với lối sống chậm. Những ngày này là khoảng thời gian để bản mệnh dẹp bỏ những ngổn ngang trong tâm trí, cho phép cơ thể và tinh thần được hoàn toàn thư giãn, như một cách để làm mới lại mọi thứ.

Những ngày đầu tuần có nhiều điều rắc rối ảnh hưởng bởi hung tinh nên bản mệnh phải bình tĩnh và vững tin vào mình. Dù những người xung quanh không thực sự đáng tin như con giáp này tưởng nhưng không có nghĩa là buông xuôi mọi thứ vào lúc này đâu.

Hung tinh xuất hiện, tử vi tuần khuyên bản mệnh không nên đi xa trong thời gian này vì có nhiều điều bất lợi. Hơn nữa, dịch bệnh đang rất phức tạp, con giáp này không nên chủ quan, thời điểm này nên tập trung cải thiện vấn đề của bản thân hơn là đi xa tìm kiếm cơ hội mới.

Chuyện tình cảm của bản mệnh lúc này cũng không được như ý, thậm chí có người gặp rắc rối liên quan tới tiền nong. Các mối quan hệ quan trọng của có thể sẽ chịu tổn thất lớn. Nhiều cảm xúc tiêu cực cùng cảm giác bức bối tích tụ khiến con giáp này dễ dàng xả giận vào đối phương. Điều này chỉ khiến mối quan hệ thêm tổn hại.

Tuổi Dậu

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 23/8 đến 29/8/2021, tuổi Dậu nên tìm kiếm sự kết nối bên trong bản thân vì đây mới là chìa khóa để đưa ra những quyết định quan trọng. Do đó, trong tuần này hãy cho mình nhiều không gian yên tĩnh, riêng tư để lắng nghe bản thân. Chỉ khi đó mới giải tỏa những bức xúc để mở cửa cho những nguồn năng lượng, suy nghĩ mới.

Dù những ngày đầu tuần có không ít khó khăn đến với con giáp này, nhất là với những ai đang tiếp cận với môi trường mới, dự án mới. Nhưng nhờ cát tinh xuất hiện vào cuối tuần nên bản mệnh sẽ cảm thấy chắc chắn, tự tin hơn với năng lực của bản thân.

Tử vi tuần mới cảnh báo tuổi Dậu nên tránh xa những mâu thuẫn, thậm chí cố gắng nhẫn nhịn cả những người đang cố ý châm chọc con giáp này. Đây cũng là tuần lễ mà tuổi Dậu có thể mở rộng giới hạn cho bản thân. Con giáp này nên dành thời gian để trau dồi những kỹ năng hoặc học một ngôn ngữ mới.

Sao chủ đào hoa xuất hiện chỉ tốt cho những ai độc thân, cơ hội cao con giáp này sẽ tìm được một nửa như ý. Thế nhưng với những gia đình đang có mâu thuẫn thì nên cẩn thận bởi đây là cơ hội cho người thứ ba xuất hiện xen ngang chuyện tình cảm của lứa đôi.

Tuổi Tuất

Tử vi hằng tuần của 12 con giáp nói rằng từ ngày 23/8 đến 29/8/2021, những khó khăn mà tuổi Tuất đối mặt trong tuần này là do con giáp này không dứt khoát trong việc giải quyết vấn đề. Hoặc do một mặt thiếu sót nào đó của con giáp này mà chính con giáp này chưa biết tới, hãy xem đây là cơ hội hoàn thiện bản thân đi.

Những ngày đầu tuần dù có rắc rối bản mệnh vận đủ khả năng kiểm soát tình hình nhưng đến giữa tuần thì thấy rõ những điểm yếu của bản thân. Lúc này thay vì tức giận, con giáp này nên tìm người hỗ trợ và không quên dành thêm thời gian để cải thiện khuyết điểm của mình.

Nhờ cát tinh hỗ trợ mà trong công việc, tuổi Tuất được giúp đỡ nhiều hơn, vì thế mà hiệu quả công việc được cải thiện rõ rệt. Hơn nữa, bản mệnh cũng rất chủ động trong việc tìm tòi những cách thức mới để thực hiện, năng lực vì thế mà được đánh giá cao.

Tuy nhiên tuần này vận trình tình cảm không được như ý. Tuổi Tuất có thể sẽ muốn nới rộng khoảng cách giữa cả hai. Bản mệnh cảm thấy nhu cầu dành thời gian cho chính mình và phát triển bản thân ngày càng cao. Đây cũng là lúc con giáp này sẽ nhận ra những lỗ hổng trong mối quan hệ hiện tại.

Tử vi hằng tuần của 12 con giáp nói rằng từ ngày 23/8 đến 29/8/2021, những khó khăn mà tuổi Tuất đối mặt trong tuần này là do con giáp này không dứt khoát trong việc giải quyết vấn đề. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp, từ ngày 23/8 đến 29/8/2021, những nỗ lực xây dựng sự nghiệp của bước đầu gặt hái được quả ngọt. Đây là thời điểm chín muồi để tuổi Hợi rút ra những bài học quý báu sau thành công, để áp dụng cho những bước tiến tiếp theo. Con giáp này cũng có thể tranh thủ thời cơ này để trau dồi những kỹ năng cần thiết.

Về mặt tài chính, con giáp này có thể nhận được những lời mời đầu tư hoặc cơ hội hợp tác kinh doanh. Hãy lắng nghe và tìm hiểu kỹ trước. Bản mệnh cũng có cơ hội rà soát lại toàn bộ các mối quan hệ đang có.

Về mặt tình cảm, các cặp đôi tuổi Hợi sẽ trải qua một tuần đầy lãng mạn. hai người thậm chí có thể tính đến những chuyện xa hơn trong tương lai. Đây có thể là một bước tiến mới trong mối quan hệ của hai người.

Tuy nhiên trong tuần này bản mệnh ưu tư, suy tính quá nhiều, việc này thực sự có ảnh hưởng sức khỏe khi có thể khiến mất ngủ. Tuổi Hợi đừng quên bớt chút thời gian để dành thời gian cho gia đình nhiều hơn vì họ cũng mang đến những niềm vui - là liều thuốc giúp con giáp này giải tỏa những căng thẳng, ngủ ngon hơn.

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