Tử vi tuần mới 12 con giáp (10/5 - 16/5/2021): Sửu vận trình lên hương, Dần bị kẻ xấu ngán đường, tiểu nhân nấp bóng phá hoại sự nghiệp

Chuyện tình cảm của tuổi Tý trong tuần mới đã có thêm một bước tiến tốt khi đối phương tin tưởng rằng đây là một mối quan hệ nghiêm túc. Bản mệnh biết cách kết nối với các thành viên trong gia đình với người ấy, lại thêm sự hậu thuẫn từ phía gia đình nên chuyện tình cảm của hai người khả quan hơn.

Tử vi tuần mới cho thấy tuổi Tý nhận được sự quan tâm đặc biệt từ cấp trên và đồng nghiệp, họ có thể giúp đỡ bản mệnh trong công việc. Nhờ vậy mà các nhiệm vụ trong suốt tuần sẽ hoàn thành một cách hanh thông suôn sẻ.

Đường công danh sự nghiệp của tuổi Sửu cũng có điềm khởi sắc. Bản mệnh không để những yếu tố bên ngoài tác động đến mình và vẫn tập trung vào công việc, xử lý mọi tình huống nảy sinh bất ngờ một cách hiệu quả. Tuổi Sửu được cấp trên đánh giá cao với những biểu hiện trong thời gian vừa qua. Cấp trên có ý định trao thêm cho bản mệnh nhiều trọng trách hơn để thử thách năng lực và đây chính là cơ hội để bản mệnh thăng tiến lên vị trí cao hơn.

Vận trình của Sửu sẽ tăng tiến vượt bậc trong tuần mới, nhất là về phương diện tài lộc. Tài lộc của con giáp này khá dồi dào, làm ăn mua may bán đắt, kinh doanh nhiều lộc. Với người làm công ăn lương có thể có những khoản thu bất ngờ.

Tuổi Dần

Bước sang ngày mới, tuổi Dần thể hiện được tài năng cũng như sự nhanh nhẹn, hoạt bát không ngờ trong cách giải quyết vấn đề. Thế nhưng việc thể hiện đó cũng như con dao hai lưỡi, đôi lúc vì lộ vẻ hiếu thắng, bất cần nên khiến người khác mất lòng.

Ngày tương hại trong tuần báo hiệu có kẻ xấu ngáng đường, cản trở và đó có thể là người thân cận bên con giáp này. Đừng mong cầu sự giúp sức từ những người chưa từng có ý định hỗ trợ, tự lực vẫn là hơn và đừng nghe ý kiến bàn lùi của bất kỳ ai vì có thể đó chính là "tiểu nhân" đang "nấp bóng" quấy rối bản mệnh.

Bước sang ngày mới, tuổi Dần thể hiện được tài năng cũng như sự nhanh nhẹn, hoạt bát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Tử vi tuần mới cho thấy, công việc của tuổi Mão chịu không ít trắc trở. Xung quanh bản mệnh vẫn có những kẻ tiểu nhân luôn chờ đợi cơ hội để bày mưu hãm hại, nguyên nhân cũng là do ganh ghét với việc con giáp này được cấp trên ưu ái và có tài năng hơn người.

Tuần mới này dường như cũng không phải là tuần may mắn của tuổi Mão khi tình hình tài chính có điềm báo phá tài hao lộc. Những sự cố xảy ra trong công việc có thể gây ra hậu quả là bản mệnh phải dùng tiền để đền bù. Lời khuyên dành cho Mão trong tuần mới là hạn chế chi tiêu, gia tăng đầu tư sinh lời để có một khoản dự trữ cho chính bản thân sau này.

Tuổi Thìn

Tuần mới 10/5 - 16/5 của tuổi Thìn có thể gặp phải xui xẻo bất ngờ. Bản mệnh gặp điềm báo hung vận kéo tới, có điềm sắp phá tài nên cần thận trọng nếu không muốn mất tiền oan. Đặc biệt nếu phải đi xa thì nên chú ý giữ gìn đồ đạc tư trang, không mang quá nhiều tiền mặt, trang sức, đồ vật có giá trị đến chỗ đông người.

Tuần mới con giáp này còn có điềm báo tiểu nhân phá hoại trên vận trình công việc, vì vậy hãy hết sức thận trọng giữ kỹ lưỡng giấy tờ, hồ sơ đặc biệt là thông tin khách hàng. Vì có thể kẻ xấu sẽ lợi dụng sơ hở mà ra tay "lật đổ" bản mệnh.

Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ có Chính Ấn soi đường chỉ lối nên đường công danh sự nghiệp lên như diều gặp gió. Bản mệnh có tài, có năng lực lại biết nhìn xa trông rộng nên dù làm ở bất cứ ngành nghề nào cũng dễ dàng đạt được thành công vang dội.

Mặc dù đạt được danh vọng, công danh thỏa mãn nhưng đường tình duyên của con giáp này lại kém sắc. Ngũ hành tương xung cộng thêm thời gian dành cho công việc đã ngốn hết tâm tư của bản mệnh nên có phần lơ là hạnh phúc cá nhân. Người độc thân cũng vì mải mê công việc và kiếm tiền nên quên mất việc phải có tổ ấm riêng cho mình.

Tuổi Tỵ có Chính Ấn soi đường chỉ lối nên đường công danh sự nghiệp lên như diều gặp gió - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Vận trình sự nghiệp của tuổi Ngọ tuần mới có phần khởi sắc hơn tuần này. Bản mệnh quyết đoán và dứt khoát khi phải đưa ra những lựa chọn bước đường phía trước. Con giáp này biết rõ thế mạnh của mình nên không bỏ lỡ thời cơ mà cố gắng hết mình để phát huy năng lực bản thân.

Mặc dù công việc khá bận rộn nhưng lại mang đến niềm vui, nhờ vậy mà tinh thần tuổi Ngọ luôn phơi phới, hào hứng làm việc suốt cả ngày. Tuần này bản mệnh có thể được nhiều người khen ngợi về tinh thần tích cực của mình và truyền cảm hứng cho cả người khác.

Tuổi Mùi

Công việc của người tuổi Mùi gặp phải trục trặc do có kẻ chọc gậy bánh xe. Mặc dù bản mệnh đã tính đến những trường hợp có thể xảy ra sự cố bất ngờ nhưng lại không lường trước được lại bị chính người mình tin tưởng "phản bội".

Tuần mới con giáp này cũng nên thận trọng hơn trong những quyết định liên quan đến tiền bạc. Có niềm tin vào người khác là tốt nhưng nếu tin mù quáng thì có thể bản mệnh sẽ bị lừa gạt "ngọt ngào" mà đến phút cuối vẫn không biết được mình sai ở chỗ nào. Đặc biệt, người kinh doanh buôn bán nên có kế hoạch quản lý tài chính chặt chẽ. Đừng để bị cuốn theo chuyện làm ăn mà lơ là việc tiền bạc thu về được sử dụng như thế nào, đến lúc tiền bạc vất vả kiếm được lại chẳng được hưởng.

Tuổi Thân

Tuần mới này có điềm báo rạn nứt trong chuyện tình cảm của tuổi Thân. Nếu đã có gia đình, bản mệnh cần chấn chỉnh lại thái độ, nghiêm túc trong các mối quan hệ xã giao, đừng vì một phút "say nắng" mà khiến hạnh phúc đôi bên lung lay. Vận đào hoa đang dữ, nếu không để tâm thì bản mệnh rất dễ bị cuốn vào vòng xoáy, các mối quan hệ phiền phức không ngừng bủa vây.

Công việc của tuổi Thân khá suôn sẻ, khó khăn trước đó đã được hóa giải, mọi việc đơn giản như chưa từng có. Bản mệnh tỏ ra khá khéo léo khi tháo gỡ các nút thắt nên may mắn thoát được kiếp nạn trước đó.

Tuần mới này có điềm báo rạn nứt trong chuyện tình cảm của tuổi Thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi 12 con giáp, tuổi Dậu gặp ngày tương hình trong tuần mới nên cần giữ lời ăn tiếng nói thật thận trọng. Nguyên nhân của những rắc rối trong tuần có thể là do những lời nói vô tình của bản mệnh khiến người khác bị tổn thương. Mặc dù bản mệnh không có ý xấu nhưng đồng nghiệp có thể hiểu lầm câu nói. Điều này khiến công việc có thể bị phá hoại, kế hoạch đề ra khó mà hoàn thành như dự kiến.

Vận trình tài lộc của con giáp này khá dư dôi, thoải mái chi tiêu không phải lo lắng quá nhiều. Những người buôn bán kinh doanh chuyện làm ăn vô cùng tốt, nên vấn đề phát tài phát lộc cũng không có gì quá ngạc nhiên.

Tuổi Tuất

Được Thiên ấn soi đường, tuổi Tuất tuần mới này làm gì cũng đâu ra đó, thể hiện được sức sáng tạo vô biên của mình. Thế nhưng bản mệnh lại cảm thấy mình như kẻ cô độc, không ai hiểu được mình, vì thế có lúc con giáp này cần hòa nhập với mọi người để nhận năng lượng tích cực cho bản thân.

Công việc kinh doanh đang thuận buồm xuôi gió nên bản mệnh cảm thấy rất vui vẻ, tích cực. Ngũ hành tương sinh mang đến may mắn về chuyện tiền bạc, nhưng chỉ biết mỗi việc nhận lương và chi tiêu hàng tháng thì chẳng bao giờ có thể giàu nổi. Đã đến lúc tuổi Tuất nên tìm hiểu cách thức để đầu tư sinh ra tiền lời một cách hiệu quả.

Tuổi Hợi

Những người tuổi Hợi đang làm kinh doanh sẽ có cơ may phát tài phát lộc trong tuần mới, bản mệnh nhìn thấy những yếu tố quan trọng để mở rộng và phát triển chuyện làm ăn cho tốt hơn. Những phản hồi từ phía khách hàng khá tốt, nhờ vậy con giáp này càng có thêm động lực để tiếp tục phấn đấu.

Những người tuổi Hợi đang làm kinh doanh sẽ có cơ may phát tài phát lộc trong tuần mới - Ảnh minh họa: Internet

Với những người làm việc văn phòng sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến, bản mệnh được đồng nghiệp giúp đỡ khá nhiều, bản thân lại không ngừng học hỏi tiếp thu thêm kiến thức và kinh nghiệm của người đi trước nên xử lý công việc tốt hơn trước rất nhiều.

(*)Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm