Tử vi thứ Ba, ngày 19/10/2021 của 12 con giáp: Tý - Ngọ đón tin VUI ngập lối, Thân - Tuất gặp nhiều bất lợi, tiền tài xuống dốc không phanh

Xem tử vi ngày mới của 12 con giáp, có Thiên Tài ở bên trợ mệnh, người tuổi Tý đón tin vui tài lộc bất ngờ trong ngày hôm nay. Những khoản tiền cứ liên tục đổ về túi con giáp này, đó có thể khoản thu nhập phụ từ nghề tay trái, khoản thưởng nóng, hay cơ may trúng thưởng trúng số hiếm có.

Số tiền có được, dù nhiều hay ít, bạn cũng nên sử dụng chúng vào đúng mục đích, đừng vội tiêu xài phung phí. Một kế hoạch quản lý tài chính cụ thể và rõ ràng sẽ giúp ích cho bạn trong lúc này.

Cục diện Tỵ Sửu Bán Hợp sẽ giúp cho người tuổi Sửu gặp nhiều thuận lợi trên con đường tìm đến công danh. Các mối quan hệ xã giao tốt đẹp còn giúp cho bạn rất nhiều trong công việc. Dù có khó khăn thử thách bạn cũng có thể nhanh chóng vượt qua với những sự trợ giúp từ mọi người xung quanh.

Tuy nhiên, khi Tỷ Kiên xuất hiện, bạn có thể sẽ bị lôi kéo vào cuộc chiến tranh lợi đoạt tài, chia bè kết phái chốn công sở. Đây là lúc bạn cần phải thật tỉnh táo và sáng suốt để đưa ra lựa chọn của riêng mình. Có lẽ cách tốt nhất là bạn nên tránh xa tất cả những việc này và tập trung vào việc của mình mà thôi.

Tuổi Dần

Chịu ảnh hưởng của cục diện Dần Tỵ Tương Hại, người tuổi Dần sẽ phải chịu không ít thiệt thòi trong ngày thứ ba này. Bạn cần hành xử thận trọng, đề phòng kẻ tiểu nhân luôn có ý hãm hại ẩn đâu đó xung quanh bạn. Chỉ một sai sót nhỏ thôi, những nỗ lực cố gắng của bạn trong phút chốc rơi vào tay của kẻ khác đó.

May mắn có Chính Quan ở bên giúp cho bản mệnh thêm tự tin vào bản thân mình. Bạn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, với sự tập trung cao độ thì sớm muộn sự nghiệp cũng sẽ nở hoa kết trái thôi. Đừng vì nóng vội mà đưa ra những lựa chọn sai lầm nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Thiên Quan giáng họa, người tuổi Mão cần hết sức đề phòng với những mối nguy do tiểu nhân đem lại trong ngày thứ ba này.

Khi đối diện với những chuyện không phân phải trái đúng sai, bản mệnh dễ bị kích động và hành động có phần lỗ mãng. Nhất là khi đối phương là người có chức quyền thì cuối cùng phần thiệt vẫn chỉ thuộc về bạn về thôi. Vì vậy, hãy cố gắng kiểm soát cảm xúc của bản thân và tránh xa những chuyện thị phi rắc rối có thể xảy đến đi nhé.

Tuổi Thìn

Kiếp Tài giáng mệnh, người tuổi Thìn cần đề phòng họa phá tài trong ngày thứ ba này. Dù cơ hội kiếm tiền có xuất hiện trước mắt thì bản mệnh cũng đừng vội vàng đưa ra quyết định đầu tư. Nếu không xem xét kỹ lưỡng những yếu tố rủi ro tiềm ẩn thì khó tránh bị tổn thất tiền bạc đó.

Chuyện tình cảm của người tuổi Thìn ngày càng thăng hoa rực rỡ. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy được vun đắp bằng tình yêu thương, sự chia sẻ và lắng nghe từ cả hai phía.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sẽ có một ngày làm việc vô cùng thuận lợi dưới sự che chở của Chính Ấn. Đặc biệt là với những ai theo đuổi con đường công danh sự nghiệp, bản mệnh có thể phát huy hết tiềm năng cũng như tận dụng hết các ưu thế của mình để xử lý công việc một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

Tuy nhiên, sức khỏe của con giáp này có thể bị ảnh hưởng ít nhiều trong ngày hôm nay.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Có quý nhân Tam Hội ở bên trợ giúp, người tuổi Ngọ sẽ chẳng cần phải lo lắng quá nhiều nữa. Công việc tiến triển theo chiều hướng vô cùng tốt đẹp, các mối quan hệ xã giao cũng đem lại cho bạn nhiều lợi ích.

Lại thêm Thiên Ấn độ mệnh, kể cả những người làm trong các lĩnh vực nghệ thuật, dịch vụ, kỹ thuật, nghề tự do… cũng sẽ có cơ hội để tỏa sáng. Cách xử lý tình huống bất ngờ phát sinh cũng đã ghi điểm lớn trong mắt cấp trên của bạn nữa đó.

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi sẽ đón nhận không ít chuyện vui mừng trong ngày Tỵ Mùi Tương Hội này. Sau những tháng ngày vất vả, cuối cùng thì bạn cũng có được những trái ngọt trong tay. Hãy biết trân trọng những gì mình có và tiếp tục nỗ lực vì một tương lai sáng lạn hơn nữa nhé.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của Tỷ Kiên có thể là lời cảnh báo bản mệnh đừng vội ngủ quên trên chiến thắng, cũng đừng tự cô lập chính bản thân mình ra khỏi tập thể. Sự thành công của bạn cũng là thành công của cả tập thể và ngược lại.

Tuổi Thân

Cục diện Thân Tỵ Tương Phá sẽ có ảnh hưởng không mấy tích cực đến vận trình của người tuổi Thân trong ngày thứ ba này. Tình cảm anh em, bạn bè mâu thuẫn, nảy sinh những tranh chấp khó hòa giải.

Lại thêm Thương Quan giáng mệnh, bản mệnh có thể vì một bước đi sai lầm mà khiến cho cả sự nghiệp bị sụp đổ. Hãy lấy đó là lời cảnh báo bạn cần phải luôn tỉnh táo, tính toán một cách cẩn thận trước khi đưa ra quyết định quan trọng.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Cục diện Tam Hợp độ mệnh, người tuổi Dậu vui mừng đón tin vui liên quan đến công việc trong ngày này. Ngoài ra, bản mệnh còn có cơ hội được ký kết những hợp đồng hợp tác mới đầy triển vọng nữa.

Có Thực Thần ghé thăm, cơ hội kiếm tiền đang bày ra trước mắt bạn, chỉ cần bạn hiểu rõ mình đang làm gì, giữ được sự bình tình thì như vậy tiền bạc cứ thế ùn ùn kéo tới thôi.

Tuổi Tuất

Thứ Ba này, người tuổi Tuất có thể gặp khá nhiều bất lợi liên quan đến tiền bạc trong ngày Kiếp Tài chiếu mệnh như hôm nay. Những chuyện tranh lợi đoạt tài dường như chẳng còn xa lạ với bạn trong môi trường làm việc như hiện nay.

Vì vậy, để bảo toàn túi tiền của mình, tốt nhất con giáp tuổi Tuất nên tránh xa những chuyện thị phi tranh chấp đầy tai tiếng này. Những hành động liều lĩnh cũng khó có thể giúp bạn trong ngày này khi mọi thứ vẫn còn đang rất mơ hồ, chẳng thể lý giải nổi.

Tuổi Hợi

Chịu ảnh hưởng của Lục Xung, chuyện tình cảm của con giáp tuổi Hợi trong ngày hôm nay chẳng mấy tốt đẹp. Điềm đào hoa dữ cận kề, có thể kẻ thứ 3 đang lăm le tiến chân vào mối quan hệ của hai bạn, hãy cẩn thận đề phòng, nâng cao cảnh giác.

May mắn là công việc của bản mệnh có thể được hoàn thành một cách nhanh chóng khi có sự tiếp sức của Chính Quan. Những kết quả mà bạn thu về được trong khoảng thời gian này sẽ khiến cho mọi người xung quanh phải trầm trồ ngưỡng mộ nữa đó.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.