Khó khăn vất vả sắp qua, 3 con giáp nhận lộc lớn từ trời xanh, phát tài chẳng mấy chốc trong 4 tháng cuối năm

12 con giáp tử vi 31/08/2021 18:03

Vài tháng cuối năm là lúc cuộc sống của 3 con giáp may mắn này có nhiều khởi sắc so với thời gian đầu năm.

Tuổi Tỵ

Đầu năm nay, con giáp này gặp khó khăn rất lớn, họ phải đối diện với nhiều quyết định quan trọng trong cuộc đời. Trong từng ấy thời gian, bản mệnh đã phải nỗ lực rất nhiều, nhưng không phải lúc nào trời xanh cũng đáp lại tấm chân tình của họ.

May mắn thay, 4 tháng cuối năm, con giáp với bản tính hiền lành, chăm chỉ và không ưa tranh đấu với đời, chỉ cần chăm chỉ, cần mẫn sẽ có được phúc ấm. Đặc biệt, khi bước sang năm 2022, may mắn sẽ giúp bản mệnh cất cánh bay xa những dự định của bản thân mình.

con giap may man 3
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu là con giáp may mắn có mệnh tàng y lộc, được hưởng nhiều phúc phần, nhất là càng trở về hậu vận. Bản thân con giáp may mắn tâm trực công bằng, nói năng sắc sảo và luôn vượt trội về chỉ số IQ.

Trong nửa cuối năm, tuổi Dậu có vận trình tài lộc vô cùng hanh thông, những việc trái với ý muốn của họ sẽ khó xảy ra, còn lại đa phần là những việc tương đối suôn sẻ. Không những sự nghiệp được được quý nhân giúp đỡ nên công việc phát triển thuận lợi mà trong đời sống tình cảm cũng thăng hoa nhiều.

con giap may man 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu rất biết đối nhân xử thế, cuộc đời họ cũng được hưởng nhiều tài lộc. Con giáp đã bị sao hung tinh chiếu trong những tháng đầu năm nên tài lộc thăng trầm, dễ hao hụt và một số người gặp phải vận trình tổng thể không thuận lợi, cuộc đời có phần bết bát.

Trong nửa cuối năm, Sửu có thể đạt được “may mắn tí hon” trước khi bước sang năm 2022 tài lộc tấn tới. Chỉ cần bạn nắm bắt cơ hội, bạn sẽ có thể thăng tiến từng bước, chẳng mấy chốc mà kiếm được nhiều tiền, vun vén gia đình. 

con giap may man 1
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

 

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