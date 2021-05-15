Tử vi Chủ nhật 16/5/2021 của 12 con giáp: Mùi Thần Tài vào nhà, Dậu quý nhân hỗ trợ, Tuất cẩn trọng trong công việc

Tuy nhiên, ảnh hưởng của Tỷ Kiên lại khiến mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình bạn căng thẳng hơn trước. Những xung đột có thể bắt nguồn từ những chuyện nhỏ nhất, nếu không nhanh chóng hóa giải, sự việc có thể đi quá xa, gây rạn nứt tình cảm.

Ngày 16/5/2021, quý nhân Tam Hội sẽ là cầu nối giúp cho các mối quan hệ xã giao của người tuổi Tý trở nên hài hòa, tốt đẹp hơn. Nhờ thế mà công việc của bản mệnh cũng thuận lợi và suôn sẻ hơn nhiều.

Thế nhưng, chuyện tình cảm của bản mệnh có phần khởi sắc hơn trước rất nhiều. Tuổi Sửu đón nhiều niềm vui và có được chuyện tình viên mãn.

Trong ngày Chủ nhật, tuổi Sửu sẽ phải đối mặt với không ít rắc rối trong ngày do có Thiên Quan chiếu mệnh. Tiền tài của bản mệnh mất mát liên tục do nghe lời dụ dỗ của kẻ xấu. Không những thế những dự định của bạn cũng khó hoàn thành được trong ngày này.

Tuổi Dần

Tử vi ngày mới cho biết cục diện phúc tinh bị hung tinh che khuất sẽ mang đến cho người tuổi Dần một ngày Chủ nhật không mấy dễ chịu. Những rắc rối liên quan đến tiền bạc có thể ảnh hưởng trực tiếp đến con giáp này. Tốt nhất là bạn nên tránh xa những xung đột tranh chấp liên quan đến tài sản trong thời điểm này.

Trên phương dienj tình cảm, bản mệnh sẽ gặp được một nửa ưng ý trong ngày này. Người ấy có thể sẽ hỗ trợ, chia sẻ khó khăn với bạn rất nhiều.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi của 12 con giáp, người tuổi Mão sẽ chẳng còn phải quá lo lắng về chuyện tiền bạc trong ngày Chủ nhật này nữa. Với sự giúp sức của Chính Tài, nguồn thu nhập của bản mệnh dần ổn định và sẽ còn liên tục tăng tiến trong thời gian tới, khiến bạn dư dả, tha hồ tiêu xài.

Chuyện tình cảm cũng không có quá nhiều biến đổi lớn lao, bản mệnh vẫn sẽ duy trì được mối quan hệ tốt đẹp với nửa kia.

Tuổi Thìn

Từ ngày 16/5/2021 trở đi, đồng nghiệp và cấp trên cũng phải nể phục trước tinh thần và ý chí của bạn Thìn. Cơ hội thăng tiến sẽ chẳng còn xa bạn nữa đâu. Hãy tiếp tục phát huy nhé.

Tuy nhiên, ngũ hành Thổ - Thủy xung khắc lại báo hiệu chuyện tình cảm của bạn chẳng được như ý muốn. Trong thâm tâm bạn luôn khao khát tìm được một nửa cho mình nhưng có vẻ Thần Tình yêu vẫn chưa nghe thấy tiếng lòng của Rồng thì phải. Những mối quan hệ cứ liên tục đứt gãy ngay trước khi hai bạn thành đôi.

Tuổi Tỵ

Tử vi ngày mới cho biết tuổi Tỵ sẽ có thể gặp may mắn liên quan đến tiền bạc khi được Chính Tài trợ mệnh. Cát thần này có thể giúp bạn khai mở và thúc đẩy con đường tài lộc ngày một tươi sáng hơn.

Thủy khắc Hỏa, những mâu thuẫn giữa bạn và nửa kia cứ ngày một lớn thêm, vết rạn nứt đã thành hình rõ ràng. Nếu không thể nói chuyện và bày tỏ quan điểm một cách thẳng thắn thì e rằng sự đổ vỡ là không thể tránh khỏi.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Chủ nhật 16/5/2021, tuổi Ngọ sẽ đón nhận những bất ngờ do Thiên Tài mang tới. Cát thần chủ về tiền bạc xuất hiện chính là dấu hiệu một khoản tiền kha khá sẽ rơi vào túi bạn trong thời điểm này. Đây có thể là tiền thưởng hay một khoản thu nhập phụ từ nghề tay trái của bạn.

Tuy nhiên, ngũ hành Thủy - Hỏa tương xung khiến chuyện tình cảm của bản mệnh không có dấu hiệu tiến triển. Có vẻ như một vài hiểu lầm là nguyên nhân đẩy khoảng cách của hai bạn xa hơn. Ngọ nên tỏ rõ thái độ trước khi mọi việc trở nên phức tạp hơn nhé.

Tuổi Mùi

Chủ nhật này, người tuổi Mùi sẽ chẳng phải lo lắng về công việc hay chuyện tình cảm thêm nữa. Mọi việc đang tiến triển theo đúng như kế hoạch mà bạn đã đặt ra trước đó. Được Thần tài phù hộ nên tiền tài cứ ào ào đổ xuống khiến bản mệnh không tưởng tượng được.

Nhân duyên vượng, người độc thân sẽ có cơ hội được kết đôi với người mà mình mong đợi bấy lâu.

Tuổi Thân

Tử vi ngày mới cho biết tuổi Thân trong ngày Chủ nhật có Chính Ấn trợ mệnh sẽ có cơ hội thể hiện được năng lực của bản thân. Dù là ngày nghỉ, nhưng những biểu hiện xuất sắc của bạn trước đó đã gây ấn tượng với không ít người, đặc biệt là với cấp trên của bạn. Con đường thăng tiến đang mở ra trước mắt bạn rồi, hãy tự tin nắm bắt nhé.

Kim - Thủy tương sinh mang tin vui tình cảm đến cho người cầm tinh con Khỉ. Bạn và người ấy càng ngày càng thấu hiểu nhau hơn, cả hai cùng nhau chia sẻ những vui buồn khó khăn trong cuộc sống.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Chủ nhật có Thiên Ấn chiếu mệnh, con giáp tuổi Dậu có một ngày cuối tuần suôn sẻ thuận lợi đến không ngờ. Đặc biệt bạn có quý nhân hỗ trợ nên tiền tài cực vượng. Bản mệnh sẽ có một cuộc sống giàu sang, thoải mái kể từ ngày 16/5/2021 trở đi.

Kim sinh Thủy, người tuổi Dậu còn độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ và làm quen với những người bạn mới. Bạn sẽ sớm tìm được người tâm đầu ý hợp đó, đừng ngần ngại thể hiện cá tính độc đáo của bản thân nhé.

Tuổi Tuất

Ngày 16/5/2021 có vẻ là một ngày không mấy may mắn đối với người tuổi Tuất. Mây mù che mất nhật nguyệt nên con đường tiền tài của Tuất khá tăm tối. Trong thời điểm này, bản mệnh chớ để bản thân vướng vào những rắc rối của mọi người xung quanh nếu không sẻ ảnh hưởng đến công việc tương lai của bạn rất nhiều.

Tử vi có ngũ hành Thổ Thủy xung khắc, sẽ khiến cho người tuổi Tuất gặp phải không ít rắc rối trong chuyện tình cảm.

Tuổi Hợi

Tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng tuổi Hợi sẽ phải đối diện với không ít khó khăn trở ngại trong ngày Chủ nhật này. Dù là ngày nghỉ, nhưng bạn vẫn bị công việc làm cho áp lực nhân mười, nhưng tiền tài lại chẳng có bao nhiêu.

Đã thế, trong chuyện tình cảm còn liên tục có người thứ 3 chen chân, phá bĩnh, khiến cho tình yêu của bản mệnh gặp nhiều khó khăn, cản trở.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.