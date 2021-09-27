Trong vòng 60 ngày tới, 3 con giáp sẽ đón niềm vui hoan hỉ trong tháng 10, tình tiền vụt sáng trong tháng 11

12 con giáp tử vi 27/09/2021 15:00

Tử vi 12 con giáp trong 60 ngày của tháng 10 và tháng 11 dương lịch cho thấy, đây sẽ là thời điểm 3 con giáp này đón niềm vui hoan hỉ, tình tiền vụt sáng, sự nghiệp thăng hoa.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu chăm chỉ dù có thể bạn sinh ra không hề mang mệnh phú quý, sung sướng từ trong trứng nước. Tuy nhiên, nhờ sự nỗ lực chăm chỉ nên thời gian tới người tuổi Dậu không cần phải bỏ ra quá nhiều tâm tư tài lộc vẫn chảy vào túi Thìn ào ào như thác đổ. Nếu theo nghiệp kinh doanh, buôn bán tuổi Dậu sẽ phất lên cực nhanh, có tiền tỷ trong thời gian ngắn.

Trong 60 ngày tới, nhờ có sao Hồng Loan chiếu mệnh tuổi Dậu sẽ phát tài phát lộc, sung túc đủ đầy. Nếu đang có ý định mở rộng kinh doanh hay lấn sân sang lĩnh vực mới thì đây chính là thời cơ nghìn năm có một để tuổi Dậu cả đời hưởng vinh hoa phú quý.

Tuổi Mùi

Mạnh mẽ, cá tính và kiên định nên người tuổi Mùi có đủ bản lĩnh để vượt qua nghịch cảnh, khốn khó đến mấy cũng không thể khiến tuổi Mùi nản chí ngã quỵ. Vậy nên, ngay từ thuở độc thân tuổi Mùi đã gầy dựng được sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, có của ăn của để, thoải mái tiêu pha.

Càng về hậu vận tuổi Mùi càng vững vàng trên đường công danh, thăng quan tiến chức nhanh như diều gặp gió. Trong năm Tân Sửu  2021, con giáp này sẽ được thần tài ưu ái, nâng đỡ hết lòng. Vậy nên, chỉ trong 60 ngày tới tuổi Mùi đã ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn đến vài năm sau.

Trong vòng 60 ngày tới, 3 con giáp sẽ đón niềm vui hoan hỉ trong tháng 10, tình tiền vụt sáng trong tháng 11 - Ảnh 1
Trong 60 ngày tới tuổi Mùi đã ôm hết tiền của trong thiên hạ vào nhà, vét sạch ví của thần tài, sung sướng an nhàn đến vài năm sau. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sinh ra đã vốn Khôn ngoan, cá tính nên tuổi Dần không bao giờ chấp nhận sống trong nghèo khó. Họ chăm chỉ kiếm tiền, luôn vươn lên trong cuộc sống nên dù không bám víu vào ai tuổi Dần vẫn có tài vận sung túc, phúc phần đầy người.

Trong thời gian 60 ngày tới, tuổi Dần sẽ có cơ may đổi đời sau một đêm, được hưởng khoản tiền thưởng cực lớn. Thậm chí, con giáp này còn có thể trúng số độc đắc, có bạc tỷ chỉ trong chớp mắt. Đặc biệt, trong thời gian này tuổi Dần còn độc thân thì sẽ tìm kiếm được một nửa đích thực mình, cuộc sống hoan hỷ hạnh phúc ít ai bằng.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

Tử vi tuần mới từ ngày 27/9 đến 3/10/2021: Tuổi Tuất được Cát Thần mang đến tài lộc dồi dào, Tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều vận hạn

Tử vi tuần mới từ ngày 27/9 đến 3/10/2021: Tuổi Tuất được Cát Thần mang đến tài lộc dồi dào, Tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều vận hạn

Thông tin chi tiết tử vi tuần mới từ ngày 27/9 đến 3/10/2021. Trong tuần này, vận trình của từng con giáp từ sự nghiệp, tài chính, tình cảm và sức khỏe sẽ có diễn biến cụ thể như sau:

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp tình tiền vụt sáng con giáp sự nghiệp thăng hoa

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 8 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 38 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 2 giờ 8 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 2 giờ 38 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 3 giờ 8 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 23 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 38 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 8 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 4 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết