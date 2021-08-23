Trong vòng 100 ngày tới: 3 con giáp có sự nghiệp vút cao thành công hơn người, cơ hội ‘thăng quan tiến chức’ trong tầm tay

12 con giáp tử vi 23/08/2021 16:18

Tử vi 12 con giáp nói rằng, trong vòng 100 ngày tới đây, 3 con giáp này sẽ có cơ hội đổi đời ngoạn mục. Nhờ có quý nhân phù trợ mà làm gì cũng suôn sẻ thành công hơn người, cơ hội ‘thăng quan tiến chức’ trong tầm tay.

Tuổi Dậu

Tử vi chỉ rõ trong 100 ngày tới, người tuổi Dậu chính là một trong những con giáp may mắn hái lộc về nhà, tiền bạc tiêu pha thoải mái mà không lo cạn. Những người tuổi Dậu càng chăm chỉ càng thăng quan phát tài. Đặc biệt, với những người tuổi Dậu đang làm ăn kinh doanh thì càng dễ dàng giàu có, đổi vận.

Đây chính là khoảng thời gian may mắn người tuổi Dậu có cơ hội được tăng lương tăng bổng, thăng quan tiến chức. Cuộc sống cũng trở nên vô cùng hạnh phúc, viên mãn. Trong thời gian này, người tuổi Dậu không chỉ phát tài, mà đường tình duyên cũng vô cùng thuận lợi. Đặc biệt người tuổi Dậu độc thân sẽ tìm được một nửa đích thực của mình. Với người tuổi Dậu có gia đình trong nhà càng thêm gắn bó, hỷ tín tìm tới tận cửa.

Tuổi Tuất

Tử vi trong 100 ngày tới do tinh thần làm việc của tuổi Tuất lên cao vút. Trong thời gian này những người tuổi Tuất sẽ cảm thấy cơ hội rộng mở và cũng từ đó, bạn luôn là nhân viên xuất sắc trong lòng cấp trên.

Thầy tử vi trong 100 ngày tới tinh thần làm việc của tuổi Tuất càng chăm chỉ thì càng lên cao vút. Và đây chính là khoảng thời gian để tuổi Tuất có thể sẽ được thăng quan tiến chức, ghi nhận công sức đóng góp cho công ty. Không chỉ thăng quan phát tài mà trên con đường tình duyên nở rộ, tình cảm tuổi Tuất cũng vô cùng viên mãn, ít ai sánh bằng.

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Thầy tử vi trong 100 ngày tới tinh thần làm việc của tuổi Tuất càng chăm chỉ thì càng lên cao vút. Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Thầy tử vi trong 100 ngày tới, người tuổi Thìn chính là con giáp sẽ vượt qua mọi tai ương sóng gió để giành được quyền lực, tiền tài và có khả năng lãnh đạo hơn bất cứ ai.

Trong thời gian trước đó, người tuổi Thìn tuy rằng cũng phải trải qua nhiều khó khăn, thử thách nhưng những giai đoạn đó đều giúp họ rút ra nhiều kinh nghiệm quý báu trong tương lai. Nên 100 ngày tới họ sẽ lội ngược dòng trở thành người giàu có khiến ai cũng ngưỡng mộ. Trong thời gian này người tuổi Thìn càng chăm chỉ thì công việc, tài lộc càng tăng tiến, cuộc sống viên mãn hơn rất nhiều.

*Thông tin bài viết chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm!

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