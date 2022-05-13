Thứ 6 ngày 13: 'Ai xui mặc ai' nhưng 3 con giáp may mắn hạnh phúc hơn người, tài lộc tăng tiến, đường công danh như nước chảy

12 con giáp tử vi 13/05/2022 16:29

Tử vi thứ 6 ngày 13 dự báo, 3 con giáp nhất định sẽ gặp được nhiều may mắn, cuộc sống khởi sắc bất ngờ.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn dĩ không tham vọng, coi trọng cảm xúc hơn vật chất nên họ được trời ban nhiều phước lành hơn những người khác. Bước vào một giai đoạn nhất định, tuổi Mão nhất định sẽ công thành danh toại, cuộc sống không chỉ mỹ mãn về sự nghiệp mà tài vận và hạnh phúc cũng vẹn toàn.

Con giap may man 1
Thứ 6 ngày 13, tuổi Mão chuẩn bị tinh thần đổi đời, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình. - Ảnh minh họa: Internet

Khám phá tử vi thứ 6 ngày 13, con giáp may mắn hãy chuẩn bị tinh thần đổi đời, đây là được xem là thời cơ hoàng kim để giúp tuổi Mão có tất cả, muốn tiền có tiền, muốn tình có tình, mọi thứ sẽ viên mãn như họ từng mong ước.

Đặc biệt, trong thời gian tới đây, tuổi Mão hãy cố gắng nỗ lực hết sức để tìm kiếm sự may mắn cũng như cơ hội để đổi đời. Từ giai đoạn này trở đi, tuổi Mão sẽ gặp được nhiều may mắn, không chỉ có quý nhân giúp đỡ mà còn có thần tài phù trợ, càng làm việc càng kiếm được nhiều tiền, thăng hoa rực rỡ.

Tuổi Sửu

Thứ 6 ngày 13/5, con giáp nào xui xẻo mặc kệ. Với sự phù hộ của các vì sao may mắn, con giáp tuổi Sửu sẽ có cơ hội thăng tiến trong công việc, tiến bộ không ngừng. Tài lộc cũng theo đó mà tới, tài chính sung túc, dư dả.

Con giap may man 2
Thứ 6 ngày 13/5, tuổi Sửu thăng tiến trong công việc, cuộc sống sung túc đủ đầy, muốn gì có đó. - Ảnh minh họa: Internet

Ngày này trở đi, những người tuổi Sửu sẽ có những may mắn bất ngờ trong công việc. Họ sẽ có những khoản tài chính bất ngờ, chuyện tình cảm cũng thăng hoa. Sửu dễ có một cuộc sống sung túc đủ đầy, muốn gì có đó, ngoài ra con giáp này còn dễ kiếm được khoản tiền lớn để đầu tư làm ăn.

Tuổi Dần

Tử vi thứ 6 ngày 13 hôm nay, người tuổi Dần được cấp trên tin tưởng và trao cho thêm trọng trách, hãy luôn nỗ lực để không phụ lòng mong mỏi của mọi người nhé.

Con giap may man 3
Thứ 6 ngày 13, tuổi Dần có cơ hội làm dày ví tiền của mình, thu nhập dồi dào hơn hẳn. - Ảnh minh họa: Internet

Tin vui còn tới với bạn ở phương diện tài lộc. Ngay từ đầu ngày đã có Thực Thần che chở, cả người làm kinh doanh hay làm công ăn lương đều có cơ hội làm dày ví tiền của mình. Con giáp này có thể sẽ khá vất vả nhưng bù lại thì thu nhập dồi dào hơn hẳn.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 con giáp năm 2022 được ‘Thánh nhân đãi kẻ khù khờ’: Hóa nguy thành an nhờ ‘lành tính’, mọi việc hanh thông, cuộc đời sang trang mới

3 con giáp năm 2022 được ‘Thánh nhân đãi kẻ khù khờ’: Hóa nguy thành an nhờ ‘lành tính’, mọi việc hanh thông, cuộc đời sang trang mới

Những con giáp dưới đây sống hiền lành, chất phác nên được người xung quanh yêu quý, hỗ trợ trong cuộc sống.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi 12 con giáp 12 con giáp tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Sao quốc tế 23 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Nỗi bàng hoàng của người vợ khi đi theo tọa độ định vị điện thoại của chồng

Tâm sự gia đình 23 phút trước
Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 38 phút trước
Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Chỉ sau tiếng nổ lớn rồi gây ra hỏa hoạn, 5 người tử vong, 10 người bị thương nặng

Video 53 phút trước
Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Sao quốc tế 55 phút trước
Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Lâm Tâm Như và Thư Kỳ tận hưởng chuyến đi Italy cùng nhau

Sao quốc tế 58 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, quan lộ rộng mở, 3 con giáp sự nghiệp chạm đỉnh vinh quang, tiền tài rủng rỉnh, vận đào hoa ghé thăm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Đàm Tùng Vận chọn lối đi riêng giữa showbiz Trung Quốc khắc nghiệt

Sao quốc tế 1 giờ 3 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Qua đêm nay, 3 con giáp làm 1 được 10, giàu có khó ai sánh bằng, tiền rủng rỉnh túi, Lộc Lá đầy tay, tương lai tươi sáng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Lý do khiến người mẹ tái hôn trào nước mắt ngay khi vừa bước chân về nhà

Tâm sự gia đình 1 giờ 23 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục