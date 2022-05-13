3 con giáp năm 2022 được ‘Thánh nhân đãi kẻ khù khờ’: Hóa nguy thành an nhờ ‘lành tính’, mọi việc hanh thông, cuộc đời sang trang mới

12 con giáp tử vi 13/05/2022 15:30

Những con giáp dưới đây sống hiền lành, chất phác nên được người xung quanh yêu quý, hỗ trợ trong cuộc sống.

Tuổi Hợi

Con giap may man 1
Tuổi Hợi có nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư, từng bước vươn lên trong sự nghiệp. - Ảnh minh họa: Internet

Bạn là người sống cần cù, chịu khó, sống tỉ mỉ và cẩn trọng. Trong công việc, con giáp may mắn rất có trách nhiệm, giữ chữ tín nên được người xung quanh yêu mến, hỗ trợ hết mình. Nhờ sự hiền lành đó mà bạn có thiên thời - địa lợi - nhân hòa giúp từng bước vươn lên trong sự nghiệp. Đặc biệt trong năm 2022, bạn sẽ có nhiều cơ hội hợp tác làm ăn, đầu tư, hãy nắm bắt đúng cơ hội phù hợp với bản thân.

Tuổi Mùi

Con giap may man 2
Tuổi Mùi tạo nên kỳ tích trong sự nghiệp, được quý nhân phù trợ, thăng tiến trong sự nghiệp. - Ảnh minh họa: Internet

Bạn là người nói ít làm nhiều, được đồng nghiệp đánh giá là hiền lành, chất phác. Bạn giữ chữ tín và luôn nỗ lực làm mọi việc chăm chỉ đến cùng. Trong năm nay, bạn có thể tạo nên kỳ tích trong sự nghiệp, được quý nhân phù trợ, thăng tiến trong sự nghiệp thấy rõ. Thậm chí bạn còn được cấp trên ưu ái, trọng dụng.

Tuổi Dậu

Con giap may man 3
Tuổi Dậu gặp quý nhân phù trợ, giúp đường tài vận lên ngôi, có dấu hiệu thắng lớn. - Ảnh minh họa: Internet

Bạn là người sống hiền lành chăm chỉ, đặc biệt biết đối nhân xử thế nên được đồng nghiệp, người thân yêu mến. Không những vậy, con giáp này còn có chí tiến thủ, không ngại khó ngại khổ, vì vậy mà cuộc sống khi về già của bạn sẽ sung túc, viên mãn, có của ăn của để. Trong thời gian tới, bạn có thể gặp quý nhân phù trợ, giúp đường tài vận lên ngôi, người làm công ăn lương hay đầu tư đều có dấu hiệu thắng lớn.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

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Phụ nữ may mắn sinh vào 6 ngày Âm lịch này: Phúc lớn, mệnh vương giả, có quý nhân ghé thăm, cuộc sống giàu sang phú quý

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