Tuổi Sửu vốn dĩ là người siêng năng, kiên định và chăm chỉ, đa số đều biết lên kế hoạch tài chính sớm và tự quản lý được tiền tiết kiệm và tài sản của mình. Thêm vào đó, trong 5 năm tới sẽ có sao Phúc Đức chiếu mệnh, nhất là nữ giới. Càng về sau, tài lộc càng tăng, không chỉ công việc suôn sẻ hơn mà còn có cơ hội thăng tiến, thu nhập sẽ tự nhiên theo đó tăng lên.

Nếu ai đó vẫn chưa cảm thấy vận may của mình được cải thiện thì cũng đừng vội nản lòng bởi, tuổi Sửu vốn sinh ra đã chậm hơn các tuổi khác, trong năm 2022 chắc chắn tài lộc sẽ ngày càng vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh.

Tuổi Tý nổi tiếng thông minh, nhanh trí, năng lực học tập cũng rất mạnh. Đặc biệt sau chuỗi vận trình của năm bản mệnh 2020, tài vận tuổi Tý chạm đáy thì họ sẽ bắt đầu gặp nhiều may mắn hơn, càng cố sẽ càng được.

Ngoài ra, năm nay là năm Tân Sửu, Tý và Sửu nằm trong bộ lục hợp, sau lại được sao Long Đức và Tử Vi chiếu tới, tài lộc nhảy vọt, của cải dày thêm.

Nếu có thể, tuổi Tý nên bắt đầu nghĩ đến việc đầu tư, khởi nghiệp hoặc kinh doanh ngoài lề trong năm nay, có thể tăng thêm thu nhập rất nhanh, khiến người người ghen tị.

Tuổi Thân

Tuổi Thân bẩm sinh thông minh và lanh lợi, có giác quan thứ sáu rất mạnh mẽ. Năm nay, sao may mắn Tử Vi nhập mệnh, đến năm Giáp Thìn 2024 sẽ là thời điểm vượng khí nhất.

Tuổi Thân sẽ có chuyển biến tốt đẹp về công việc, tài lộc và các mối quan hệ. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chỉ cần tuổi Thân đủ kiên trì thì dù gặp bao nhiêu trở ngại cũng sẽ gặt hái được thành quả tốt, trong năm tới có thể sống an nhàn không chuyện tiền bạc.

Tuổi Thìn

Trước thềm năm mới, những người bạn thuộc con giáp Rồng được dự đoán sẽ có tài sản tăng vọt, khiến những người bạn cầm tinh con Rồng dự kiến ​​thu nhập sẽ tăng gấp đôi và tăng theo cấp số nhân.

Tuổi Mão

Những người bạn thuộc con giáp Mèo sẽ mang lại niềm vui cho gia đình ngay khi họ về đến nhà và khiến những điều khó chịu biến mất. Trước thềm năm mới, những người thuộc cung hoàng đạo Mèo được dự đoán sẽ tài lộc tăng vọt, các loại thu nhập đều tăng gấp đôi, sự nghiệp thăng tiến, tăng lương, kinh doanh phát đạt, thu nhập tăng gấp đôi, dự đoán sẽ trúng thưởng lớn.

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Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.