Thần Tài để mắt, 5 con giáp có tài lộc vượng nhất trong năm 2022, tài sản tăng vọt, thu nhập tăng gấp đôi, trúng số độc đắc

12 con giáp tử vi 07/01/2022 17:42

5 con giáp Sửu, Tý, Thìn, Mão, Thân trong năm 2022 chắc chắn sẽ đại phú đại quý, gặp dữ hóa lành, thu nhập tăng cao, làm gì cũng thuận.

Tuổi Sửu

Tuổi Sửu vốn dĩ là người siêng năng, kiên định và chăm chỉ, đa số đều biết lên kế hoạch tài chính sớm và tự quản lý được tiền tiết kiệm và tài sản của mình. Thêm vào đó, trong 5 năm tới sẽ có sao Phúc Đức chiếu mệnh, nhất là nữ giới. Càng về sau, tài lộc càng tăng, không chỉ công việc suôn sẻ hơn mà còn có cơ hội thăng tiến, thu nhập sẽ tự nhiên theo đó tăng lên. 

Nếu ai đó vẫn chưa cảm thấy vận may của mình được cải thiện thì cũng đừng vội nản lòng bởi, tuổi Sửu vốn sinh ra đã chậm hơn các tuổi khác, trong năm 2022 chắc chắn tài lộc sẽ ngày càng vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh.

Thần Tài để mắt, 5 con giáp có tài lộc vượng nhất trong năm 2022, tài sản tăng vọt, thu nhập tăng gấp đôi, trúng số độc đắc - Ảnh 1

Tuổi Tý 

Tuổi Tý nổi tiếng thông minh, nhanh trí, năng lực học tập cũng rất mạnh. Đặc biệt sau chuỗi vận trình của năm bản mệnh 2020, tài vận tuổi Tý chạm đáy thì họ sẽ bắt đầu gặp nhiều may mắn hơn, càng cố sẽ càng được.

Ngoài ra, năm nay là năm Tân Sửu, Tý và Sửu nằm trong bộ lục hợp, sau lại được sao Long Đức và Tử Vi chiếu tới, tài lộc nhảy vọt, của cải dày thêm. 

Nếu có thể, tuổi Tý nên bắt đầu nghĩ đến việc đầu tư, khởi nghiệp hoặc kinh doanh ngoài lề trong năm nay, có thể tăng thêm thu nhập rất nhanh, khiến người người ghen tị. 

Thần Tài để mắt, 5 con giáp có tài lộc vượng nhất trong năm 2022, tài sản tăng vọt, thu nhập tăng gấp đôi, trúng số độc đắc - Ảnh 2

Tuổi Thân

Tuổi Thân bẩm sinh thông minh và lanh lợi, có giác quan thứ sáu rất mạnh mẽ. Năm nay, sao may mắn Tử Vi nhập mệnh, đến năm Giáp Thìn 2024 sẽ là thời điểm vượng khí nhất. 

Tuổi Thân sẽ có chuyển biến tốt đẹp về công việc, tài lộc và các mối quan hệ. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, chỉ cần tuổi Thân đủ kiên trì thì dù gặp bao nhiêu trở ngại cũng sẽ gặt hái được thành quả tốt, trong năm tới có thể sống an nhàn không chuyện tiền bạc. 

Thần Tài để mắt, 5 con giáp có tài lộc vượng nhất trong năm 2022, tài sản tăng vọt, thu nhập tăng gấp đôi, trúng số độc đắc - Ảnh 3

Tuổi Thìn

Trước thềm năm mới, những người bạn thuộc con giáp Rồng được dự đoán sẽ có tài sản tăng vọt, khiến những người bạn cầm tinh con Rồng dự kiến ​​thu nhập sẽ tăng gấp đôi và tăng theo cấp số nhân.

Thần Tài để mắt, 5 con giáp có tài lộc vượng nhất trong năm 2022, tài sản tăng vọt, thu nhập tăng gấp đôi, trúng số độc đắc - Ảnh 4

Tuổi Mão

Thần Tài để mắt, 5 con giáp có tài lộc vượng nhất trong năm 2022, tài sản tăng vọt, thu nhập tăng gấp đôi, trúng số độc đắc - Ảnh 5

Những người bạn thuộc con giáp Mèo sẽ mang lại niềm vui cho gia đình ngay khi họ về đến nhà và khiến những điều khó chịu biến mất. Trước thềm năm mới, những người thuộc cung hoàng đạo Mèo được dự đoán sẽ tài lộc tăng vọt, các loại thu nhập đều tăng gấp đôi, sự nghiệp thăng tiến, tăng lương, kinh doanh phát đạt, thu nhập tăng gấp đôi, dự đoán sẽ trúng thưởng lớn.

Ảnh minh họa: Internet

Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Thứ Sáu 7/1/2022 ‘mây đen che kín đỉnh đầu’, 3 con giáp đối mặt với nhiều rắc rối khó khăn, thị phi đeo bám

Thứ Sáu 7/1/2022 ‘mây đen che kín đỉnh đầu’, 3 con giáp đối mặt với nhiều rắc rối khó khăn, thị phi đeo bám

Tử vi 12 con giáp hôm nay 7/1/2022 cảnh báo, ngày thứ Sáu ‘mây đen che kín đỉnh đầu’ có 3 con giáp đối mặt với nhiều rắc rối khó khăn, thị phi đeo bám.

Xem thêm
Từ khóa:   5 con giap may man trong 2022 5 con giap giau sang trong nam 2022 tu vi 2022

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 23 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 1 giờ 53 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 23 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 2 giờ 53 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 2 giờ 53 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 23 phút trước
Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Người dân bất ngờ ghi lại được cảnh tượng hơn 20 con rái cá đang bơi lội và bắt cá trên sông

Video 3 giờ 53 phút trước
Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Nỗi lòng nghẹn ngào của người chồng sau hành động bị cả họ hàng chỉ trích

Tâm sự Eva 4 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy