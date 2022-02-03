Mở màn năm Nhâm Dần, 4 con giáp được quý nhân vây quanh, sự nghiệp lên hương, tiền tài từ đó cũng có những biến chuyển tốt

12 con giáp tử vi 03/02/2022 11:12

Đây là những con giáp có quý nhân vây quanh, trợ giúp sự nghiệp phát triển, mọi sự như ý trong năm Nhâm Dần 2022. Khi gặp phải rắc rối, chỉ cần họ kiên trì và mạnh dạn thực hiện ý tưởng của mình thì mọi việc sẽ được giải quyết.

Tuổi Hợi

Sau khi bước sang năm Nhâm Dần, người tuổi Hợi bắt đầu gặp gỡ nhiều quý nhân, được nâng đỡ kịp thời. Con giáp tuổi Hợi đã làm việc chăm chỉ suốt thời gian qua, dù đôi khi gặp phải một số trở ngại nhỏ nhưng điều này không ảnh hưởng đến sự phát triển của họ.

12 con giap 1

Người tuổi Hợi đã định sẵn hướng đi của mình trong tương lai và nhận được nhiều cơ hội trong năm mới. Bởi vì năng lực của bản thân con giáp tuổi Hợi rất mạnh mẽ, hơn nữa họ chăm chỉ làm việc, tích lũy kinh nghiệm nên khi gặp biến cố lớn của cuộc đời cũng không nao núng. Năm Nhâm Dần 2022, con giáp tuổi Hợi luôn nắm chắc cơ hội và tìm kiếm được những hướng đi mới.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn thường có một số ý tưởng mới mẻ khi đối mặt với những vấn đề khó. Bước vào năm Nhâm Dần, con giáp này có nhiều quý nhân vây quanh, những người luôn hỗ trợ phía sau, giúp họ hoàn thành các ý tưởng mới.

Người tuổi Thìn có cơ hội phát triển trong năm mới và để biến những ý tưởng thành hiện thực, họ nên học hỏi ở những người lớn tuổi. Những kinh nghiệm dày dạn của người đi trước sẽ giúp con giáp này có thêm thông tin hữu ích để bổ trợ cho ý tưởng của mình.

12 con giap 2

Đồng thời, con giáp tuổi Thìn cũng nên chú ý đến 1 số kẻ xấu xung quanh bạn, vì rất có thể họ sẽ bị chèn ép, nói xấu sau lưng.

Tuy nhiên, chỉ cần người tuổi Thìn làm việc một cách nghiêm túc, chắc chắn rằng trong năm Nhâm Dần, thành quả họ nhận được không nhỏ. Con giáp này có thể dốc hết tài năng của mình vào công việc để có những khởi đầu tuyệt vời.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão luôn có lợi thế bẩm sinh so với nhiều người khi đối mặt với những cơ hội làm việc đòi hỏi sự năng động, sáng tạo.

Bởi vì con giáp tuổi Mão có tinh thần học hỏi rất cao và khả năng thích ứng với môi trường cũng rất mạnh mẽ. Kể cả thế giới ngoài kia đang chống lại họ, nhiều điều tiếng tiêu cực nhưng người tuổi Mão vẫn vững vàng, kiên định theo đuổi mục tiêu đã định.

12 con giap 3

Nhờ đó, bước sang năm Nhâm Dần, con giáp này có thể tìm được những bước đột phá mới ở nơi làm việc, được người khác giúp đỡ và có được cơ hội tốt phát triển tốt hơn trong sự nghiệp. Năm năm tới sẽ là thời điểm thuận lợi để sự nghiệp của con giáp tuổi Mão cất cánh.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân luôn có khả năng tìm ra cách giải quyết vấn đề khi đối mặt với nhiều áp lực khác nhau. Họ cũng có thể đạt được một số cơ hội mới ở nơi làm việc. Khi gặp phải rắc rối, chỉ cần họ kiên trì và mạnh dạn thực hiện ý tưởng của mình thì mọi việc sẽ được giải quyết.

12 con giap 4

Bước vào năm Nhâm Dần, con giáp tuổi Thân có năng lực vượt trội để đạt được những thành công mới, được lãnh đạo chú ý và đồng nghiệp ủng hộ, có được sự hậu thuẫn mạnh mẽ. Con giáp này sẽ ngày càng có cơ hội phát triển trong tương lai.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả.

Ảnh minh hoạ: Internet

3 con giáp được Thần Tài chỉ điểm ban phát tài lộc, sự nghiệp 1 bước 'lên hương' trong năm 2022

3 con giáp được Thần Tài chỉ điểm ban phát tài lộc, sự nghiệp 1 bước 'lên hương' trong năm 2022

Bước sang năm mới Nhâm Dần 2022, 3 con giáp như hổ mọc thêm cánh, sự nghiệp có nhiều bước tiến đáng kể. Đây là khoảng thời gian rất tốt để các con giáp phát huy năng lực của mình và khiến nhiều người phải thán phục về tài năng của mình.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 12 con giáp tử vi chiêm tinh học

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 35 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 36 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 45 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 51 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 48 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời