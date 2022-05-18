Gà gáy sang canh, sau ngày 15/5 Dương lịch: Top 3 con giáp đón nhiều hỷ sự, kiếm được bộn tiền, lộc lá đầy nhà

Tử vi dự báo rằng, tháng 4 qua đi, tuổi Dậu sẽ thoát khỏi những khó khăn, trắc trở. Bước sang tháng 5, vận may nở rộ đối với con giáp này. Đây là thời khắc quan trọng trong cuộc đời của người người tuổi Dậu.

Đặc biệt, trong khoảng 10 ngày cuối tháng 5, tuổi Dậu có khả năng gặp được quý nhân. Đây là người sẽ giúp bản mệnh tạo nên thành công lớn, kiếm được bộn tiền, thậm chí việc thăng quan tiến chức cũng diễn ra suôn sẻ.

Tử vi nói rằng những người tuổi Mùi có sự mạnh mẽ, chững chạc, tính cách hiền lành, tốt bụng, thấu hiểu lòng người. Họ biết quan tâm, chăm sóc những người xung quanh. Vì vậy, dù đi đến đâu, tuổi Mùi cũng được mọi người yêu mến, có quý nhân phù trợ.

Bước sang tháng 5, tuổi Mùi sẽ đón nhận nhiều tin vui, tài lộc rực rỡ, sự nghiêp suôn sẻ. - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi có nhiều bạn bè và thường được họ giúp đỡ khi gặp khó khăn. Dù công việc hay cuộc sống, vậy may cũng luôn vây quanh tuổi Mùi. Con giáp nay có tài lộc hanh thông, sự nghiêp suôn sẻ.

Tử vi dự báo rằng bước sang tháng 5, công việc của người tuổi Mùi tiếp tục phát triển tốt đẹp. Con giáp này có thể gặp được quý nhân và có cơ hội đầu tư hấp dẫn. Nhìn chung, trong thời gian tới, tuổi Mùi sẽ đón nhận nhiều tin vui, tài lộc rực rỡ.

Tuổi Thân

Những ngày gần đây, tuổi Thân có thể gặp một số chuyện không như ý muốn. Tình hình tài chính không khả quan khiến con giáp này phải đau đầu tính toán.

Vào khoảng giữa tháng 5 trở đi, tuổi Thân đổi đời, bùng nổ rực rỡ, kiếm được nhiều tiền của. - Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, tử vi dự báo rằng cuộc sống của tuổi Thân sẽ thay đổi ngoạn mục khi tháng 5 đến, đặc biệt là vào khoảng giữa tháng trở đi.

Vận may bất ngờ xuất hiện giúp tuổi Thân đổi đời, mọi việc diễn ra theo chiều hướng tích cực. Nhờ thế, tuổi Thân tràn đầy năng lượng và sức sống. Chỉ cần thêm một chút nỗ lực, cố gắng, tài vận của con giáp này sẽ bùng nổ rực rỡ hơn, giúp bản mệnh kiếm được nhiều tiền của.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.