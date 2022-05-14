3 con giáp đen nhất Quý Mão 2023: Bước chân ra ngõ cũng mất tiền, của cải tài sản không cánh mà bay, liên tiếp gặp điều không may

12 con giáp tử vi 14/05/2022 21:30

Bước sang năm 2023, có 3 con giáp đen đủi, dễ thất thoát tài lộc và tiền bạc nên cần phải thật cẩn trọng.

Tuổi Tý

Trong năm 2023 – năm Quý Mão, tuổi Tý gặp Mão sinh tương hình vô lễ nên cuộc sống của con giáp này gặp nhiều khó khăn, công việc bấp bênh, vướng phải nhiều thị phi.

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Sang 2023, cuộc sống tuổi Tý gặp khó khăn, công việc bấp bênh, vướng nhiều thị phi. - Ảnh minh họa: Internet

Tý thuộc Thủy, Mão thuộc Mộc. Theo ngũ hành, Thủy sinh Mộc. Nên nếu ví Tý (Thủy) là mẹ thì Mão (Mộc) được coi như con.Trong trường hợp tuổi Tý vượng thì Thủy vượng, nước vượng quá, cây sẽ bị ngập úng sẽ không sống được; còn Mão vượng tức là Mộc vượng, cây vượng quá sẽ hút hết nước. Vì vậy, dù Thủy sinh Mão nhưng nếu quá trình gây mất cân bằng thì sẽ khắc nhau.

Trong cuộc sống, tuổi Tý dễ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là dễ vấp phải tranh cãi với người khác dẫn đến làm việc gì cũng không ổn. Ngoài ra, chuyên hôn nhân gia đình của tuổi Tý cũng không được thuận buồm xuôi gió.

Tuổi Dậu

Tuổi Dậu có địa chi xung với địa chi của năm 2023 nên cuộc sống sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn. Người tuổi Dậu đã kết hôn cần lưu ý, sang năm 2023, quan hệ vợ chồng có thể gặp nhiều trục trặc, tranh cãi liên miên. Vì thế, cuộc sống kém đi nhiều. Không chỉ có gia đình không yên mà chuyện làm ăn cũng bị ảnh hưởng.

Con giap may man 2
Sang năm 2023 cuộc sống của người tuổi Dậu sẽ rơi vào tình cảnh khó khăn. - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự báo rằng tuổi Dậu khó cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Bản mệnh luôn mong muốn nhận được những điều tốt đẹp hơn. Cũng chính vì vậy, tuổi Dậu cũng đặt mình vào áp lực, tự làm khổ mình.

Ngoài ra, trong năm 2023 tới đây, tuổi Dậu có thể gặp nhiều vấn đề trong công việc. Bản mệnh lại không chịu nghe lời khuyên của người khác mà tự mình giải quyết mọi thứ. Vì vậy, vận đề có thể ngày càng trở nên rắc rối, khó tìm thấy lối ra hơn.

Tuổi Thìn

Tuổi Thìn cần phải chú ý khi bước sang năm 2023. Con giáp này dễ bị người xung quanh gây khó dễ, hãm hại. Bước sang năm 2023, tuổi này bước vào cục diện Mão – Thìn tương hại, Mão thuộc Mộc khắc Thìn thuộc Thổ.

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Bước sang năm 2023, tuổi Thìn hay bị người xung quanh gây khó dễ, hãm hại. - Ảnh minh họa: Internet

Tử vi dự đoán rằng sức khỏe của tuổi Thìn sẽ gặp nhiều vấn đề không tốt, bản mệnh cần phải chú ý giữ gìn. Bệnh có thể liên quan đến da, đau nhức chăn tay, đau mỏi lưng…

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.

3 nàng giáp sinh vào đúng giờ này thì số mệnh như ý, đào hoa vây quanh, cuộc sống hưởng vinh hoa phú quý

3 nàng giáp sinh vào đúng giờ này thì số mệnh như ý, đào hoa vây quanh, cuộc sống hưởng vinh hoa phú quý

Tử vi có nói giờ sinh và năm sinh cũng ảnh hưởng đến vận đào hoa của người phụ nữ. Có 3 nàng giáp nếu sinh đúng giờ này thì sẽ được người khác giới yêu mến.

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