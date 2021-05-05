Tử vi ngày mới cho thấy, thứ Năm không phải là thời điểm thuận lợi cho các chuyến đi xa của 3 con giáp xui xẻo Ngọ - Mùi - Dậu. Có điềm báo cho thấy những con giáp này sẽ gặp tai vạ mất tiền mất của, ảnh hưởng sức khỏe do các va vấp trong quá trình di chuyển, xuất hành.

Tuổi Ngọ Tuổi Ngọ vốn là người khá năng động nên bản mệnh rất muốn thực hiện nhiều việc trong thời gian này, thế nhưng sẽ tốt hơn nếu con giáp này làm việc ở công ty hoặc ở nhà thay vì thường xuyên đi ra ngoài để gặp gỡ đối tác hay đi tới các tỉnh thành khác để làm việc. Tử vi ngày mới chỉ ra rằng, trong hôm nay, người tuổi Ngọ dễ gặp sự cố ngoài ý muốn vì vậy bản mệnh cần tránh đi xa. Nếu bắt buộc phải ra ngoài, bản mệnh không nên cầm lái, mà cần có người đi cùng. Ra ngoài tránh những nơi u tối, sống nước kẻo tai nạn. Đi xe cộ đường dài cũng phải chú ý chọn phương tiện an toàn, tránh đi xe máy đêm hôm để đề phòng những điều đáng tiếc.

Tuổi Mùi Mùi là 1 trong 3 con giáp xui xẻo của ngày hôm nay, đặc biệt trong đường xuất hành. Bản mệnh không nên đi làm ăn xa trong hôm nay đề phòng họa vô đơn chí. Việc đi lại đã ảnh hưởng đến sức khỏe, công việc ở nhà cũng khó tránh sai sót khi giao phó lại cho người khác. Tốt hơn hết nên nhận nhiệm vụ gần, việc làm xa hãy để cho người khác điều hành. Nếu cấp trên có ý để bạn đi công tác, hãy tìm lý do để thoái thác. Ngày hôm nay nếu "cố chấp" đi làm ăn xa khó tránh họa xe cộ, va chạm đền bù tiền bạc còn ảnh hưởng bản thân. Tuổi Mùi cần chú ý việc đi công tác, nếu thực sự không cần thiết thì nhờ người khác thay mình vì họ không có vận hạn như bản mệnh.

Tuổi Dậu Tuổi Dậu trong hôm nay nên hạn chế việc đi du lịch, đi chơi xa vì có thể rước họa vào mình. Bởi đây là thời điểm tương hại, mà Dậu lại thuộc vận thế kém nên rất dễ gặp tai họa trên đường. Nếu bắt buộc phải đi xa hãy chú ý tay lái thật vững, chỉ đi khi tinh thần thật thoải mái, tỉnh táo. Tránh những nơi địa hình hiểm trở, không nên lái xe ban đêm. Tuổi Dậu trong hôm nay nên hạn chế việc đi du lịch, đi chơi xa vì có thể rước họa vào mình - Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, bản mệnh bị sao xấu chiếu rọi nên điềm báo tai họa khá lớn, đặc biệt là trong đường đi lại, nếu cố tình đi có thể gặp tai nạn giữa đường hoặc tổn hại về vật chất. Nếu bắt buộc phải đi xa bản mệnh hãy chú ý tay lái thật vững, chỉ đi khi tinh thần thoải mái, tỉnh táo. (*)Mọi thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm.

Từ đây đến hết tháng 5/2021: 3 con giáp có TÀI SẢN TĂNG PHI MÃ, gia nhập GIỚI THƯỢNG LƯU, làm rơi tiền cũng không cần quay lại lấy Theo dự đoán mới nhất của tử vi hàng ngày, từ bây giờ cho đến hết tháng 5/2021, có 3 con giáp sẽ bỗng chốc đổi đời thành đại gia, tiền tiêu cả dòng họ cũng không hết.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dung-ngay-mai-thu-nam-6-5-2021-3-con-giap-xui-xeo-de-gap-tai-nan-bat-ngo-tranh-di-xa-keo-tai-bay-va-gio-tien-mat-tat-mang-403963.html