Đúng khuya nay 29/11: NGỌC HOÀNG chiếu mệnh trao tiền tài cho 3 con giáp này, bản mệnh may mắn hưởng trọn, an khang thịnh vượng, phú quý vinh hoa, tiền tài chất không xuể, gia đạo ngập tin vui

12 con giáp tử vi 29/11/2022 05:25

Đúng khuya nay 29/11, 3 con giáp này được NGỌC HOÀNG soi chiếu, bản mệnh hưởng trọn phước lành, phú quý an khang, tình - tiền đỏ thắm, gia đạo ngập tràn hỷ sự.

Tuổi Mão

Đường tài lộc và sự nghiệp của người tuổi Mão đều rất khá vì bản mệnh biết duy trì các mối quan hệ rộng rãi. Con giáp này nên hợp tác cùng người khác để tận dụng sức mạnh tập thể, cùng hoàn thành mục tiêu, góp vốn để có tài lực vững mạnh hơn cho dự án của mình.

Hôm nay người tuổi Mão có cát tinh soi chiếu nên vận trình tình cảm của bản mệnh ngày càng tốt đẹp và hài hòa. Con giáp này biết cách dung hợp những quan điểm khác nhau, xoa dịu mâu thuẫn nên dần tạo được những mối quan hệ vững chắc, đôi bên cùng tôn trọng lẫn nhau.

Đúng khuya nay 29/11: NGỌC HOÀNG chiếu mệnh trao tiền tài cho 3 con giáp này, bản mệnh may mắn hưởng trọn, an khang thịnh vượng, phú quý vinh hoa, tiền tài chất không xuể, gia đạo ngập tin vui - Ảnh 1
Đường tài lộc và sự nghiệp của người tuổi Mão đều rất khá - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Theo tử vi ngày mới của 12 con giáp, thứ 3 ngày 29/11/2022 hôm nay, có tam hợp phù trợ, tuổi Dậu dễ dàng thể hiện được khả năng lãnh đạo của mình. Sự quyết đoán có thể giúp con giáp này trở thành người dẫn dắt người khác, giúp tập thể đạt được thành công ngoài mong đợi.

Thiên Ấn trợ mệnh, người tuổi Dậu có cơ hội thăng quan tiến chức trong ngày hôm nay. Kinh nghiệm phong phú tích lũy được giúp bạn có cách xử lý vấn đề trôi chảy, thậm chí giúp đỡ cả tập thể vượt qua được khó khăn.

Trong ngày Hỏa sinh Thổ, mối quan hệ giữa tuổi Dậu và người lớn tuổi trong nhà rất hòa thuận. Bản mệnh luôn tôn trọng ý kiến của cha mẹ và những người đi trước. Con giáp này hiểu rằng họ có tầm nhìn xa trông rộng hơn mình.

Đúng khuya nay 29/11: NGỌC HOÀNG chiếu mệnh trao tiền tài cho 3 con giáp này, bản mệnh may mắn hưởng trọn, an khang thịnh vượng, phú quý vinh hoa, tiền tài chất không xuể, gia đạo ngập tin vui - Ảnh 2
Thiên Ấn trợ mệnh, người tuổi Dậu có cơ hội thăng quan tiến chức - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay có xu hướng thăng tiến khiến con giáp này vô cùng hưng phấn. Mọi kế hoạch của người tuổi Tuất đều diễn ra thuận lợi, hứa hẹn mang lại kết quả tốt đẹp.

Vì sự nghiệp phát triển nên kéo theo tài lộc của người tuổi Tuất cũng khởi sắc, nhất là từ công việc chính. Chỉ có điều đường tình duyên của người tuổi Tuất không mấy tươi sáng, người độc thân rất khó tìm được đối tượng ưng ý, trong khi đó người có đôi thì lại gặp nhiều bất đồng trong mối quan hệ riêng.

Với nửa kia, con giáp này là một người vợ, người chồng có trách nhiệm. Tuổi Tuất luôn giúp đỡ nửa kia của mình trong các công việc nhà dù đi làm có phải chịu áp lực nhiều đến đâu. Giúp đỡ hay trò chuyện với đối phương luôn khiến con giáp này cảm thấy như trút đi gánh nặng.

Đúng khuya nay 29/11: NGỌC HOÀNG chiếu mệnh trao tiền tài cho 3 con giáp này, bản mệnh may mắn hưởng trọn, an khang thịnh vượng, phú quý vinh hoa, tiền tài chất không xuể, gia đạo ngập tin vui - Ảnh 3
Vận trình sự nghiệp của người tuổi Tuất hôm nay có xu hướng thăng tiến - Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo

Cuối ngày mai (28/11), 3 con giáp giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tình duyên rạn nứt, gia đạo gặp chuyện không vui

Cuối ngày mai (28/11), 3 con giáp giữ chặt túi tiền kẻo của cải hao mất, tình duyên rạn nứt, gia đạo gặp chuyện không vui

Cuối ngày mai 28/11, 3 con giáp này được cảnh báo giữ chặt túi tiền kẻo của cải không cánh mà bay, tình duyên trên bờ rạn nứt, gia đạo có chuyện không mấy vui vẻ.

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