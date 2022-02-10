Chuyên gia phong thủy Trung Quốc bật mí về vận may và cơ hội phát triển của 12 con giáp trong năm 2022

Ông Choi: 2022 là một năm may mắn với người tuổi Tý. Họ có cơ hội thăng tiến sự nghiệp vào nửa cuối năm. Tuy vậy, người tuổi Tý nên cẩn trọng với các hoạt động quá khích vì một số ngôi sao xấu xuất hiện, đồng nghĩa, người tuổi Tý có thể bị thương. Họ nên theo dõi và chăm sóc sức khỏe thật kỹ.

Bà Tse: Năm 2022, người tuổi Tý kém may mắn trong các mối quan hệ. Người độc thân có thể vẫn phải chờ đợi. Những người đã có tình yêu hoặc kết hôn có thể bị ảnh hưởng bởi một số cảm xúc tiêu cực. Vì có lịch trình rất dày nên người tuổi Tý sẽ không có thời gian cho các mối quan hệ bạn bè mới.

Ông Choi: Người tuổi Sửu có thể kỳ vọng một năm tốt lành nhờ có các ngôi sao may mắn hỗ trợ. Mọi người sẽ cởi mở chào đón người tuổi Sửu và tạo cơ hội xây dựng các mối quan hệ. Người tuổi Sửu cần cẩn thận nếu muốn thay đổi (tìm việc mới, khởi nghiệp...) trong năm 2022.

Người tuổi Sửu có thể gặp một số trục trặc nhưng hãy kiên trì. Mọi chuyện sẽ tốt hơn vào cuối năm. Những người kinh doanh sẽ có một năm tốt đẹp nhờ sự nỗ lực của cả nhóm.

Bà Tse: 2022 là một năm hoàn hảo với người tuổi Sửu độc thân. Vì Sửu có vận đào hoa nhất trong 12 con giáp trong năm nay. Họ sẽ có cả tình bạn và tình yêu.

Những người đang yêu hoặc đã kết hôn có thể nghĩ tới chuyện kết hôn hoặc có con trong năm 2022. Người tuổi Sửu sẽ có bạn mới và nhận được giúp đỡ từ họ. Mối quan hệ gia đình với người tuổi Sửu cũng rất tốt đẹp.

Tuổi Dần

Ông Choi, người nghiên cứu phong thủy địa lý và phong thủy siêu hình học suốt 12 năm, đoán rằng, người tuổi Dần sẽ có khoảng thời gian khó khăn trong năm 2022 vì là một trong 4 tuổi bị xem là xung khắc với Thần hộ mệnh.

Tuy nhiên, người tuổi Dần vẫn có cơ hội. Sinh viên sẽ được cải thiện kỹ năng học tập và phân tích, trong khi người lao động có cơ hội thăng tiến cao hơn. Theo ông Choi, một điều người tuổi Dần nên thận trọng trong năm 2022 đó là khi ký kết các văn bản, hợp đồng và nên đi khám sức khỏe định kỳ.

Bà Tse: Một chút gợn khi người tuổi Dần năm nay sẽ gặp nhiều thử thách và đôi khi kém may mắn trong chuyện tình cảm. Sẽ không dễ để "những con hổ" độc thân tìm được nửa kia của họ. Điều người tuổi Dần cần là kiên nhẫn.

Tuy có thách thức, người tuổi Dần vẫn có cơ hội để giải quyết mâu thuẫn, hiểu lầm với các thành viên trong gia đình. Họ cũng có thể kết bạn được với bạn bè quốc tế và học hỏi từ những người bạn này các ý tưởng mới cũng như kiến thức về cuộc sống.

Tuổi Mão

Ông Choi: Người tuổi Mão có thể mong đợi vào một năm may mắn. Họ sẽ có những thời cơ trong công việc như được sếp hỗ trợ, kiếm được tiền từ giao thương với nước ngoài, hoặc được truyền cảm hứng để nâng cao hiệu suất công việc. Người tuổi Mão nên tận dụng những cơ hội đến với họ trong năm nay vì trong năm 2023 - năm Quý Mão - tuổi Mão được xem là xung khắc với Thần hộ mệnh.

Bà Tse: Năm 2022 được dự báo là năm tốt lành với người tuổi Mão. Người cô đơn sẽ có thể tìm thấy người yêu trong năm nay. Ứng dụng hẹn hò và các bữa tiệc sẽ giúp họ có thêm nhiều cơ hội trong chuyện tình cảm. Nhưng những người đã có người yêu cần phải thận trọng vì có thể việc quá "đào hoa" sẽ khiến chuyện tình cảm của họ gặp thử thách.

Năm 2022, người tuổi Mão sẽ được người thân, họ hàng lớn tuổi hỗ trợ chuyện tiền bạc cũng như ủng hộ về tình cảm. Với sự trợ giúp đó, họ có thể thuận lợi khởi nghiệp hoặc theo đuổi đam mê. Tuy nhiên, người tuổi Mão nên thận trọng trong việc kết bạn vì có thể dễ thiệt hại về kinh tế với những mối quan hệ mới.

Tuổi Thìn

Ông Choi: Người tuổi Thìn có thể phải đối mặt với một năm đầy thách thức. Theo chiêm tinh học, không có các ngôi sao tốt hỗ trợ họ nên người tuổi Thìn cần cẩn thận trong sự nghiệp, kinh doanh và sức khỏe.

Bà Tse: Năm 2022, các mối quan hệ của người tuổi Thìn được cho là không mấy suôn sẻ. Việc học có thể mang lại cho người tuổi Thìn một số cơ hội nhưng điều quan trọng là họ phải kiên trì. Năng lượng tiêu cực luôn bủa vây nên người tuổi Thìn cần biết cách điều chỉnh, bớt phàn nàn, than vãn. Lúc đó, họ sẽ có cơ hội trong chuyện tình cảm. Một tin tốt với người tuổi Thìn trong năm Nhâm Dần là họ sẽ có cơ hội đoàn tụ với bạn bè, đồng nghiệp cũ - những người mang lại cho họ niềm vui hoặc cơ hội kiếm tiền.

Tuổi Tỵ

Ông Choi: Tương tự như tuổi Dần, người tuổi Tỵ sẽ có một năm kém may mắn vì là một trong 4 tuổi xung khắc với Thần hộ mệnh của năm. Hãy cảnh giác vì có nhiều tin đồn ở nơi làm việc cũng như công việc bạn đang kinh doanh, dễ làm bạn phân tâm.

Nhưng theo chiêm tinh học, người tuổi Tỵ vẫn có ngôi sao may mắn, đồng nghĩa họ được hậu thuẫn từ những người lớn tuổi và phụ nữ. Hãy tận dụng sự hỗ trợ đó.

Bà Tse: Nam giới tuổi Tỵ có nhiều cơ hội gặp gỡ người thương trong môi trường làm việc trong năm 2022. Họ cũng có cơ hội nối lại với người cũ nếu còn nặng tình cảm. Người tuổi Tỵ trong năm 2022 được cho là sẽ dễ mâu thuẫn với người thân trong gia đình. Họ cần phải học cách kiềm chế cơn tức giận.

Tuổi Ngọ

Ông Choi: Người tuổi Ngọ có thể trông chờ vào một năm Nhâm Dần tốt đẹp. Nhiều ngôi sao tốt lành hỗ trợ cho người tuổi Ngọ trong năm 2022, đồng nghĩa họ sẽ có cơ hội thăng tiến: Điểm số tốt, kỹ năng quản lý và kiểm soát tài chính được cải thiện.

Người tuổi Ngọ cũng có cơ hội để vun đắp các mối quan hệ cá nhân và có nhiều cơ hội trong lĩnh vực giải trí. Nếu là chủ doanh nghiệp, người tuổi Ngọ nên giao tiếp trực tiếp với khách hàng để giữ mối quan hệ thân thiết.

Bà Tse: Người tuổi Ngọ không gặp may với chuyện tình cảm trong năm 2022. Họ nên tập trung nhiều hơn vào công việc và các kế hoạch trong tương lai. Năm 2022, người tuổi Ngọ có thể có một số người bạn, bất ngờ mang đến cho họ những sự trợ giúp trong công việc. ​

Tuổi Mùi

Ông Choi: Vận may của người tuổi Mùi sẽ được cải thiện sau một năm Tân Sửu đầy khó khăn. Họ có thể gặp một số sóng gió ban đầu nếu quyết định có thay đổi lớn. Tuy nhiên, nếu kiên trì, người tuổi Mùi sẽ tìm thấy cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp.

Người tuổi Mùi cũng sẽ nhìn thấy các cơ hội để xây dựng mối quan hệ cá nhân tốt đẹp và tham gia các sự kiện xã hội. Dù có được vận may trong năm 2022 nhưng người tuổi Mùi không nên mạo hiểm trong các vấn đề tài chính.

Bà Tse: Người tuổi Mùi nên sẵn sàng đón chào một năm đầy tình cảm. Người độc thân nhiều khả năng sẽ có một cuộc hẹn hò, trong khi người đã kết hôn có thể sinh con, có thêm một thành viên mới hoặc chuyển tới nhà mới. Bạn bè sẽ giúp đỡ họ rất nhiều. Người tuổi Mùi muốn có một công việc với có thể xin lời khuyên từ bạn bè hoặc nhờ họ giúp tìm việc.

Tuổi Thân

Ông Choi: Tuổi Thân là một trong 4 tuổi xung khắc với Thần Hộ mệnh của năm 2022 nên người tuổi Thân sẽ có một năm nhiều biến động. Cách tốt nhất với họ là làm mọi thứ thận trọng.

Bà Tse: Người tuổi Thân không gặp nhiều may mắn trong chuyện tình cảm năm 2022. Có thể sẽ có nhiều hiểu lầm dẫn đến việc chia tay.

Người tuổi Thân còn cô đơn có thể có các cuộc hẹn hò mới nhưng không kéo dài lâu. Mối quan hệ với người thân trong gia đình của người tuổi Thân khá bình yên trong năm Nhâm Dần, nhưng họ không có nhiều cơ hội để có những tình bạn mới.

Tuổi Dậu

Ông Choi: 2022 được xem là một năm tuyệt vời với người tuổi Dậu vì 2 trong số 2 ngôi sao may mắn sẽ chiếu cung hoàng đạo của họ, theo chiêm tinh học. Người tuổi Dậu được cho là sẽ có tất cả trong năm Nhâm Dần. Họ có cơ hội thăng tiến trong công việc cũng như cải thiện các mối quan hệ xã hội.

Người tuổi Dậu cũng nên tự do khám phá và tận dụng các cơ hội kinh doanh, trước khi cơ hội của họ dần ít đi vào cuối năm 2022.

Bà Tse: Người tuổi Dậu độc thân có thể khó tìm được bạn đời phù hợp vì họ rất kén chọn. Với những người đã yêu, việc giao tiếp là rất quan trọng để tránh việc hiểu nhầm, xa cách và đổ vỡ. Nhưng trong năm 2022, người tuổi Dậu nhiều khả năng được thăng tiến trong sự nghiệp.

Tuổi Tuất

Ông Choi: Người tuổi Tuất đã trải qua năm Tân Sửu đầy khó khăn vì đó là năm họ xung khắc với Thần Hộ mệnh của năm đó. Trong năm 2022, may mắn của người tuổi Tuất sẽ nhiều hơn so với năm trước đó nhưng giữ ở mức trung bình.

Tài năng của người tuổi Tuất sẽ nở rộ trong công việc, nhất là các lĩnh vực sáng tạo. Mối quan hệ cá nhân cũng được cải thiện. Họ có thể bị ảnh hưởng bởi bệnh tật hoặc các vấn đề sức khỏe và nên trông cậy vào sự tương trợ của bạn bè.

Bà Tse: Mối quan hệ của người tuổi Tuất sẽ không suôn sẻ trong năm Nhâm Dần. Việc thiếu giao tiếp có thể dẫn tới mâu thuẫn và hiểu lầm nhưng không gay gắt tới mức phải chia tay.

Người tuổi Tuất nên thể hiện sự quan tâm tới người thân và một nửa của họ. 2022 không phải năm thuận lợi cho người tuổi Tuất khởi nghiệp cùng bạn bè. Họ nên tránh điều này.

Tuổi Hợi

Ông Choi: Tuổi Hợi là tuổi cuối cùng xung khắc với Thần Hộ mệnh của năm 2022, nhưng tác động không quá lớn như 3 tuổi còn lại Dần - Thân - Tỵ. Một số ngôi sao may mắn sẽ soi sáng cho người tuổi Hợi, đồng nghĩa họ có nhiều cơ hội trong sự nghiệp, bao gồm được tăng lương hoặc thăng chức.

Nếu sở hữu một doanh nghiệp, người tuổi Hợi sẽ có nhiều cơ hội hợp tác hơn nhưng nên cảnh giác với các mối quan hệ với đối tác xa lạ. Vì rất có thể những người đó là đối thủ cạnh tranh, cướp mất cơ hội của người tuổi Hợi.

Bà Tse: Người sinh năm Hợi sẽ có nhiều cuộc cãi vã với người yêu và dễ dẫn đến đổ vỡ. Tuổi Hợi năm 2022 có thể có bạn mới nhưng cần cân nhắc kỹ nếu chấp thuận làm ăn với đối tác xa lạ. Người tuổi Hợi đã kết hôn có thể gặp xui xẻo trong chuyện tình cảm.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).