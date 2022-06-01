3 con giáp đầu năm lao đao vất vả, cuối năm đổi vận, công thành danh toại, giàu sang viên mãn

12 con giáp tử vi 01/06/2022 16:55

Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp này không nhé.

Tuổi Sửu

3 con giáp đầu năm lao đao vất vả, cuối năm đổi vận, công thành danh toại, giàu sang viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đầu năm 2022, tuổi Sửu không tránh khỏi việc sẽ có những khoảng thời gian họ cảm thấy mệt mỏi với công việc, không nhìn thấy thành quả dù đã nỗ lực rất nhiều.

Đặc biệt vào 3 tháng giữa năm là tháng 5, 6, 7 âm, tuổi Sửu dễ gặp phải nhiều chuyện không như ý, bị tiểu nhân quấy phá, công việc không tiến triển mà nhiều khi lại tiền mất, tật mang.

Tuy nhiên, bản tính tuổi Sửu không phải là những người ưa than vãn. Trừ phi họ nói ra, còn không, ít ai biết đến những nỗi vất vả của họ. Tuổi Sửu sẽ chỉ khẳng định mình qua công việc, và điều này sẽ càng được chứng tỏ vào dịp cuối năm nay.

Tử vi học có nói, tháng 12 âm là lúc tuổi Sửu nói lời tạm biệt với những xui xẻo, bước vào giai đoạn mới với nhiều may mắn bất ngờ, thu nhập không những được cải thiện đáng kể mà sự nghiệp cũng có nhiều đột phá.

Tuổi Tuất

3 con giáp đầu năm lao đao vất vả, cuối năm đổi vận, công thành danh toại, giàu sang viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo các chuyên gia phong thủy, giai đoạn đầu năm, tuổi Tuất có mỗi tháng 1 âm là lúc họ "ăn nên làm ra", còn sau đó, khoảng thời gian giữa năm là lúc mọi việc chững lại, không có mấy tiến triển.

Đặc biệt trong tháng 6 và tháng 7 âm lịch, tuổi Tuất còn dễ gặp tiểu nhân, vướng nhiều chuyện thị phi, cuộc sống khó mà được như ý.

Tuy nhiên, tử vi học có nói, chỉ cần nhẫn nhịn qua được giai đoạn này, cuối năm lại là lúc những người tuổi Tuất được bù đắp lại gấp 5, gấp 10. Cụ thể, từ tháng 10 âm, tuổi Tuất được trời thương, làm gì cũng được suôn sẻ, có thể nói tiền cứ chảy ào ào vào túi. Đặc biệt, tháng 11 âm là lúc vận đỏ lên cao nhất, cuộc sống của người tuổi Tuất có những chuyển biến đáng kể.

Tuổi Tý

Người tuổi Tý được đánh giá cao nhất ở trí thông minh, khả năng ứng biến và thích nghi tốt với thời cuộc. Tuy nhiên, họ cũng có những nhược điểm nhất định, trong số đó có sự thiếu kiên nhẫn.

Đầu năm 2022, nếu cứ giữ nguyên sự thiếu kiên nhẫn này, tuổi Tý sẽ khó mà đạt được thành công như mong muốn, vì họ sẽ bị thử thách hầu như cả nửa đầu năm, làm gì cũng gặp trở ngại. Tuổi Tý cần phải kiên nhẫn để chờ vận may vào dịp cuối năm của mình. 

Tử vi học có nói, từ tháng 7 âm trở đi, vận mệnh của tuổi Tý trong năm nay mới được cải thiện rõ rệt. Những khó khăn trước mắt dần biến mất, nhường chỗ cho sự thuận lợi và trôi chảy trong công việc. Đặc biệt, vào đúng tháng Chạp, tuổi Tý sẽ đón nhận nhiều tài lộc, trở thành 1 trong những con giáp giàu có nhất dịp cuối năm.

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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