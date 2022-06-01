Cát tinh chiếu mệnh, 4 con giáp có quý nhân che chở, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống giàu sang

12 con giáp tử vi 01/06/2022 07:30

Kiếm được nhiều tiền, có khả năng trở nên giàu có, sung túc nhưng cả 4 con giáp này đều cần lưu ý 1 số điểm.

Tuổi Ngọ

Cát tinh chiếu mệnh, 4 con giáp có quý nhân che chở, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống giàu sang - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Nhâm Dần được đánh giá là năm cát lành đối với người tuổi Ngọ. Bước qua năm 2021, thoát khỏi hạn Thái Tuế, bản mệnh này sẽ được quý nhân phù trợ, gặp nhiều may mắn, thăng tiến không ngừng, càng mở mang thêm càng dễ gặt hái thành công rực rỡ.

Với những người làm về kinh doanh, buôn bán hay tự thân làm chủ, công việc làm ăn dễ được thuận buồm xuôi gió, lợi nhuận thu về xứng đáng với công sức bỏ ra.

Năm Nhâm Dần, tuổi Ngọ nên tập trung vào những lĩnh vực mà họ giỏi nhất trong năm nay, ví dụ như thông tin, viễn thông, kinh doanh nội thất, kinh doanh ô tô sẽ dễ thu được thành tựu lớn.

Ngoài ra, năm nay cũng khá thích hợp cho những người tuổi Ngọ có ý định khởi nghiệp, mạnh dạn khai phá lấn sân những lĩnh vực mới mẻ mà họ chưa từng nghĩ mình sẽ làm được, ví dụ như máy tính, điện tử... Hãy dũng cảm bước ra khỏi vùng an toàn, bản mệnh này có thể tạo ra những dấu ấn đậm nét cho sự nghiệp của mình.

Tuổi Hợi

Cát tinh chiếu mệnh, 4 con giáp có quý nhân che chở, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống giàu sang - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

So với năm 2021, tử vi tuổi Hợi năm Nhâm Dần 2022 nhiều điềm lành, may mắn. Có thêm sự hỗ trợ của cát tinh nên đạt được thành tựu và sự thăng tiến rõ rệt. Dù không kiếm được nhiều tiền như những con giáp khác, song họ lại có 1 năm bình hòa, ổn định, hầu như không có trở ngại hay khó khăn gì.

Về mặt tình cảm, năm nay tuổi Hợi có nhiều đào hoa tinh chiếu mệnh nên tình duyên khá vượng. Những người độc thân dễ tìm được 1 nửa ưng ý và tiến đến mối quan hệ lâu dài, nhiều hứa hẹn.

Về mặt sức khỏe, tuổi Hợi cũng không cần phải lo lắng gì khi họ luôn duy trì được tình trạng tốt, không mắc bệnh nghiêm trọng, có thời gian tập trung cho công việc và hưởng thụ cuộc sống.

Tuổi Thìn

Cát tinh chiếu mệnh, 4 con giáp có quý nhân che chở, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống giàu sang - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Tử vi học có nói, trong năm Nhâm Dần 2022, tuổi Thìn bước vào năm đầu hạn Tam Tai, tuy nhiên do được ngũ hành lưu niên tương sinh nên tài lộc của bản mệnh này vẫn ở mức khá. Vì vậy, thu nhập có phần tăng trưởng hơn so với năm ngoái, thậm chí có thể trở nên giàu có.

Bên cạnh đó, tuổi Thìn là những người có tư duy nhanh nhẹn, lại có khả năng giao tiếp khéo léo nên quen biết được rất nhiều bạn tốt, trong đó có nhiều quý nhân nâng đỡ và hỗ trợ cho họ trong cả sự nghiệp lẫn cuộc sống. Đặc biệt, năm nay tuổi Thìn kinh doanh sẽ có nhiều lộc, càng về cuối năm càng thuận lợi và đạt doanh số cao.

Tuổi Tuất

Cát tinh chiếu mệnh, 4 con giáp có quý nhân che chở, kiếm được nhiều tiền, cuộc sống giàu sang - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Chia tay với năm Tân Sửu, bước sang năm Nhâm Dần, được Dần bảo vệ, chở che nên tuổi Tuất đón nhận nhiều tin vui, có sự phát triển vượt bậc trên nhiều phương diện. Nhờ Tam Hợp cục lại có vận quý nhân và nhiều cát tinh soi chiếu, công việc của tuổi Tuất sẽ có lúc này lúc khác song đa số đều có người giúp đỡ nên con đường công danh vô cùng xán lạn.

Đặc biệt, trong năm nay, dù là người làm công ăn lương hay tự thân làm chủ thì tuổi Tuất đều có nhiều dòng tiền mời gọi, thu nhập không chỉ dừng lại ở một nguồn, đầu tư kinh doanh cũng cát lợi, may mắn.

Tất nhiên, bên cạnh đó, năm nay bản mệnh này vẫn có hung tinh cản trở, phá hoại nên cần thận trọng trong hợp tác làm ăn, đề phòng những kẻ tiểu nhân, những người ở xung quanh cùng họ hùn hạp làm ăn nhưng lại gây ra rắc rối cho họ

*Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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