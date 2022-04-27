3 con giáp có nhân duyên tốt trong tháng 4 Âm lịch, 'đào hoa' rơi trúng đầu muốn tránh cũng không được

Người sinh năm Sửu luôn khao khát tình yêu, dù con đường nhân duyên thuở ban đầu có lận đận khiến trái tim mang nhiều vết xước của tổn thương. Bên cạnh sự nỗ lực để gây dựng sự nghiệp, đảm bảo cuộc sống đủ đầy về vật chất, họ cũng mong ngóng chờ đợi một người thích hợp xuất hiện trong đời mình.

Người tuổi Sửu rất quan tâm đến chất lượng cuộc sống của mình, đặc biệt là nhân duyên của bản thân. Bởi con giáp may mắn là những người thuộc trường phái sống tình cảm. Cuộc sống có ý nghĩa hay không cũng phụ thuộc vào chuyện tình cảm thuận lợi.

Miễn là cho nhau thời gian tìm hiểu, nếu bạn cảm nhận được sự đồng điệu về tâm hồn và quan điểm sống, hãy cứ để mọi thứ đến một cách tự nhiên.

Vận đào hoa của tuổi Sửu trong tháng 4 Âm lịch có thể nói là siêu tốt, bạn có thể gặp được một người yêu thích và dần dần tìm được cơ hội hòa hợp với nhau.

Tuổi Tuất

Người tuổi Tuất sống tình cảm. Trong một mối quan hệ, họ đặc biệt trân trọng đối phương, không bao giờ tổn thương người mình yêu. Tuổi Tuất tốt bụng, hiền lành và luôn muốn mang lại hạnh phúc cho người khác. Họ luôn biết cách quan tâm đến cảm xúc của nửa kia trong tình yêu.

Tháng 4 Âm lịch, hoa đào rơi trúng cung nhân duyên, tình yêu sẽ tìm đến người tuổi Tuất. - Ảnh minh họa: Internet

Tháng 4 Âm lịch, hoa đào rơi trúng cung nhân duyên, tình yêu sẽ tìm đến người tuổi Tuất, biết đâu đấy lại ở rất gần, đồng nghiệp hay bạn thân chẳng hạn?

Với những tuổi Tuất đang yêu, dù mới nắm tay hay đã đi với nhau được một đoạn đường dài, mối quan hệ của các bạn sẽ ngày càng đậm sâu.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão có tính cách điềm đạm, khiêm tốn và cư xử đúng mực. Điều này giúp người tuổi Mão luôn gây được ấn tượng tốt trong lòng người khác. Sự chân thành và thiện lương của tuổi Mão có thể mang lại cho người khác cảm giác an toàn.

Tháng 4 Âm lịch, người tuổi Mão độc thân sẽ nhận nhiều sự quan tâm hơn đến từ người khác phái. - Ảnh minh họa: Internet

Trong tháng 4 Âm lịch, người tuổi Mão độc thân sẽ nhận thấy nhiều sự quan tâm hơn đến từ người khác phái, may mắn hơn thì có thể là một lời tỏ tình, thậm chí cầu hôn chưa biết chừng!

Với người tuổi Mão đã có “file đính kèm”, bạn chỉ việc dành thời gian để tận hưởng tình yêu của hai người mà thôi.

* Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.