Đang sống trong 5 kiểu hôn nhân này, phụ nữ hãy ly hôn chứ đừng níu kéo để khổ cả đời

Hôn nhân là sự tôn trọng của vợ dành cho chồng, của chồng dành cho vợ. Là trách nhiệm chăm lo xây dựng đối với gia đình của mình. Nếu lỡ lấy phải người vô trách nhiệm, phụ nữ sẽ phải gánh vác toàn bộ mọi trọng trách trong gia đình mà không được sẻ chia hay trân trọng từ người chồng. Dần dần, sự mệt mỏi, chán chường và phẫn uất sẽ khiến người phụ nữ trở nên thiếu sức sống, thiếu sự yêu thương gia đình. Lúc này, việc gắn bó lâu dài giữa hai người, sẽ là một điều khó khăn.

Hôn nhân không tình yêu

Hôn nhân có ý nghĩa quan trọng đối với cuộc sống con người. Với người phụ nữ, nó lại càng quan trọng. Nó là sinh mệnh, là cội nguồn sống của họ. Lấy được người mình yê và người yêu thương mình đã khó, giữ gìn tình yêu thương đó đi qua bao khó khăn của cuộc sống còn khó hơn.

Thế nhưng, đối với nhiều phụ nữ khi bước vào hôn nhân, họ lại chọn một cuộc hôn nhân không tình yêu. Cuộc hôn nhân này có thể mang lại cho họ một số lợi ích nào đó, như vật chất, danh tiếng, hay sự giải thoát khỏi một vấn đề bức bách nào đó. Tuy nhiên, hôn nhân không tình yêu là một sự lựa chọn sai lầm. Hôn nhân không chỉ có chức năng “khai chi tán diệp, nối dõi tông đường” mà nó còn mang lại ý nghĩa cuộc sống cho mỗi con người.

Hôn nhân không sự vun đắp

Không có điều gì có thể phát triển ổn định và bền vững nếu không có sự vun đắp. Trong hôn nhân, sự vun đắp đó phải đến từ cả hai phía. Mỗi cá nhân luôn có những hi vọng nhất định, nhưng những hi vọng đó cần có nguồn động lực để nuôi dưỡng và phát triển. Và cội nguồn động lực lớn nhất chính là gia đình. Bất kì một cá nhân nào, vợ hay chồng, đều phải nỗ lực nuôi dưỡng hi vọng của chính mình bằng cách vun đắp hạnh phúc gia đình. Nếu một trong hai không muốn làm điều đó, thì dù người còn lại có cố gắng phấn đấu bao nhiêu, cũng đều sẽ trờ thành công dã tràng. Đàn ông đối với hạnh phúc gia đình cần phải đóng vai trò nếu không hơn, cũng phải ngang người phụ nữ. Nếu như họ không làm được điều đó, người phụ nữ sẽ cảm thấy vô cùng mệt mỏi.

Hôn nhân có yếu tố bạo lực

Khi yêu, đàn ông sẽ luôn có đủ kiên nhẫn để dịu dàng, để chiều chuộng người con gái mà anh ta theo đuổi. Thế nhưng khi lấy về rồi, sự kiên nhẫn đó có thể sẽ không còn nữa. Bản tính của anh ta lúc này sẽ bộc lộ, một con người hoàn toàn khác trước kia chẳng hạn. Đàn ông luôn có máu chinh phục, nhiều người coi vợ của họ là con mồi mà họ chiến thắng được. Khi nắm giữ con mồi trong tay, sự phản kháng đối nghịch của con mồi sẽ khiến anh ta nổi lên tính bạo lực của mình. Anh ta sẽ hành hạ người vợ, cả thể xác lẫn tinh thần. Anh ta sẵn sàng tổn thương người mà anh ta từng dùng mọi cách ngụy trang theo đuổi.

Hôn nhân có yếu tố phản bội

Khi bước vào hôn nhân, cả hai người đều có một sự đòi hỏi cao trong vấn đề chung thủy của đối phương. Có rất nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ bởi sự xuất hiện của người thứ ba. Nhưng cũng có nhiều người phụ nữ, cứ mãi cam chịu nhìn chồng mình hết lần này đến lần khác dan díu với người phụ nữ bên ngoài.

Đàn ông là đối tượng dễ có những mối quan hệ ngoài luồng. Ai cũng có lúc phạm sai lầm, nếu anh ta biết sai và có sửa đổi thì phụ nữ có thể khoan dung để hạnh phúc gia đình được gìn giữ. Thế nhưng đối với những trường hợp ngựa quen đường cũ không thể sửa đổi, thì việc níu giữ là điều không đáng.

Hạnh phúc gia đình tan vỡ là điều không ai mong muốn. Thế nhưng, cùng tồn tại trong một cuộc hôn nhân, thì mỗi người đều có giá trị riêng và có quyền được hạnh phúc. Nếu phụ nữ đang sống trong những cuộc hôn nhân như trên, thì hãy mạnh mẽ mà lựa chọn những hướng đi mới cho mình. Đừng vì bất kì điều gì không đáng mà hi sinh đi hạnh phúc của chính mình. Đời người ngắn ngủi, hãy sống vì bản thân một lần trong đời.