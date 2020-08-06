Trong lúc bố ngủ quên không đóng cửa, bé trai 2 tuổi ra suối chơi rồi bị lũ cuốn tử vong.

Mới đây, tại xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái xảy ra trường hợp bé 2 tuổi bị lũ cuốn tử vong khiến nhiều người xót xa.

Trước đó vào sáng 5/8, cháu cháu S.A.N. (2 tuổi) ở nhà cùng bố là S.A.D. (ngụ xã Suối Giàng). Trong lúc ngủ trưa, anh D. để con chơi một mình nhưng quên đóng cửa. Một lúc sau, anh D. thấy con trai mất tích nên đã tri hô hàng xóm đi tìm.

Trong lúc bố ngủ quên, bé trai ra suối chơi rồi bị lũ cuốn tử vong - Ảnh: Người Lao Động

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã huy động người cùng tìm kiếm cháu bé. Trưa hôm sau, bé trai được tìm thấy tại khu vực cách nhà khoảng 2km trong tình trạng đã tử vong.

Được biết, anh D. có 2 con nhỏ. Trong lúc cho con út ngủ, người bố cũng ngủ quên không đóng cửa. Bé N. ra suốt chơi rồi bị lũ cuốn tử vong. Hiện thi thể bé trai đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Xót cảnh con 2 tuổi đuối nước thương tâm, bố mẹ không mua nổi quan tài chôn cất Trong lúc bố mẹ không để ý, bé trai 2 tuổi ra ao sau nhà chơi và đuối nước thương tâm. Theo chính quyền xã, gia đình cháu bé thuộc diện đặc biệt khó khăn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/yen-bai-bo-ngu-quen-khong-dong-cua-con-trai-2-tuoi-bi-lu-cuon-tu-vong-374859.html