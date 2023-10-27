Vụ xe cứu thương lật, bệnh nhi 1 tuổi tử vong: Gặp nạn đến 2 lần, xót xa cảnh quần bị quấn chặt vào bánh, chân gãy nát

Xã hội 27/10/2023 14:35

Cháu bé liên tiếp 2 lần gặp nạn và tử vong rất thương tâm. Lãnh đạo địa phương đã giao cho các đoàn thể chuẩn bị thăm hỏi, động viên, hỗ trợ khi thi thể cháu được đưa về địa phương lo hậu sự.

Như đã đưa tin trước đó, theo báo Giao Thông, ngày 27/10, Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông xác nhận, bệnh nhi C.M.N (1 tuổi) được cấp cứu sau vụ tai nạn giao thông (TNGT) trên đường Hồ Chí Minh vào chiều tối 26/10 đã tử vong.

Trước đó, khoảng 17h ngày 26/10, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) trong lúc chở bệnh nhân đi cấp cứu, xe cứu thương bất ngờ mất lái lật nghiêng khiến bệnh nhân trên xe tiếp tục bị thương lần nữa được chuyển vào bệnh viện cấp cứu và đã tử vong.

Vụ xe cứu thương lật, bệnh nhi 1 tuổi tử vong: Gặp nạn đến 2 lần, xót xa cảnh quần bị quấn chặt vào bánh, chân gãy nát - Ảnh 1
Chiếc xe cứu thương chở cháu nhỏ gặp nạn - Ảnh: báo Giao Thông

Dẫn tin từ Người Lao Động, một lãnh đạo UBND phường Thiện An (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) cho biết: "Cháu bé liên tiếp 2 lần gặp nạn và tử vong rất thương tâm. Chúng tôi đã giao cho các đoàn thể chuẩn bị thăm hỏi, động viên, hỗ trợ khi thi thể cháu được đưa về địa phương lo hậu sự".

Vị này cho biết thêm, vào chiều 25/10, cháu C.M.N. (1 tuổi, ngụ phường Thiện An) được mẹ và người thân chở trên xe máy. Lúc này, không may chiếc khăn dùng để địu, quấn cháu bé bị cuốn vào bánh xe máy, kéo theo 2 chân của cháu vào bánh xe. Hình ảnh chụp lại cho thấy 2 chân của cháu bị gãy, dập nát, rất xót xa.

Ngay sau đó, cháu N. được đưa vào 1 bệnh viện ở địa phương cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Đến chiều 26/10, cháu N. được chuyển xuống TP HCM để tiếp tục điều trị.

Tuy nhiên, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, trên đường đi đến huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông), không may chiếc xe cứu thương lao lên dải phân cách, tông vào trụ đèn chiếu sáng rồi lật qua phần đường ngược lại.

Ngay sau đó, cháu N. được người dân gọi xe cứu thương đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp để cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong

Hỏa hoạn tại KCN ở Bắc Giang, hàng trăm công nhân hoảng loạn ôm đồ tháo chạy, phát hiện 1 thi thể cháy đen tại hiện trường

Hỏa hoạn tại KCN ở Bắc Giang, hàng trăm công nhân hoảng loạn ôm đồ tháo chạy, phát hiện 1 thi thể cháy đen tại hiện trường

Tại lán trại còn có mấy thùng dầu phục vụ máy móc, thiết bị công trường nên khi bùng lên ngọn lửa nhanh chóng lan rộng sang các khu khác.

Xem thêm
Từ khóa:   lật xe cứu thương xe cứu thương tin xã hội tin tức đời sống

TIN MỚI NHẤT

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Lợi ích sức khỏe toàn diện và lưu ý chế biến loại rau giàu vitamin, khoáng chất

Dinh dưỡng 21 phút trước
Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Đúng 7 ngày tới, 3 con giáp được TRỜI ĐẤT thương tình, tiền tài đổ về như nước, dư sức MUA NHÀ, sắm xe, lộc lá ào ào vào nhà

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán 42.000 bình gas giả

Đời sống 52 phút trước
Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Xã hội 1 giờ 18 phút trước
3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng' đúng ngày 23/9/2026, dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Lời nhắn của người con gái sau 10 năm và giọt nước mắt hối hận tuổi trung niên

Tâm sự gia đình 1 giờ 21 phút trước
Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Lâm Đồng: Cháy nhà trong đêm, ba mẹ con một gia đình tử vong

Đời sống 1 giờ 36 phút trước
Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Cơ hội vụt sáng đến với 3 con giáp may mắn trong nửa cuối tháng 8 âm lịch, tài khoản không ngừng tăng, công việc liên tục lên hương

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Đời sống 1 giờ 57 phút trước
Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Lời kể của con gái về người bạn ở nhà cô giáo và bí mật khiến tôi bần thần

Tâm sự gia đình 2 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Trúng số độc đắc vào đúng 2 ngày liên tiếp (23/9-24/9), 3 con giáp sự nghiệp ăn nên làm ra, tiền bạc ùa về ào ào như thác đổ, giàu sang thịnh vượng hơn người

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

Giá vàng hôm nay, ngày 23/9/2026: Trong nước tăng, ngược chiều thế giới

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Hôm nay 23/9: Thời tiết xấu nhất, mưa xuất hiện từ sớm có thể kéo dài đến đêm

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Trẻ sẽ chơi gì sau khi buông điện thoại xuống?

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Bộ Nội vụ đề xuất nghỉ 1 ngày dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 2026, không hoán đổi làm việc

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Màn hình LTPO+ thích ứng 1Hz đến 120Hz trên iPhone 18 Pro Max giúp tiết kiệm pin ra sao?

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Mâm cơm gia đình thời hiện đại: Giữ lễ nghĩa, bỏ áp đặt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt

Đà Nẵng: Phát hiện 7 voi trưởng thành và 2 voi con sinh trưởng, phát triển tốt