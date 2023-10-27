Cháu bé liên tiếp 2 lần gặp nạn và tử vong rất thương tâm. Lãnh đạo địa phương đã giao cho các đoàn thể chuẩn bị thăm hỏi, động viên, hỗ trợ khi thi thể cháu được đưa về địa phương lo hậu sự.

Như đã đưa tin trước đó, theo báo Giao Thông, ngày 27/10, Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông xác nhận, bệnh nhi C.M.N (1 tuổi) được cấp cứu sau vụ tai nạn giao thông (TNGT) trên đường Hồ Chí Minh vào chiều tối 26/10 đã tử vong.

Trước đó, khoảng 17h ngày 26/10, trên đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông) trong lúc chở bệnh nhân đi cấp cứu, xe cứu thương bất ngờ mất lái lật nghiêng khiến bệnh nhân trên xe tiếp tục bị thương lần nữa được chuyển vào bệnh viện cấp cứu và đã tử vong.

Chiếc xe cứu thương chở cháu nhỏ gặp nạn - Ảnh: báo Giao Thông

Dẫn tin từ Người Lao Động, một lãnh đạo UBND phường Thiện An (thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) cho biết: "Cháu bé liên tiếp 2 lần gặp nạn và tử vong rất thương tâm. Chúng tôi đã giao cho các đoàn thể chuẩn bị thăm hỏi, động viên, hỗ trợ khi thi thể cháu được đưa về địa phương lo hậu sự".

Vị này cho biết thêm, vào chiều 25/10, cháu C.M.N. (1 tuổi, ngụ phường Thiện An) được mẹ và người thân chở trên xe máy. Lúc này, không may chiếc khăn dùng để địu, quấn cháu bé bị cuốn vào bánh xe máy, kéo theo 2 chân của cháu vào bánh xe. Hình ảnh chụp lại cho thấy 2 chân của cháu bị gãy, dập nát, rất xót xa.

Ngay sau đó, cháu N. được đưa vào 1 bệnh viện ở địa phương cấp cứu rồi chuyển lên Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên. Đến chiều 26/10, cháu N. được chuyển xuống TP HCM để tiếp tục điều trị.

Tuy nhiên, đến khoảng 17 giờ cùng ngày, trên đường đi đến huyện Đắk R’lấp (tỉnh Đắk Nông), không may chiếc xe cứu thương lao lên dải phân cách, tông vào trụ đèn chiếu sáng rồi lật qua phần đường ngược lại.

Ngay sau đó, cháu N. được người dân gọi xe cứu thương đưa đến Trung tâm Y tế huyện Đắk R’lấp để cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong

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